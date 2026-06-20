Avaliações dos jogadores da Holanda contra a Suécia: “Cody Gakpo da Copa do Mundo” silencia a torcida do Liverpool, enquanto a aposta de Ronald Koeman em Brian Brobbey dá certo em uma exibição arrasadora da seleção holandesa - mas Micky van de Ven não é lateral-esquerdo!

Cody Gakpo foi o grande destaque da seleção holandesa; o atacante do Liverpool deu a assistência para o primeiro gol da partida, marcado por Brian Brobbey, que depois ampliou o placar para 2 a 0 após receber mais uma bola fácil para empurrar para o gol, desta vez vinda de Denzel Dumfries. Este último deu assistência para Gakpo marcar o 3 a 0 logo após o intervalo, e o melhor jogador da Holanda na Copa do Mundo de 2022 voltou a marcar aos 54 minutos, após cortar para dentro e chutar com o pé direito, como de costume.
Crysencio Summerville, que causou grande impacto ao entrar do banco após ter sido deixado de fora em favor de Brobbey, selou então o que foi uma atuação extremamente impressionante da Oranje, que agora tem grandes chances de vencer o grupo caso derrote a Tunísia na última partida.
Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da Holanda que entraram em campo no Texas...