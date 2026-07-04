Avaliações dos jogadores da França contra o Paraguai: Kylian Mbappé não comete erros na cobrança de pênalti e volta a empatar com Lionel Messi - mas o brilhante ataque dos Bleus não consegue impressionar na vitória sofrida nas oitavas de final

A França praticamente não criou nada no primeiro tempo e só conseguiu abrir o placar aos 70 minutos, graças a uma entrada imprudente de Diego Gomez, que derrubou Desire Doue dentro da área. Apesar de ter recebido poucos passes de qualidade até aquele momento, Mbappé converteu o pênalti com frieza, quebrando tardiamente a resistência do Paraguai.
A equipe bem treinada de Gustavo Alfaro tentou se abrir um pouco nos últimos 20 minutos da partida, mas nunca pareceu nem de longe capaz de empatar. Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da França em campo, enquanto os comandados de Didier Deschamps garantem um confronto emocionante nas quartas de final contra o Marrocos — apesar de terem decepcionado pela primeira vez neste verão...