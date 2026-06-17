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Bellingham Kane Tuchel England GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra a Croácia: a brilhante atuação de Jude Bellingham leva os Três Leões à vitória na estreia na Copa do Mundo, enquanto Harry Kane dá o pontapé inicial na disputa pela Chuteira de Ouro com dois gols - mas a defesa instável deve ser motivo de preocupação para Thomas Tuchel

Player ratings
Inglaterra
J. Bellingham
H. Kane
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Inglaterra x Croácia

A Inglaterra começou com vitória na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Croácia por 4 a 2 na estreia do Grupo L, nesta quarta-feira. Harry Kane marcou duas vezes no primeiro tempo, mas os Três Leões viram o placar ser empatado nas duas ocasiões; foi preciso um gol brilhante de jogada individual de Jude Bellingham no início do segundo tempo para que a equipe de Thomas Tuchel voltasse à frente, antes de Marcus Rashford garantir a vitória no final da partida.

A Inglaterra teve um início ideal ao receber um pênalti por uma falta de Luka Modric em Noni Madueke e, embora Dominik Livakovic tenha defendido a cobrança inicial de Kane, foi ordenada uma nova tentativa, e o atacante do Bayern de Munique não errou na segunda tentativa.

Os Três Leões controlaram amplamente o jogo a partir daí, sem criar chances claras, e acabaram pagando caro pela falta de fluidez quando Martin Baturina mandou um chute forte de 20 jardas, que passou por Jordan Pickford e entrou no ângulo superior. A Croácia ficou empatada por apenas seis minutos, no entanto, já que Kane cabeceou para o gol após cobrança de escanteio de Declan Rice, restaurando a vantagem da Inglaterra.

A equipe de Zlatko Dalic não desistiu, e Petar Musa empatou com um voleio controlado no último lance do primeiro tempo. No entanto, eles voltaram a ficar atrás no placar apenas dois minutos após o início do segundo tempo, quando Bellingham recebeu um passe de Elliot Anderson, avançou para dentro da área e tocou a bola por baixo de Livakovic, mandando-a no canto inferior.

O que quer que Tuchel tenha dito no intervalo, certamente funcionou, já que tanto Bellingham quanto Rice acertaram as mãos de Livakovic, enquanto Nico O’Reilly cabeceou para fora após receber um passe de escanteio. O lateral-esquerdo do Manchester City teve então outra cabeçada defendida, com Livakovic conseguindo se recuperar e também impedir o rebote de Anthony Gordon.

Kane foi o próximo a ser impedido pelo inspirado goleiro croata, enquanto, no outro lado do campo, Pickford mostrou bons reflexos ao desviar o chute de Mario Pasalic. No final, coube a Rashford colocar a cereja no bolo, ao mandar um chute certeiro no canto inferior após receber passe de seu companheiro, o também reserva Bukayo Saka.

O GOAL avalia os jogadores da Inglaterra em Dallas...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Jordan Pickford (5/10):

    Vai achar que poderia ter se saído melhor no gol de Baturina, já que conseguiu tocar bem na bola, mas se redimiu com uma boa defesa contra Pasalic. A distribuição de bola foi irregular.

    Reece James (5/10):

    Deu alguns cruzamentos decentes, mas não teve grande influência no terço final do campo. Se saiu bem defensivamente, embora tenha ficado correndo atrás do próprio rabo no segundo gol da Croácia.

    Ezri Konsa (5/10):

    Não parecia totalmente à vontade e foi pego de surpresa pelo passe de Pasalic na jogada que resultou no gol de Musa. Pode ter que lutar para manter sua vaga.

    John Stones (5/10):

    Surpreendentemente na esquerda da dupla de zagueiros centrais, o jogador do Manchester City teve dificuldades com a posse de bola em alguns momentos, além de ter se deixado passar com muita facilidade antes do gol de Baturina. Não foi o que a Inglaterra precisava de seu zagueiro veterano.

    Nico O’Reilly (4/10):

    Parecia um pouco intimidado pela ocasião em alguns momentos e perdeu a posse de bola em áreas perigosas. Desperdiçou duas boas chances com cabeçadas em escanteios, embora a segunda tenha sido uma boa defesa de Livakovic.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Elliot Anderson (6/10):

    Às vezes se deixava levar um pouco, mas foi excelente na posse de bola. Um passe magnífico pelo canto permitiu que Bellingham marcasse, colocando a Inglaterra à frente por 3 a 2.

    Declan Rice (7/10):

    Sua cobrança de jogada ensaiada resultou no segundo gol de Kane e ele poderia muito bem ter dado mais algumas assistências para O’Reilly no segundo tempo. Ganhou influência à medida que a partida avançava, por isso foi um pouco surpreendente que ele tenha sido substituído após o intervalo para hidratação no segundo tempo.

    Jude Bellingham (8/10):

    Mostrou-se ativo e venceu boa parte das disputas no meio-campo, embora deva ter ficado desapontado por ter perdido a posse de bola na jogada que resultou no gol de Baturina. Fez alguns dribles habilidosos e, embora nem sempre tenha escolhido a melhor opção, mostrou seu valor no início do segundo tempo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (8/10):

    Fez bem em se antecipar e conquistar o pênalti, e foi a maior ameaça ofensiva da Inglaterra em jogadas abertas, especialmente no primeiro tempo. Deixou Gvardiol bastante preocupado com seus dribles diretos, enquanto seus cruzamentos para a área foram perigosos.

    Harry Kane (8/10):

    Se safou após ter perdido o pênalti inicial, mas sua cabeçada forte foi imparável. Nem sempre foi eficaz quando recuava, mas, fora isso, não cometeu muitos erros.

    Anthony Gordon (5/10):

    Pressionou incansavelmente, mas não fez nada de notável quando conseguia a posse de bola. Foi substituído por Rashford no segundo tempo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Morgan Rogers (6/10):

    Fez alguns dribles perigosos depois de substituir Rice.

    Marcus Rashford (7/10):

    Finalização certeira que garantiu a vitória para os Três Leões.

    Bukayo Saka (7/10):

    Fez uma jogada brilhante para iniciar a ação e, em seguida, deu a assistência para Rashford marcar o quarto gol.

    Djed Spence (6/10):

    Quase marcou logo após substituir Bellingham.

    Marc Guehi (N/A):

    Substituiu Stones nos minutos finais.

    Thomas Tuchel (7/10):

    Talvez precise repensar sua estratégia ao escalar a defesa, mas suas orientações no intervalo foram cruciais para o rumo da partida, e suas substituições, em geral, deram certo assim que os jogadores se adaptaram ao jogo.

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