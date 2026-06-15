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Netherlands Japan ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Holanda contra o Japão: Crysencio Summerville protagoniza um momento mágico, mas a apática seleção holandesa sofre gol no final e empata na estreia na Copa do Mundo

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Países Baixos
C. Summerville
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Países Baixos x Japão

A Holanda sofreu um gol de empate no final da partida e ficou no empate em 2 a 2 com o Japão em seu jogo de estreia na Copa do Mundo de 2026. Os gols marcados no segundo tempo por Virgil van Dijk e Crysencio Summerville pareciam ter garantido a vitória da Oranje, mas a equipe sofreu o empate em ambas as ocasiões na estreia do Grupo F em Dallas.

Recém-saído de uma excelente segunda metade de temporada com a Roma, Donyell Malen quase abriu o placar aos três minutos, ao girar com a bola e chutar em direção ao gol, mas Zion Suzuki reagiu bem e desviou o chute por cima da trave. Essa foi a ocasião mais perigosa de ambas as equipes durante um primeiro tempo em que as chances foram escassas, já que nenhum dos times parecia disposto a correr muitos riscos com a posse de bola.

A equipe de Ronald Koeman conseguiu abrir o placar logo após o intervalo, no entanto, quando Van Dijk subiu mais alto para cabecear o cruzamento de Ryan Gravenberch pela direita e mandar a bola no canto inferior. O Japão, porém, ficou atrás no placar por menos de sete minutos, quando Keito Nakamura cortou para dentro com o pé direito e chutou rasteiro, a bola desviou em Jan Paul van Hecke e passou por Bart Verbruggen.

A Holanda retomou a liderança quando o ponta do West Ham, Summerville, pegou a bola na entrada da área, avançou para dentro com o pé esquerdo e chutou rasteiro, passando por Suzuki e acertando a trave. Take Kubo tentou responder imediatamente, mas mandou um chute forte de longa distância por cima do travessão.

Cody Gakpo obrigou Suzuki a fazer uma defesa com as pernas no outro lado do campo, mas sob a crescente pressão do Japão, os holandeses não conseguiram se segurar, e a cabeçada de Koki Ogawa aos 89 minutos desviou em seu companheiro Daichi Kamada e entrou no ângulo superior.

O GOAL avalia os jogadores da Holanda em Dallas...

  • FBL-WC-2026-MATCH11-NED-JPNAFP

    Goleiro e defesa

    Bart Verbruggen (5/10):

    Um desvio fez com que ele não tivesse chance no gol de Nakamura, mas ele realmente deveria ter se saído melhor no segundo gol de empate, apesar de a bola ter desviado em Kamada.

    Denzel Dumfries (5/10):

    A formação do Japão, combinada com a falta de ousadia da Holanda, fez com que ele não conseguisse mostrar seu melhor desempenho como lateral-direito.

    Jan Paul van Hecke (6/10):

    Atuação sólida do zagueiro do Brighton. Azarado por ter desviado o chute de Nakamura para o canto inferior.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Com exceção de alguns passes desleixados, manteve a compostura de sempre. Um cabeceio bem direcionado abriu o placar.

    Micky van de Ven (5/10):

    Usou sua velocidade com eficácia para fazer algumas recuperações de bola, mas não parece totalmente à vontade na lateral.

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  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Noite um tanto mista para o jogador do Liverpool. Deu duas assistências, com um excelente cruzamento para o gol de Van Dijk, mas precisava ter feito melhor para marcar Nakamura e viu o jogo passar por ele em alguns momentos.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Organizou o meio-campo, embora sem muito dinamismo.

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Fez algumas boas cobranças de jogadas ensaiadas, especialmente no primeiro tempo, mas pouco mais do que isso.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Crysencio Summerville (7/10):

    Demonstrou agilidade em espaços apertados e fez alguns cruzamentos rasteiros perigosos que não renderam gol. Assumiu a responsabilidade de colocar a Holanda novamente na frente com uma bela finalização.

    Donyell Malen (6/10):

    Foi brilhantemente defendido por Suzuki no início da partida e parecia ser a maior ameaça de gol da Holanda durante o primeiro tempo. Perdeu o ritmo após o intervalo, antes de ser substituído por Depay.

    Cody Gakpo (5/10):

    Recusou com demasiada frequência a oportunidade de enfrentar o seu marcador e, em vez disso, recuou a bola. Forçou Suzuki a fazer uma defesa no segundo tempo.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Memphis Depay (5/10):

    Teve dificuldades para entrar no jogo após substituir Malen após o intervalo para hidratação.

    Teun Koopmeiners (5/10):

    Não conseguiu receber a bola e ditar o ritmo do jogo a partir do meio-campo.

    Quinten Timber (5/10):

    Substituiu Reijnders, mas não contribuiu muito no meio-campo.

    Nathan Ake (N/A):

    Entrou nos últimos 10 minutos para tentar ajudar a reforçar a defesa.

    Brian Brobbey (N/A):

    Substituiu Gakpo nos minutos finais.

    Ronald Koeman (4/10):

    A falta de ousadia da equipe no primeiro tempo foi muito preocupante e, embora tenham melhorado um pouco após o intervalo, a falta de concentração na defesa e algumas substituições cautelosas custaram caro. Precisam mostrar muito mais nos jogos restantes da fase de grupos.

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