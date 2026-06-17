Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra a Croácia: a brilhante atuação de Jude Bellingham leva os Três Leões à vitória na estreia na Copa do Mundo, enquanto Harry Kane dá o pontapé inicial na disputa pela Chuteira de Ouro com dois gols - mas a defesa instável deve ser motivo de preocupação para Thomas Tuchel

A Inglaterra teve um início ideal ao receber um pênalti por uma falta de Luka Modric em Noni Madueke e, embora Dominik Livakovic tenha defendido a cobrança inicial de Kane, foi ordenada uma nova tentativa, e o atacante do Bayern de Munique não errou na segunda tentativa.
Os Três Leões controlaram amplamente o jogo a partir daí, sem criar chances claras, e acabaram pagando caro pela falta de fluidez quando Martin Baturina mandou um chute forte de 20 jardas, que passou por Jordan Pickford e entrou no ângulo superior. A Croácia ficou empatada por apenas seis minutos, no entanto, já que Kane cabeceou para o gol após cobrança de escanteio de Declan Rice, restaurando a vantagem da Inglaterra.
A equipe de Zlatko Dalic não desistiu, e Petar Musa empatou com um voleio controlado no último lance do primeiro tempo. No entanto, eles voltaram a ficar atrás no placar apenas dois minutos após o início do segundo tempo, quando Bellingham recebeu um passe de Elliot Anderson, avançou para dentro da área e tocou a bola por baixo de Livakovic, mandando-a no canto inferior.
O que quer que Tuchel tenha dito no intervalo, certamente funcionou, já que tanto Bellingham quanto Rice acertaram as mãos de Livakovic, enquanto Nico O’Reilly cabeceou para fora após receber um passe de escanteio. O lateral-esquerdo do Manchester City teve então outra cabeçada defendida, com Livakovic conseguindo se recuperar e também impedir o rebote de Anthony Gordon.
Kane foi o próximo a ser impedido pelo inspirado goleiro croata, enquanto, no outro lado do campo, Pickford mostrou bons reflexos ao desviar o chute de Mario Pasalic. No final, coube a Rashford colocar a cereja no bolo, ao mandar um chute certeiro no canto inferior após receber passe de seu companheiro, o também reserva Bukayo Saka.
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