Tuchel escalou uma equipe razoavelmente forte para a partida em Tampa e, embora Marcus Rashford tenha brilhado esporadicamente, a Inglaterra teve dificuldades para criar chances contra a seleção com a pior classificação nas eliminatórias da Copa do Mundo (85ª) antes de abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo, quando Kane desviou com habilidade um cruzamento de Djed Spence para o canto inferior direito do gol da Nova Zelândia.

O técnico alemão trocou todo o time titular para o segundo tempo do que acabou sendo uma espécie de treino glorificado em Tampa, mas ele certamente ficou preocupado com o quão ineficaz os Três Leões pareciam sem seu atacante estrela, com Ivan Toney, sem surpresa, parecendo um substituto abaixo do padrão.

Haverá a tentação de Tuchel escalar algo próximo de seu time titular contra a Costa Rica no meio da semana, mas, com base nisso, ele precisa proteger Kane com muito cuidado antes do jogo contra a Croácia e torcer para que alguém demonstre que pode, pelo menos, aliviar o peso de marcar gols dos ombros do capitão.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da Inglaterra que entraram em campo no Raymond James Stadium