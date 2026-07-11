Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra a Noruega: Deixem isso com o Jude! Mais uma dupla de gols de Bellingham leva os Três Leões às semifinais da Copa do Mundo e manda Erling Haaland de volta para casa

A Inglaterra dominou a maior parte do primeiro tempo, mas teve dificuldades para criar chances sob o calor sufocante da Flórida e acabou pagando caro quando o cruzamento de Andreas Schjelderup pela esquerda passou por cima de Jordan Pickford e entrou no gol, batendo na trave.

A equipe de Thomas Tuchel pareceu abalada logo em seguida, e tanto Alexander Sorloth quanto Martin Odegaard desperdiçaram oportunidades de ampliar a vantagem da Noruega antes que a Inglaterra conseguisse o empate nos acréscimos do primeiro tempo, quando Bellingham recebeu um passe de Anthony Gordon, invadiu a área e chutou com precisão no canto inferior.

Harry Kane e Torbjorn Heggem trocaram gols anulados antes e depois do intervalo, antes que a cabeçada em arco de Kristoffer Ajer acertasse a trave, com a Noruega representando uma ameaça especial em jogadas ensaiadas. No entanto, nenhuma das equipes conseguiu marcar o segundo gol antes do fim dos 90 minutos.

A Inglaterra, porém, precisou de apenas três minutos da prorrogação para abrir o placar: o chute de Morgan Rogers da entrada da área foi espalmado por Orjan Nyland, e Bellingham foi o mais rápido a reagir, mandando a bola para o fundo da rede no rebote. Djed Spence então achou que havia conquistado um pênalti logo em seguida, mas a decisão foi revertida após uma intervenção do VAR.

Spence e Saka obrigaram Nyland a fazer defesas no início do segundo tempo da prorrogação, mas, na maior parte do tempo, a Inglaterra foi forçada a se defender e conseguiu se manter firme para garantir sua vaga entre os quatro finalistas.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra em Miami...