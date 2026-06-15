Recém-saído de uma excelente segunda metade de temporada com a Roma, Donyell Malen quase abriu o placar aos três minutos, ao girar com a bola e chutar em direção ao gol, mas Zion Suzuki reagiu bem e desviou o chute por cima da trave. Essa foi a ocasião mais perigosa de ambas as equipes durante um primeiro tempo em que as chances foram escassas, já que nenhum dos times parecia disposto a correr muitos riscos com a posse de bola.

A equipe de Ronald Koeman conseguiu abrir o placar logo após o intervalo, no entanto, quando Van Dijk subiu mais alto para cabecear o cruzamento de Ryan Gravenberch pela direita e mandar a bola no canto inferior. O Japão, porém, ficou atrás no placar por menos de sete minutos, quando Keito Nakamura cortou para dentro com o pé direito e chutou rasteiro, a bola desviou em Jan Paul van Hecke e passou por Bart Verbruggen.

A Holanda retomou a liderança quando o ponta do West Ham, Summerville, pegou a bola na entrada da área, avançou para dentro com o pé esquerdo e chutou rasteiro, passando por Suzuki e acertando a trave. Take Kubo tentou responder imediatamente, mas mandou um chute forte de longa distância por cima do travessão.

Cody Gakpo obrigou Suzuki a fazer uma defesa com as pernas no outro lado do campo, mas sob a crescente pressão do Japão, os holandeses não conseguiram se segurar, e a cabeçada de Koki Ogawa aos 89 minutos desviou em seu companheiro Daichi Kamada e entrou no ângulo superior.

O GOAL avalia os jogadores da Holanda em Dallas...