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Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores da França contra o Paraguai: Kylian Mbappé não comete erros na cobrança de pênalti e volta a empatar com Lionel Messi - mas o brilhante ataque dos Bleus não consegue impressionar na vitória sofrida nas oitavas de final

Player ratings
Copa do Mundo
França
Especiais e Opinião
Paraguai x França
Paraguai
D. Deschamps
K. Mbappe
O. Dembele
B. Barcola
M. Olise

Kylian Mbappé marcou o único gol da partida de pênalti, e a França avançou para as quartas de final da Copa do Mundo com uma vitória difícil por 1 a 0 sobre o Paraguai na noite de sábado. Os sul-americanos, que eliminaram a Alemanha na fase anterior, sempre foram considerados adversários difíceis para os favoritos do torneio, mas mesmo assim foi surpreendente o quanto o brilhante ataque de Didier Deschamps teve dificuldade para criar chances na Filadélfia.

A França praticamente não criou nada no primeiro tempo e só conseguiu abrir o placar aos 70 minutos, graças a uma entrada imprudente de Diego Gomez, que derrubou Desire Doue dentro da área. Apesar de ter recebido poucos passes de qualidade até aquele momento, Mbappé converteu o pênalti com frieza, quebrando tardiamente a resistência do Paraguai.

A equipe bem treinada de Gustavo Alfaro tentou se abrir um pouco nos últimos 20 minutos da partida, mas nunca pareceu nem de longe capaz de empatar. Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da França em campo, enquanto os comandados de Didier Deschamps garantem um confronto emocionante nas quartas de final contra o Marrocos — apesar de terem decepcionado pela primeira vez neste verão...

  • FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

    Goleiro e Defesa

    Mike Maignan (6/10):

    O goleiro do AC Milan precisou estar atento para defender alguns cruzamentos na área, mas, na maior parte do tempo, não teve muito trabalho.

    Jules Koundé (6/10):

    Não teve muito trabalho na defesa, o que lhe permitiu avançar bastante.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Nas poucas vezes em que o Paraguai se aventurou no ataque, o zagueiro central do Bayern de Munique demonstrou sua impressionante força para neutralizar qualquer perigo.

    William Saliba (6/10):

    Uma noite bastante tranquila para o zagueiro do Arsenal. Mesmo quando precisou entrar em ação, sua velocidade garantiu que ele nunca fosse colocado sob pressão real.

    Lucas Digne (6/10):

    Não contribuiu muito no ataque, mas é difícil criticá-lo na defesa.

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  • FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRAAFP

    Meio-campo

    Manu Kone (7/10):

    Apesar de ter recebido um cartão amarelo por uma entrada desleal, ele foi um dos melhores jogadores da França e responsável por uma das melhores chances da equipe, mas seu chute bem executado de longe foi desviado por Orlando Gill.

    Adrien Rabiot (5/10):

    Mostrou-se ativo em campo e levou algumas pancadas fortes por isso — mas este foi um daqueles jogos em que as pessoas questionam o que ele traz para a equipe.

  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Ousmane Dembélé (5/10):

    Deu alguns cruzamentos decentes, mas o vencedor da Bola de Ouro esteve bem abaixo do seu nível habitual.

    Michael Olise (4/10):

    Uma atuação realmente decepcionante do craque do Bayern de Munique, que criou apenas uma chance em toda a partida — e mesmo essa foi nos acréscimos, quando o Paraguai já começava a avançar.

    Bradley Barcola (4/10):

    Pareceu perigoso em algumas ocasiões, mas o ponta do Paris Saint-Germain ficou bastante discreto na maior parte do tempo. Como era de se esperar, foi substituído por seu companheiro de clube, Desire Doue, logo após a marca de uma hora de jogo.

    Kylian Mbappé (7/10):

    Uma partida relativamente discreta para os padrões dele, até que abriu o placar com a máxima naturalidade e provavelmente vai achar que deveria ter marcado novamente nos segundos finais. Ainda assim, ele está de novo empatado com Lionel Messi, com sete gols, na disputa pela Chuteira de Ouro.

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Desire Doue (7/10):

    Entrou em campo aos 61 minutos e sofreu um pênalti apenas cinco minutos depois. Agora, ele está otimista quanto às suas chances de ser titular no lugar de Barcola contra o Marrocos.

    Rayan Cherki (N/A):

    Substituiu Dembele quando faltavam menos de cinco minutos para o fim do tempo regulamentar.

    Didier Deschamps (6/10):

    Deve estar um pouco decepcionado com a falta de eficiência da equipe, mas derrotar o Paraguai nunca seria fácil. Deschamps, sem dúvida, ficará satisfeito por ter evitado essa possível armadilha, mas a França precisará voltar à sua melhor forma para enfrentar o Marrocos. Além disso, ousamos sugerir que ele poderia fazer melhor uso do seu banco de reservas daqui para frente...