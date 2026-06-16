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France GFXGetty Images
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores da França contra o Senegal: Kylian Mbappé se redime! Os Bleus superam um início vacilante e derrotam os gigantes africanos em uma virada na Copa do Mundo inspirada por Michael Olise

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França x Senegal

A partida não foi fácil, mas a França acabou levando a melhor ao vencer o Senegal por 3 a 1 em sua estreia na Copa do Mundo. Os Bleus se transformaram após um primeiro tempo desastroso, com Kylian Mbappé — que vinha tendo um desempenho particularmente fraco — marcando dois gols decisivos, um antes e outro depois do belo gol de Bradley Barcola, tornando-se o maior artilheiro da história do país.

Um primeiro tempo sem graça foi marcado por duas grandes chances para os azarões. Justamente Mbappé perdeu a bola aos 25 minutos, e um contra-ataque rápido do Senegal terminou com um chute de Nicolas Jackson acertando a base do poste e saindo agonizantemente para fora. Em seguida, nos acréscimos, Ismaila Sarr, de alguma forma, chutou com a parte lateral do pé uma bola quicando por cima do travessão, a apenas oito jardas do gol.

A França finalmente acordou após o intervalo, chegando perto do gol com Desire Doue, Michael Olise e Mbappé em rápida sucessão, enquanto Edouard Mendy finalmente foi chamado a entrar em ação no gol do Senegal. Os Bleus acharam que tinham recebido a chance de abrir o placar quando Sadio Mané pareceu derrubar Mbappé dentro da área pouco antes da marca de uma hora, mas o árbitro, de forma bizarra, manteve sua decisão de não marcar pênalti, apesar da revisão do VAR e da consulta ao monitor à beira do campo.

No entanto, o capitão da França não precisou esperar muito para ter justiça, pois recebeu um passe preciso de Olise pela lateral e, de primeira, mandou a bola no canto inferior do gol, mesmo vindo de um ângulo fechado. Os Leões de Teranga pensaram ter respondido imediatamente, mas o chute forte de Jackson foi anulado por impedimento.

A seleção francesa, muito melhor em relação ao início, selou a vitória a oito minutos do fim, quando o substituto Barcola driblou Mendy após receber um belo passe em profundidade de Adrien Rabiot. Ainda houve tempo para Ibrahim Mbaye marcar um gol de consolação sublime pelo Senegal e para Mbappé responder instantaneamente com um chute em arco que voou para o fundo da rede a 30 jardas de distância, embora Mendy devesse ter se saído melhor.

O GOAL avalia os jogadores da França em Nova Jersey...

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Mike Maignan (6/10):

    Teve sorte de a bola de Jackson ter ricocheteado na perna dele e saído para fora depois de acertar a trave. Quase deixou a bola passar da linha nos últimos instantes.

    Jules Koundé (6/10):

    Foi, por momentos, levado na enrolação por Sadio Mané. Subiu bem para o ataque e foi melhorando à medida que a partida avançava.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Fez boas defesas no início contra a ameaça de Sarr. Uma atuação muito sólida.

    William Saliba (6/10):

    Jogou pelo lado esquerdo, mas pareceu bastante à vontade. Fez uma entrada deslizante muito importante em Sarr.

    Lucas Hernández (6/10):

    Muitos dos ataques do Senegal vieram por sua lateral, e ele foi pego avançado em campo algumas vezes. Não apresentou sua habitual periculosidade ofensiva.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Sempre presente e com passes precisos, embora sem muita penetração.

    Adrien Rabiot (7/10):

    Injetou um pouco da energia tão necessária com algumas arrancadas para frente. Ótimo passe para o gol de Barcola.

    Ousmane Dembélé (6/10):

    Parecia perigoso entre as linhas, mas a França teve dificuldade em colocá-lo na bola e ele perdeu destaque, apesar de sua equipe estar em vantagem.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Michael Olise (8/10):

    Ficou surpreendentemente discreto no início. Ganhou vida após se deslocar para o centro do campo no segundo tempo, chegando perto de marcar antes de desarmar a defesa para dar assistência a Mbappé. Também participou da jogada que resultou no segundo gol do capitão.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Um jogo de dois tempos. Com pouca segurança com a bola no primeiro tempo e teve sorte de não ter sido punido. Se vingou com uma finalização fria depois de ter um pênalti negado e coroou sua reviravolta com um gol espetacular. Agora é o maior artilheiro de todos os tempos da França.

    Desire Doue (6/10):

    Um pouco passivo na defesa e sem oferecer nenhuma ameaça real no ataque, mas se mostrou muito mais perigoso após o intervalo e esteve perto de marcar duas vezes.

  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Reservas e Técnico

    Bradley Barcola (7/10):

    Causou impacto imediato com uma jogada inteligente e um chute certeiro por cima do goleiro.

    Rayan Cherki (N/A):

    Entrou tarde demais para criar algo digno de nota.

    Didier Deschamps (6/10):

    O primeiro tempo será motivo de preocupação, mas a decisão de colocar Olise no meio-campo foi um golpe de gênio e rendeu ótimos resultados. Ele espera que o melhor ainda esteja por vir.

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