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Harry Kane England New Zealand ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra a Nova Zelândia: Cuidem bem do Harry Kane! O craque marca MAIS UMA VEZ, enquanto o resto do time não consegue brilhar neste jogo que mais pareceu um treino em Tampa

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Inglaterra
Copa do Mundo
H. Kane
Especiais e Opinião
T. Tuchel
Inglaterra x Nova Zelândia
Nova Zelândia
Amistosos

A Inglaterra tem mais um jogo de preparação antes de estrear na Copa do Mundo contra a Croácia, no dia 17 de junho, mas Harry Kane claramente não deve participar do amistoso desta quarta-feira contra a Costa Rica. O capitão dos Três Leões é simplesmente importante demais para a equipe de Thomas Tuchel, como ele ressaltou pela enésima vez ao marcar o único gol na vitória terrivelmente monótona por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia, no sábado.

Tuchel escalou uma equipe razoavelmente forte para a partida em Tampa e, embora Marcus Rashford tenha brilhado esporadicamente, a Inglaterra teve dificuldades para criar chances contra a seleção com a pior classificação nas eliminatórias da Copa do Mundo (85ª) antes de abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo, quando Kane desviou com habilidade um cruzamento de Djed Spence para o canto inferior direito do gol da Nova Zelândia.

O técnico alemão trocou todo o time titular para o segundo tempo do que acabou sendo uma espécie de treino glorificado em Tampa, mas ele certamente ficou preocupado com o quão ineficaz os Três Leões pareciam sem seu atacante estrela, com Ivan Toney, sem surpresa, parecendo um substituto abaixo do padrão.

Haverá a tentação de Tuchel escalar algo próximo de seu time titular contra a Costa Rica no meio da semana, mas, com base nisso, ele precisa proteger Kane com muito cuidado antes do jogo contra a Croácia e torcer para que alguém demonstre que pode, pelo menos, aliviar o peso de marcar gols dos ombros do capitão.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da Inglaterra que entraram em campo no Raymond James Stadium

  • Jordan Pickford Marc Guehi England New ZealandGetty

    Goleiro e defesa

    Jordan Pickford (6/10):

    Defendeu bem um chute complicado de Matt Garbett, mas teve muito pouco trabalho no geral.

    Jarell Quansah (5/10):

    O versátil zagueiro central começou na lateral direita da defesa e foi pego fora de posição em algumas ocasiões.

    John Stones (6/10):

    Provavelmente poderia ter aproveitado melhor uma chance no início da partida após um escanteio, mas o zagueiro do Manchester City, propenso a lesões, deve ter ficado satisfeito por ter completado os 45 minutos sem se machucar.

    Marc Guehi (6/10):

    Chris Wood deu alguns sustos a Guehi com seus movimentos, mas ele foi sólido no geral.

    Djed Spence (7/10):

    Suas decisões foram questionáveis em alguns momentos, mas Spence deu a assistência para o gol de Kane com um passe fantástico para dentro da área.

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  • Jordan Henderson England New ZealandGOAL

    Meio-campo

    Jordan Henderson (6/10):

    Poucos torcedores da Inglaterra colocariam o experiente meio-campista em sua escalação preferida, mas Henderson manteve o ritmo no meio-campo e também mostrou que ainda sabe dar um passe certeiro, com uma bola fantástica por cima da defesa que Watkins desperdiçou.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Uma atuação movimentada no primeiro tempo do craque do Manchester United, que criou algumas chances e sempre buscou colocar a Inglaterra na ofensiva.

  • Ollie Watkins England New ZealandGetty

    Ataque

    Ollie Watkins (4/10):

    Tuchel disse que o atacante do Aston Villa foi escalado na direita devido à falta de alternativas causada pela indisponibilidade dos jogadores do Arsenal, mas Watkins teve dificuldades e também desperdiçou completamente a única chance que teve.

    Morgan Rogers (5/10):

    Sob pressão para manter sua boa forma na disputa pela camisa nº 10 da Inglaterra, mas não conseguiu brilhar no primeiro tempo.

    Marcus Rashford (7/10):

    Seu futuro no Barcelona pode estar incerto, mas Rashford parecia muito seguro de si no primeiro tempo. Teve algumas tentativas de gol e também criou uma boa chance de cabeçada para Kane com uma bela jogada pela lateral.

    Harry Kane (8/10):

    A terceira vez foi a vencedora para o capitão da Inglaterra, que abriu o placar com um cabeceio que parecia ridiculamente fácil. Kane é realmente a chave para as esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo.

  • Thomas Tuchel England New ZealandGOAL

    Reservas e técnico

    James Trafford (6/10):

    Substituiu Pickford no gol e teve pouco trabalho.

    Tino Livramento (6/10):

    Substituiu Spence na lateral-esquerda, mas não foi nem de longe tão ativo.

    Ezri Konsa (6/10):

    Entrou no lugar de Guehi e teve uma partida tranquila.

    Dan Burn (6/10):

    Jogou ao lado de Konsa na zaga e esteve a um fio de marcar seu primeiro gol pela Inglaterra, mas sua cabeçada acertou a parte externa da trave direita.

    Reece James (6/10):

    Substituiu Quansah na lateral direita e, embora estivesse mais à vontade, não jogou no seu melhor.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Assumiu o lugar de Mainoo no meio-campo, mas não conseguiu realmente fazer a diferença.

    Jude Bellingham (7/10):

    Tinha algo a provar depois de começar no banco e chamou a atenção com um passe de fora do pé para Gordon logo no início. Não foi exatamente o Bellingham de sempre, mas houve alguns toques de bola lindos.

    Anthony Gordon (6/10):

    Entrou pela ala esquerda após substituir Rashford, mas sua finalização falhou repetidamente.

    Elliott Anderson (7/10):

    Entrou no meio-campo no lugar de Henderson e criou uma boa oportunidade com um passe fantástico vindo de longe.

    Rio Ngumoha (6/10):

    O jovem do Liverpool obviamente não está na seleção para a Copa do Mundo, mas estava cheio de energia positiva.

    Ivan Toney (5/10):

    Liderou o ataque após entrar no lugar de Kane, mas sua contribuição mais notável foi tirar a bola dos pés de O'Reilly no momento em que o jogador do Man City estava prestes a chutar.

    Thomas Tuchel (5/10):

    O técnico deve estar satisfeito por todos terem jogado 45 minutos sem sofrer lesões. Mas ainda assim foi um desempenho preocupantemente fraco contra um time muito fraco. Tuchel tem trabalho a fazer e algumas decisões importantes a tomar.

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