Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra a Argentina: O título não vai voltar para casa - de novo! Thomas Tuchel e os Três Leões pagaram caro pela tática defensiva, enquanto Harry Kane e companhia ficaram aquém das expectativas na Copa do Mundo mais uma vez

No entanto, as táticas chocantemente negativas do alemão, que contribuíram para um dos piores primeiros tempos já vistos em uma Copa do Mundo, acabaram prejudicando a Inglaterra, sobretudo porque Tuchel desperdiçou a iniciativa que sua equipe tinha ao substituir Gordon por Ezri Konsa e, em seguida, colocar Dan Burn e Nico O’Reilly em campo, numa tentativa desesperada de fechar o jogo.
A pressão implacável da Argentina acabou surtindo efeito, porém, quando Enzo Fernández chutou para o gol de fora da área, momentos depois de Alexis Mac Allister acertar a trave com uma cabeçada. Este último acertou a trave novamente nos acréscimos, mas os atuais campeões continuaram pressionando e, segundos depois, Lionel Messi mandou um cruzamento maravilhoso com o pé direito que o substituto Lautaro Martínez cabeceou para o gol, sem marcação na trave oposta.