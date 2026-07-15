Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra a Argentina: O título não vai voltar para casa - de novo! Thomas Tuchel e os Três Leões pagaram caro pela tática defensiva, enquanto Harry Kane e companhia ficaram aquém das expectativas na Copa do Mundo mais uma vez

Jordan Pickford (5/10):

Apesar de toda a posse de bola da Argentina, ele na verdade teve muito pouco trabalho durante boa parte da primeira hora, mas fez algumas defesas excelentes, incluindo uma contra Nico González, antes de ser completamente derrotado por Enzo Fernández e, em seguida, pego de surpresa pelo magnífico cruzamento de Messi.

Reece James (7/10):

Voltou à escalação titular após sua impressionante participação contra a Noruega e se mostrou sólido como uma rocha durante toda a partida, antes de ser substituído no final.

John Stones (5/10):

Que pena para Stones. Ele fez várias interceptações importantes no “último quarto de jogo”, antes de perder completamente a marcação de Lautaro no gol da vitória.

Marc Guehi (6/10):

Assim como Stones, desempenhou seu papel ao repelir onda após onda de ataques argentinos no segundo tempo, mas não pode ser responsabilizado por nenhum dos gols.

Djed Spence (7/10):

Justificou plenamente sua escalação em vez de Nico O’Reilly com uma ótima atuação, cujo destaque foi uma entrada deslizante crucial para impedir que Giuliano Simeone chutasse a gol depois que o argentino havia sido lançado sozinho para o gol.