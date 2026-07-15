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Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores da Inglaterra contra a Argentina: O título não vai voltar para casa - de novo! Thomas Tuchel e os Três Leões pagaram caro pela tática defensiva, enquanto Harry Kane e companhia ficaram aquém das expectativas na Copa do Mundo mais uma vez

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Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
D. Spence
A. Gordon
M. Rogers

Thomas Tuchel desperdiçou a melhor chance da Inglaterra de chegar à sua primeira final de Copa do Mundo desde 1966, quando os Três Leões permitiram que a Argentina virasse o jogo e vencesse por 2 a 1 em Atlanta na noite de quarta-feira. A escalação de Tuchel parecia inicialmente dar certo, já que Morgan Rogers, escolha surpreendente, cruzou para Anthony Gordon abrir o placar aos 10 minutos do segundo tempo.

No entanto, as táticas chocantemente negativas do alemão, que contribuíram para um dos piores primeiros tempos já vistos em uma Copa do Mundo, acabaram prejudicando a Inglaterra, sobretudo porque Tuchel desperdiçou a iniciativa que sua equipe tinha ao substituir Gordon por Ezri Konsa e, em seguida, colocar Dan Burn e Nico O’Reilly em campo, numa tentativa desesperada de fechar o jogo.

A pressão implacável da Argentina acabou surtindo efeito, porém, quando Enzo Fernández chutou para o gol de fora da área, momentos depois de Alexis Mac Allister acertar a trave com uma cabeçada. Este último acertou a trave novamente nos acréscimos, mas os atuais campeões continuaram pressionando e, segundos depois, Lionel Messi mandou um cruzamento maravilhoso com o pé direito que o substituto Lautaro Martínez cabeceou para o gol, sem marcação na trave oposta.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Jordan Pickford (5/10):

    Apesar de toda a posse de bola da Argentina, ele na verdade teve muito pouco trabalho durante boa parte da primeira hora, mas fez algumas defesas excelentes, incluindo uma contra Nico González, antes de ser completamente derrotado por Enzo Fernández e, em seguida, pego de surpresa pelo magnífico cruzamento de Messi.

    Reece James (7/10):

    Voltou à escalação titular após sua impressionante participação contra a Noruega e se mostrou sólido como uma rocha durante toda a partida, antes de ser substituído no final.

    John Stones (5/10):

    Que pena para Stones. Ele fez várias interceptações importantes no “último quarto de jogo”, antes de perder completamente a marcação de Lautaro no gol da vitória.

    Marc Guehi (6/10):

    Assim como Stones, desempenhou seu papel ao repelir onda após onda de ataques argentinos no segundo tempo, mas não pode ser responsabilizado por nenhum dos gols.

    Djed Spence (7/10):

    Justificou plenamente sua escalação em vez de Nico O’Reilly com uma ótima atuação, cujo destaque foi uma entrada deslizante crucial para impedir que Giuliano Simeone chutasse a gol depois que o argentino havia sido lançado sozinho para o gol.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Declan Rice (7/10):

    O craque do Arsenal era uma grande dúvida para a partida, mas não demonstrou nenhum efeito de sua recente doença, tendo atuado com grande dedicação no meio-campo antes de ser substituído nos minutos finais. Ele esteve presente para dar o passe para Rogers cruzar para Gordon marcar, além de ter dado um dos poucos chutes a gol da Inglaterra.

    Elliot Anderson (5/10):

    Deixou-se envolver demais nas disputas do início da partida e recebeu um cartão amarelo pouco antes do intervalo por uma entrada desleal em Lionel Messi. Impossível criticar seu empenho, mas ele se mostrou incapaz de tocar na bola para ajudar a aliviar a pressão sobre a Inglaterra no “último quarto de hora”.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Morgan Rogers (7/10):

    Uma escolha surpreendente na ala direita, mas que se revelou acertada, já que foi Rogers quem cruzou a bola com precisão, permitindo que Gordon abrisse o placar. Um dos melhores atacantes da Inglaterra naquela noite, embora isso não seja dizer muito.

    Jude Bellingham (5/10):

    O astro do Real Madrid não se deixou intimidar nem um pouco pelas tentativas da Argentina de desestabilizar a Inglaterra no início da partida, mas, apesar de fazer algumas boas jogadas e sofrer faltas, não conseguiu impor sua autoridade no jogo e, sem surpresa, perdeu a paciência com Messi nos segundos finais.

    Anthony Gordon (7/10):

    Trabalhou incansavelmente pelo lado esquerdo e foi recompensado por seu esforço com o gol mais importante de sua vida, após uma jogada espetacular por trás de Nahuel Molina, antes de ser substituído a 18 minutos do fim.

    Harry Kane (4/10):

    Esteve de certa forma envolvido no gol da vitória, já que foi seu passe longo para a frente que Nico Tagliafico aproveitou para servir Rice. No entanto, esta foi uma noite realmente ruim para o craque da Inglaterra, que em nenhum momento pareceu estar perto de marcar.


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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Ezri Konsa (5/10):

    Entrou no lugar de Gordon no final da partida, quando a Inglaterra buscava garantir o resultado, mas não ajudou.

    Dan Burn (N/A):

    Entrou no lugar de James faltando apenas oito minutos para o fim, mas acabou tendo que atuar como atacante improvisado, já que tudo deu errado para a Inglaterra.

    Nico O’Reilly (N/A):

    Fez parte de uma dupla substituição junto com Burn, com o versátil jogador do Man City substituindo Rice.

    Marcus Rashford (N/A):

    Entrou aos seis minutos do tempo de acréscimo.

    Ivan Toney (N/A):

    Outra substituição desesperada no final da partida.

    Thomas Tuchel (3/10):

    O alemão quase acertou em cheio seu plano de contenção, já que a entrada de Spence e Rogers valeu a pena e colocou a Inglaterra em posição de vitória. No entanto, Tuchel jogou fora essa partida com suas substituições no final, que tiraram todo o ímpeto da Inglaterra e tornaram a derrota inevitável assim que a Argentina empatou. Fica a dúvida se ele vai cumprir o contrato até o fim agora...

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