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Netherlands Player Ratings GFXGOAL

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Avaliações dos jogadores da Holanda contra o Marrocos: Ismael Saibari sela o fracasso holandês nas cobranças de pênalti, enquanto as táticas cautelosas de Ronald Koeman saem pela culatra

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Especiais e Opinião
Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo

A Holanda está eliminada, e de forma brutal. A equipe de Ronald Koeman parecia estar a poucos minutos de se salvar de uma atuação decepcionante na fase eliminatória após o gol de Cody Gakpo aos 72 minutos, mas Issa Diop forçou a prorrogação com um cabeceio nos acréscimos, e o Marrocos acabou vencendo por 3 a 2 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1.

Ismael Saibari desferiu o golpe final, convertendo o pênalti decisivo que garantiu a classificação dos Leões do Atlas e deixou a Oranje diante de sérias questões após uma eliminação profundamente decepcionante da Copa do Mundo.

Durante longos períodos, os holandeses ficaram em segundo plano. Marrocos dominou a posse de bola, furou a defesa da Holanda e criou chances suficientes para assumir o controle bem antes de a partida chegar aos pênaltis. Azzedine Ounahi teve uma das melhores oportunidades do primeiro tempo, mas chutou para fora da direita da área, enquanto Bart Verbruggen foi forçado a fazer duas excelentes defesas em rápida sucessão para manter o placar empatado a zero.

O melhor momento defensivo da Holanda ocorreu aos 60 minutos. Achraf Hakimi se livrou da marcação após uma jogada mal sucedida dos holandeses e parecia estar avançando em direção ao gol, mas Micky van de Ven se recuperou de forma brilhante e neutralizou a chance antes que o capitão de Marrocos pudesse puni-los.

Pouco depois, o intervalo para hidratação no segundo tempo pareceu dar à equipe de Koeman o recarregamento de que tanto precisava. A Oranje parecia mais calma quando a partida foi retomada, e Crysencio Summerville ajudou a desencadear o momento que mudou o jogo. Sua pressão desencadeou um contra-ataque e, embora tenha sido parado perto da entrada da área, Gakpo acompanhou a jogada, pegou a bola perdida e chutou para além de Yassine Bounou, colocando a Holanda na frente.

A partir daí, porém, os holandeses se expuseram à pressão. Virgil van Dijk fez uma intervenção crucial para impedir Saibari aos 80 minutos e, por um momento, parecia que a Holanda poderia conquistar uma vitória feia nas eliminatórias, apesar de ter sido dominada durante grande parte da noite.

Mas a fuga nunca aconteceu. Diop subiu na prorrogação para cabecear o gol de empate de Marrocos, punindo uma seleção holandesa que vinha recuando cada vez mais. A prorrogação trouxe mais ansiedade, com Soufiane Rahimi desperdiçando uma grande chance após avançar para dentro da área, mas Verbruggen fez mais uma defesa notável à queima-roupa.

O goleiro havia feito quase tudo o que podia, mas a disputa de pênaltis expôs a falta de nervos da Holanda. Teun Koopmeiners deu à equipe de Koeman o início ideal, mas Justin Kluivert e Quinten Timber erraram feio, enquanto Bounou defendeu o pênalti de Summerville. Saibari então se apresentou após 120 minutos exaustivos e converteu o pênalti decisivo.

Para o Marrocos, foi mais uma vitória histórica nos pênaltis em uma Copa do Mundo contra uma potência europeia. Para a Holanda, foi um colapso brutal e sua eliminação mais precoce da Copa do Mundo na era moderna — o que levantará sérias questões sobre a abordagem de Koeman, suas substituições e por que uma equipe com tanto talento ofensivo jogou de forma tão defensiva durante toda a partida.

A GOAL avalia a seleção da Holanda no Estádio de Monterrey.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Bart Verbruggen (8/10):
    O principal motivo pelo qual a Holanda resistiu tanto tempo. Fez duas defesas excelentes no primeiro tempo, impediu o Marrocos de marcar em várias jogadas perigosas e realizou uma defesa brilhante à queima-roupa para impedir Rahimi na prorrogação. Deve estar decepcionado com o gol de empate de Diop, mas sem ele, a Holanda nunca teria chegado aos pênaltis.

