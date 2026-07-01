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Harry Kane England 2026Getty Images
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra a RD Congo: Harry Kane vem ao resgate! O “Capitão Fantástico” e o super-reserva Anthony Gordon entram em ação para salvar os Três Leões após uma péssima atuação na Copa do Mundo

Player ratings
Inglaterra
H. Kane
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Inglaterra x RD Congo

A Inglaterra virou o jogo e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, graças a dois gols de Harry Kane no segundo tempo, que garantiram a vitória por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo nesta quarta-feira. Os Três Leões tiveram um desempenho bastante fraco durante longos períodos em Atlanta, mas os gols de Kane, ambos com assistência do reserva Anthony Gordon, garantiram um confronto com o México, um dos anfitriões do torneio, no domingo.

A Inglaterra ficou atrás no placar logo aos sete minutos, quando Brian Cipenga foi encontrado livre dentro da área e bateu em Jordan Pickford pelo poste mais próximo. Visivelmente abalada, a equipe de Thomas Tuchel teve dificuldades para encadear jogadas, e sua primeira chance só surgiu aos 30 minutos, quando uma cabeçada de Jude Bellingham obrigou Lionel Mpasi a fazer uma defesa.

Marcus Rashford teve então um chute tirado em cima da linha por Aaron Wan-Bissaka, mas a Inglaterra teve sorte de não ficar ainda mais atrás no placar quando Yoane Wissa acertou a trave à queima-roupa após receber um cruzamento de Wan-Bissaka pela direita.

Kane achou que deveria ter recebido um pênalti no final do primeiro tempo, quando caiu após uma entrada de Mpasi, mas seus protestos foram ignorados, e o goleiro da República Democrática do Congo fez defesas espetaculares para impedir gols de Bellingham e Kane, mantendo a vantagem de sua equipe no intervalo.

A Inglaterra continuou pressionando pelo empate, com Rashford mandando a bola na rede lateral antes de Mpasi mais uma vez defender um chute de Bellingham. No fim, foi Kane quem abriu o placar ao cabecear para o gol um cruzamento do substituto Gordon à queima-roupa.

A mesma dupla se combinou mais uma vez a quatro minutos do fim, quando Gordon recuperou a bola após mais um chute de Bellingham ser defendido por Mpasi, e Kane desferiu um chute imparável da entrada da área para garantir a vitória.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra em Atlanta...

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Jordan Pickford (3/10):

    De jeito nenhum ele deveria ter levado o gol no seu poste mais próximo com o chute de Cipenga. Quase não foi testado depois disso, o que significa que não teve chance de se redimir.

    Djed Spence (5/10):

    Ficou desprotegido no gol da República Democrática do Congo por culpa do restante da equipe, mas também não pareceu convincente em outras ocasiões em que precisou defender.

    Ezri Konsa (4/10):

    A decisão errada de acompanhar Wissa deixou um espaço atrás dele, do qual a República Democrática do Congo se aproveitou para marcar. Não pareceu seguro na maior parte das vezes em que não estava com a posse de bola.

    Marc Guehi (5/10):

    Circulou bem a bola na defesa, mas não conseguiu causar grande impacto fora disso.

    Nico O’Reilly (4/10):

    Continuou a parecer instável do ponto de vista defensivo e também não contribuiu muito no ataque.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Elliot Anderson (4/10):

    Viu o jogo passar praticamente por ele, já que teve dificuldades para contribuir tanto com a bola quanto sem ela.

    Declan Rice (5/10):

    Mostrou alguma dinâmica no meio-campo no primeiro tempo e, novamente, na lateral-direita no último quarto da partida. No entanto, suas cobranças de jogadas ensaiadas foram, de forma atípica, ruins.

    Jude Bellingham (7/10):

    Mais uma vez, pareceu ser o jogador com mais chances de criar oportunidades para a Inglaterra e teria marcado se não fossem as quatro excelentes defesas de Mpasi.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (3/10):

    A falta de recuo permitiu que Cipenga ficasse com muito espaço para marcar o gol, e ele não conseguiu se redimir depois disso. Fez alguns dribles perigosos e um ou dois cruzamentos decentes, mas, com muita frequência, recuava ou mandava uma bola péssima para a área.

    Harry Kane (8/10):

    Teve um pouco de azar por não ter recebido um pênalti, além de ter sido impedido por Mpasi no primeiro tempo. Teve dificuldade para influenciar o jogo por longos períodos, mas ainda assim provou ser o herói da partida, com seu segundo gol sendo uma finalização magnífica.

    Marcus Rashford (3/10):

    Usou sua velocidade para passar pelos defensores em algumas ocasiões, mas sua finalização deixou muito a desejar, tanto nos cruzamentos quanto nos chutes. Foi substituído antes da marca de uma hora.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Bukayo Saka (5/10):

    Mostrou uma ligeira melhora em relação a Madueke, embora ainda não pareça estar em plena forma.

    Anthony Gordon (7/10):

    Fez a diferença pela esquerda com duas assistências para Kane, ao mesmo tempo em que incomodou Wan-Bissaka.

    Eberechi Eze (5/10):

    Sua entrada mudou o jogo, mesmo que ele não tenha participado diretamente de nenhum dos gols.

    John Stones (N/A):

    Substituiu Rice, que sofreu cãibras, nos acréscimos.

    Thomas Tuchel (5/10):

    Sua equipe esteve muito aquém do que precisava durante três quartos da partida, mas suas substituições foram decisivas e acabaram ajudando a virar o jogo.