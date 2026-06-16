Avaliações dos jogadores da França contra o Senegal: Kylian Mbappé se recupera! O capitão faz história pelos Bleus na virada na Copa do Mundo inspirada por Michael Olise

Um primeiro tempo sem graça foi marcado por duas grandes chances para os azarões. Justamente Mbappé perdeu a bola aos 25 minutos, e um contra-ataque rápido do Senegal terminou com um chute de Nicolas Jackson acertando a base do poste e ricocheteando agonizantemente para fora. Em seguida, nos acréscimos, Ismaila Sarr, de alguma forma, chutou com a parte lateral do pé uma bola quicando por cima do travessão, a apenas oito jardas do gol.

A França finalmente acordou após o intervalo, chegando perto do gol com Desire Doue, Michael Olise e Mbappé em rápida sucessão, enquanto Edouard Mendy finalmente foi chamado a entrar em ação no gol do Senegal. Os Bleus pensaram ter recebido a chance de abrir o placar quando Sadio Mané pareceu derrubar Mbappé dentro da área pouco antes da marca de uma hora, mas o árbitro, de forma bizarra, manteve sua decisão de não marcar pênalti, apesar da revisão do VAR e da consulta ao monitor à beira do campo.

No entanto, o capitão da França não precisou esperar muito para ter justiça, pois recebeu um passe preciso de Olise pela lateral e, de primeira, mandou a bola no canto inferior do gol, mesmo vindo de um ângulo fechado. Os Leões de Teranga pensaram ter respondido imediatamente, mas o chute forte de Jackson foi anulado por impedimento.

A seleção francesa, muito melhor em relação ao início, selou a vitória a oito minutos do fim, quando o substituto Barcola driblou Mendy após receber um belo passe em profundidade de Adrien Rabiot. Ainda houve tempo para Ibrahim Mbaye marcar um gol de consolação sublime pelo Senegal e para Mbappé responder instantaneamente com um chute em arco que voou para o fundo da rede a 30 jardas de distância, embora Mendy devesse ter feito melhor.

O GOAL avalia os jogadores da França em Nova Jersey...