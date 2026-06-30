Ismael Saibari desferiu o golpe final, convertendo o pênalti decisivo que garantiu a classificação dos Leões do Atlas e deixou a Oranje diante de sérias questões após uma eliminação profundamente decepcionante da Copa do Mundo.

Durante longos períodos, os holandeses ficaram em segundo plano. Marrocos dominou a posse de bola, furou a defesa da Holanda e criou chances suficientes para assumir o controle bem antes de a partida chegar aos pênaltis. Azzedine Ounahi teve uma das melhores oportunidades do primeiro tempo, mas chutou para fora da direita da área, enquanto Bart Verbruggen foi forçado a fazer duas excelentes defesas em rápida sucessão para manter o placar empatado.

O melhor momento defensivo da Holanda ocorreu aos 60 minutos. Achraf Hakimi se livrou da marcação após uma jogada mal sucedida dos holandeses e parecia estar avançando em direção ao gol, mas Micky van de Ven se recuperou de forma brilhante e neutralizou a chance antes que o capitão de Marrocos pudesse puni-los.

Pouco depois, o intervalo para hidratação no segundo tempo pareceu dar à equipe de Koeman o recarregamento de que tanto precisava. A Oranje parecia mais calma quando a partida foi retomada, e Crysencio Summerville ajudou a desencadear o momento que mudou o jogo. Sua pressão deu início a um contra-ataque e, embora tenha sido parado perto da entrada da área, Gakpo acompanhou a jogada, pegou a bola perdida e chutou para além de Yassine Bounou, colocando a Holanda na frente.

A partir daí, porém, os holandeses se expuseram à pressão. Virgil van Dijk fez uma intervenção crucial para impedir Saibari aos 80 minutos e, por um momento, parecia que a Holanda poderia conquistar uma vitória feia nas eliminatórias, apesar de ter sido dominada durante grande parte da noite.

Mas a fuga nunca aconteceu. Diop subiu na prorrogação para cabecear o gol de empate de Marrocos, punindo uma seleção holandesa que vinha recuando cada vez mais. A prorrogação trouxe mais ansiedade, com Soufiane Rahimi desperdiçando uma grande chance após avançar para dentro da área, mas Verbruggen fez mais uma defesa notável à queima-roupa.

O goleiro havia feito quase tudo o que podia, mas a disputa de pênaltis expôs a falta de nervos da Holanda. Teun Koopmeiners deu à equipe de Koeman o início ideal, mas Justin Kluivert e Quinten Timber erraram feio, enquanto Bounou defendeu o pênalti de Summerville. Saibari então se apresentou após 120 minutos exaustivos e converteu o pênalti decisivo.

Para o Marrocos, foi mais uma vitória histórica nos pênaltis em uma Copa do Mundo contra uma potência europeia. Para a Holanda, foi um colapso brutal e sua eliminação mais precoce da Copa do Mundo na era moderna — o que levantará sérias questões sobre a abordagem de Koeman, suas substituições e por que uma equipe com tanto talento ofensivo jogou de forma tão defensiva durante toda a partida.

A GOAL avalia a seleção da Holanda no Estádio de Monterrey.