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Jude Bellingham England HICGetty Images
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra a Noruega: Deixem isso com o Jude! Mais uma dupla de gols de Bellingham leva os Três Leões às semifinais da Copa do Mundo e manda Erling Haaland de volta para casa

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Inglaterra
J. Bellingham
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Noruega x Inglaterra

Jude Bellingham foi mais uma vez o herói da Inglaterra, já que o meio-campista marcou os dois gols que garantiram a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, no sábado. Os Três Leões ficaram atrás no placar no primeiro tempo, mas Bellingham empatou pouco antes do intervalo e marcou o gol da vitória no início da prorrogação, garantindo assim uma vaga na semifinal contra a Argentina ou a Suíça.

A Inglaterra dominou a maior parte do primeiro tempo, mas teve dificuldades para criar chances sob o calor sufocante da Flórida e acabou pagando caro quando o cruzamento de Andreas Schjelderup pela esquerda passou por cima de Jordan Pickford e entrou no gol, batendo na trave.

A equipe de Thomas Tuchel pareceu abalada logo em seguida, e tanto Alexander Sorloth quanto Martin Odegaard desperdiçaram oportunidades de ampliar a vantagem da Noruega antes que a Inglaterra conseguisse o empate nos acréscimos do primeiro tempo, quando Bellingham recebeu um passe de Anthony Gordon, invadiu a área e chutou com precisão no canto inferior.

Harry Kane e Torbjorn Heggem trocaram gols anulados antes e depois do intervalo, antes que a cabeçada em arco de Kristoffer Ajer acertasse a trave, com a Noruega representando uma ameaça especial em jogadas ensaiadas. No entanto, nenhuma das equipes conseguiu marcar o segundo gol antes do fim dos 90 minutos.

A Inglaterra, porém, precisou de apenas três minutos da prorrogação para abrir o placar: o chute de Morgan Rogers da entrada da área foi espalmado por Orjan Nyland, e Bellingham foi o mais rápido a reagir, mandando a bola para o fundo da rede no rebote. Djed Spence então achou que havia conquistado um pênalti logo em seguida, mas a decisão foi revertida após uma intervenção do VAR.

Spence e Saka obrigaram Nyland a fazer defesas no início do segundo tempo da prorrogação, mas, na maior parte do tempo, a Inglaterra foi forçada a se defender e conseguiu se manter firme para garantir sua vaga entre os quatro finalistas.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra em Miami...

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Goleiro e Defesa

    Jordan Pickford (4/10):

    Só ele sabe por que tirou a mão do cruzamento de Schjelderup, que acabou entrando no gol, e isso pareceu afetá-lo, já que suas defesas foram um verdadeiro problema no segundo tempo.

    Ezri Konsa (6/10):

    Fez algumas boas recuperações no início do primeiro tempo, mas se afastou um pouco de Schjelderup no gol de abertura. Como era de se esperar, não contribuiu quase nada no ataque pela lateral direita, mas fez um desarme crucial quando Berge parecia prestes a marcar no segundo tempo.

    John Stones (5/10):

    Voltou à escalação pela primeira vez desde a estreia e pareceu fora de forma. Perdeu a posse de bola em mais de uma ocasião, o que quase resultou em chances para a Noruega. Fez, porém, algumas defesas importantes de cabeça.

    Marc Guehi (7/10):

    Lidou muito bem com o desafio imposto por Haaland, demonstrando o lado físico de seu jogo. Fez um bloqueio brilhante para impedir Nusa na prorrogação.

    Nico O’Reilly (6/10):

    Combinou bem com Gordon no ataque, mas o fato de ter sido empurrado para o meio-campo a partir da lateral-esquerda deixou muito espaço nas costas. No entanto, conseguiu recuar para fazer alguns bloqueios importantes.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Declan Rice (4/10):

    Vinha enfrentando problemas de saúde na preparação para a partida e nunca pareceu estar totalmente em forma durante o primeiro tempo, pois não exibiu sua energia habitual. Suas cobranças de jogadas ensaiadas foram ruins antes de ser substituído no intervalo.

    Elliot Anderson (8/10):

    Demonstrou toda a sua variedade de passes do meio-campo, ao mesmo tempo em que se destacou fisicamente. Deu início à jogada que resultou no gol de empate de Bellingham.

    Jude Bellingham (10/10):

    Um verdadeiro astro. Seu primeiro gol resumiu uma atuação em que ele teve controle absoluto de tudo o que fez, incluindo jogadas ágeis de drible para sair de situações difíceis. Teve energia para reagir ao erro de Nyland e colocar a Inglaterra na frente.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (4/10):

    Esteve em algumas posições promissoras, mas não conseguiu aproveitá-las ao máximo, já que seu passe final deixou a desejar com frequência. Foi substituído por Saka no intervalo.

    Harry Kane (5/10):

    Perdeu a bola com muita facilidade, permitindo que a Noruega lançasse o ataque que resultou no primeiro gol, e seu desempenho nas finalizações não esteve no nível habitual.

    Anthony Gordon (7/10):

    Demonstrou excelente visão de jogo ao encontrar Bellingham para o gol de empate e representou uma ameaça real quando conseguiu avançar com a bola. Foi um pouco surpreendente vê-lo ser substituído no meio do segundo tempo.

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    Reservas e Técnico

    Bukayo Saka (7/10):

    Teve dificuldades para se inserir no jogo nos primeiros 30 minutos em campo após entrar no intervalo, mas ganhou vida a partir daí com alguns cruzamentos precisos e dribles emocionantes.

    Eberechi Eze (5/10):

    Entrou no lugar de Rice no intervalo e, embora tenha demonstrado bom controle de bola, não conseguiu produzir nada digno de nota no ataque.

    Reece James (6/10):

    Começou no meio-campo antes de ser deslocado para a lateral-direita e se mostrou confiável em ambas as funções.

    Djed Spence (7/10):

    Quase marcou o gol da vitória no final do tempo regulamentar ao pressionar Nyland e se mostrou um verdadeiro incômodo para a Noruega com sua velocidade. Foi uma pena que o pênalti tenha sido anulado.

    Morgan Rogers (6/10):

    Seu chute da entrada da área não foi dos melhores, mas mesmo assim resultou no segundo gol de Bellingham.

    Dan Burn (N/A):

    Entrou em campo para reforçar a defesa nos últimos 10 minutos da prorrogação.

    Thomas Tuchel (7/10):

    Escalar Madueke e um Rice claramente não 100% foi um erro, mas ele agiu com determinação. Gostaria de ter visto mais da equipe no ataque no segundo tempo, mas suas substituições funcionaram bem, mesmo que alguns jogadores tenham sido forçados a desempenhar duas ou três funções diferentes.

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