Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra a RD Congo: Harry Kane vem ao resgate! O “Capitão Fantástico” e o super-reserva Anthony Gordon entram em ação para salvar os Três Leões após uma péssima atuação na Copa do Mundo

A Inglaterra ficou atrás no placar logo aos sete minutos, quando Brian Cipenga foi encontrado livre dentro da área e bateu em Jordan Pickford pelo poste mais próximo. Visivelmente abalada, a equipe de Thomas Tuchel teve dificuldades para encadear jogadas, e sua primeira chance só surgiu aos 30 minutos, quando uma cabeçada de Jude Bellingham obrigou Lionel Mpasi a fazer uma defesa.
Marcus Rashford teve então um chute tirado em cima da linha por Aaron Wan-Bissaka, mas a Inglaterra teve sorte de não ficar ainda mais atrás no placar quando Yoane Wissa acertou a trave à queima-roupa após receber um cruzamento de Wan-Bissaka pela direita.
Kane achou que deveria ter recebido um pênalti no final do primeiro tempo, quando caiu após uma entrada de Mpasi, mas seus protestos foram ignorados, e o goleiro da República Democrática do Congo fez defesas espetaculares para impedir gols de Bellingham e Kane, mantendo a vantagem de sua equipe no intervalo.
A Inglaterra continuou pressionando pelo empate, com Rashford mandando a bola na rede lateral antes de Mpasi mais uma vez defender um chute de Bellingham. No fim, foi Kane quem abriu o placar ao cabecear para o gol um cruzamento do substituto Gordon à queima-roupa.
A mesma dupla se combinou mais uma vez a quatro minutos do fim, quando Gordon recuperou a bola após mais um chute de Bellingham ser defendido por Mpasi, e Kane desferiu um chute imparável da entrada da área para garantir a vitória.
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