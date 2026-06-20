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Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores da Holanda contra a Suécia: “Cody Gakpo da Copa do Mundo” silencia a torcida do Liverpool, enquanto a aposta de Ronald Koeman em Brian Brobbey dá certo em uma exibição arrasadora da seleção holandesa - mas Micky van de Ven não é lateral-esquerdo!

Player ratings
Copa do Mundo
Países Baixos
Especiais e Opinião
Países Baixos x Suécia
Suécia
C. Gakpo
B. Brobbey
C. Summerville
M. van de Ven
R. Koeman

A Holanda finalmente se afirmou como uma forte candidata à Copa do Mundo ao golear a Suécia por 5 a 1 em Houston, na noite de sábado. Os holandeses haviam apresentado um desempenho irregular no empate contra o Japão na estreia, e o técnico Ronald Koeman foi criticado por sua suposta postura conservadora. No entanto, sua equipe exibiu um ataque devastador para desmontar a seleção sueca, que havia iniciado sua campanha com uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia.

Cody Gakpo foi o grande destaque da seleção holandesa; o atacante do Liverpool deu a assistência para o primeiro gol da partida, marcado por Brian Brobbey, que depois ampliou o placar para 2 a 0 após receber mais uma bola fácil para empurrar para o gol, desta vez vinda de Denzel Dumfries. Este último deu assistência para Gakpo marcar o 3 a 0 logo após o intervalo, e o melhor jogador da Holanda na Copa do Mundo de 2022 voltou a marcar aos 54 minutos, após cortar para dentro e chutar com o pé direito, como de costume.

Crysencio Summerville, que causou grande impacto ao entrar do banco após ter sido deixado de fora em favor de Brobbey, selou então o que foi uma atuação extremamente impressionante da Oranje, que agora tem grandes chances de vencer o grupo caso derrote a Tunísia na última partida.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da Holanda que entraram em campo no Texas...

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Bart Verbruggen (7/10):

    Fez várias defesas excelentes para manter a vantagem de dois gols da sua equipe no intervalo, embora não tenha podido fazer nada para impedir o gol de honra da Suécia.

    Denzel Dumfries (8/10):

    O novo lateral-direito do Real Madrid mostrou do que é capaz ao servir a bola de prato para Brobbey e Gakpo marcarem.

    Jan Paul van Hecke (6/10):

    Fez uma excelente intervenção defensiva para impedir que Viktor Gyokeres chutasse quando estava bem posicionado no primeiro tempo e também teve um bom desempenho com a bola nos pés.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Uma atuação tipicamente dominante do capitão holandês, mesmo que os movimentos de Alexander Isak tenham sido um problema em alguns momentos.

    Micky van de Ven (4/10):

    O versátil e veloz zagueiro do Tottenham Hotspur fez uma boa investida pela lateral esquerda e também esteve muito perto de encontrar Donyell Malen com um belo passe para dentro da área. No entanto, seu posicionamento ruim foi mais uma vez exposto, desta vez por Elanga, que também passou a bola por entre as pernas dele mais tarde na partida. Definitivamente, o elo mais fraco desta defesa — porque ele não é um lateral-esquerdo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Houve alguns passes errados do meio-campista do Liverpool, mas ele continuou jogando com grande confiança e qualidade durante os 90 minutos.

    Frenkie de Jong (7/10):

    Fundamental para o forte início da Holanda. O jogador do Barcelona foi brilhante tanto na recuperação quanto na distribuição da bola. De Jong também deu início ao ataque que resultou no segundo gol de Gakpo naquela noite, mas já estava começando a perder fôlego naquele momento e foi substituído por volta da marca de uma hora de jogo.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Teve participação no primeiro gol ao lançar Gakpo em espaço aberto, mas passou a maior parte do tempo discreto e perdeu a bola na jogada que resultou no gol de Elanga. Foi substituído momentos depois.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Donyell Malen (4/10):

    O versátil atacante da Roma representou uma verdadeira ameaça pela ala direita, mas estragou o que deveria ter sido um cruzamento simples para Brobbey marcar seu terceiro gol na partida. Ainda assim, foi uma surpresa que ele tenha sido substituído no intervalo, mas o desempenho de Summerville provou que foi a decisão certa.

    Brian Brobbey (8/10):

    Que impacto! Depois de ter marcado apenas um gol em suas 12 partidas anteriores pela seleção, Brobbey balançou as redes duas vezes nos primeiros 17 minutos de sua primeira partida como titular na Copa do Mundo. Parece ser o ponto de referência ideal para o ataque holandês.

    Cody Gakpo (9/10):

    O ponta-esquerda costuma deixar os torcedores do Liverpool bem frustrados, mas mandou um recado aos seus críticos — e ao novo técnico dos Reds, Andoni Iraola — ao dar um cruzamento rasteiro inteligente e bem medido, a partir do qual Brobbey abriu o placar, antes de marcar dois gols ele mesmo. O jogador de 27 anos pode ser irritantemente inconsistente, mas o “Cody Gakpo da Copa do Mundo” é um jogador realmente muito bom. Ele agora tem mais gols em finais pela seleção do que Johan Cruyff!

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Crysencio Summerville (8/10):

    Perdeu a vaga na escalação titular por causa de Brobbey, mas pode muito bem ter recuperado a de Malen para a partida contra a Tunísia, desempenhando um papel fundamental no terceiro gol da equipe ao combinar brilhantemente com Dumfries, dar uma assistência para Gakpo e, em seguida, marcar ele mesmo com um chute rasteiro espetacular da entrada da área.

    Guus Til (6/10):

    Entrou no meio-campo no lugar de Reijnders aos 59 minutos e se destacou em campo.

    Teun Koopmeiners (6/10):

    O meio-campista da Juventus fez parte de uma dupla substituição com Til e ajudou seu país a controlar o jogo.

    Memphis Depay (N/A):

    Entrou a menos de 20 minutos do fim no lugar de Brobbey e deu uma assistência ao encontrar Summerville em espaço livre no final da partida.

    Noa Lang (N/A):

    Entrou em campo apenas no último minuto do tempo regulamentar.

    Ronald Koeman (8/10):

    Depois de lidar com algumas críticas após o empate em 2 a 2 com o Japão, o técnico merece muitos elogios por escalar Brobbey como titular e, em seguida, colocar Summerville em campo no intervalo. No entanto, Koeman precisa parar de escalar Van de Ven na lateral esquerda, já que o jogador do Tottenham se tornou um verdadeiro risco.

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