    Micky van de Ven (6/10):
    Realizou uma das maiores jogadas defensivas da Holanda naquela noite, correndo de volta para impedir Hakimi quando o Marrocos parecia certo de criar uma chance clara. Foi menos eficaz com a bola e contribuiu pouco no ataque antes de ser substituído no final da partida.

    Nathan Ake (6/10):
    Bastante preciso na posse de bola, mas não teve grande influência defensivamente, já que o Marrocos chegava repetidamente a áreas perigosas. Koeman o substituiu aos 71 minutos, enquanto a seleção holandesa buscava uma formação diferente.

    Virgil van Dijk (7/10):
    Não esteve no seu melhor, mas ainda assim fez uma das principais intervenções defensivas da partida ao impedir Saibari aos 80 minutos. O gol de empate no final vai doer, porém, já que a Holanda nunca recuperou totalmente o controle depois de recuar.

    Jan Paul van Hecke (8/10):
    O zagueiro mais eficaz da Holanda naquela noite. Mostrou-se ativo com a posse de bola, deu vários passes para o terço final do campo e fez contribuições defensivas importantes enquanto o Marrocos aumentava a pressão.

    Denzel Dumfries (6/10):
    Chegou a áreas avançadas e participou ativamente pela direita, mas faltou qualidade em suas jogadas finais. Também teve dificuldades em alguns momentos contra os jogadores de ponta do Marrocos, que constantemente encontravam espaços ao seu redor.

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Frenkie de Jong (7/10):
    Preciso e organizado nos passes e contribuiu defensivamente, mas a Holanda precisava de mais controle da parte dele em uma partida que Marrocos praticamente dominou. Não criou oportunidades suficientes nem ajudou a seleção holandesa a se estabilizar por longos períodos.

    Ryan Gravenberch (6/10):
    Apareceu na área algumas vezes e quase marcou um gol, mas, no geral, passou muito despercebido. Teve dificuldade para se impor no meio-campo e não fez o suficiente na defesa para frear o ritmo do Marrocos.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Ataque

    Cody Gakpo (7/10):
    Passou praticamente despercebido antes do intervalo para hidratação, com o Marrocos limitando seu espaço e afastando-o das áreas de perigo. Ainda assim, demonstrou seu valor com instintos afiados no primeiro gol, acompanhando o contra-ataque e finalizando com precisão quando a chance surgiu.

    Brian Brobbey (6/10):
    Trabalhou duro como atacante de pressão e deu à seleção holandesa alguma presença física, mas contribuiu muito pouco na frente do gol. Foi substituído aos 71 minutos, após não conseguir causar um impacto ofensivo significativo.

    Crysencio Summerville (7/10):
    Um dos jogadores de ataque mais brilhantes da Holanda. Sua pressão ajudou a criar o gol de Gakpo, e seu ritmo de trabalho foi excelente durante toda a partida. Mas sua falha na disputa de pênaltis custou caro e vai ofuscar o que tinha sido uma atuação animada.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Reservas e Técnico

    Wout Weghorst (5/10):
    Deu altura à seleção holandesa e serviu de alvo nas jogadas ensaiadas, mas pouco mais do que isso. Venceu alguns duelos aéreos, mas nunca chegou a mudar o rumo da partida no ataque.

    Jorrel Hato (6/10):
    Entrou para ajudar a Holanda na defesa e fez um trabalho aceitável, mas não teve grande impacto, já que o Marrocos continuou pressionando.

    Quinten Timber (5/10):
    Foi uma das substituições mais úteis de Koeman durante o jogo aberto, trazendo energia e vencendo alguns duelos. Mas sua falha na cobrança de pênalti foi terrível e será uma das imagens que ficarão na memória do colapso holandês.

    Marten de Roon (5/10):
    Entrou na prorrogação para dar um novo fôlego, mas pouco mais do que isso. Não alterou o andamento da partida.

    Justin Kluivert (4/10):
    Entrou aos 117 minutos com os pênaltis claramente em mente, mas depois errou feio da marca do pênalti. Uma participação desastrosa.

    Ronald Koeman (4/10):
    A Holanda esteve em desvantagem durante a maior parte da noite e nunca pareceu totalmente à vontade. O intervalo para hidratação ajudou sua equipe a se recompor, e o gol de Gakpo colocou-a brevemente em posição de escapar, mas Koeman esperou demais para fazer mudanças significativas e, então, viu sua equipe recuar e se meter em apuros. Considerando o talento deste elenco, foi um desempenho fraco e uma eliminação amargamente decepcionante.

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