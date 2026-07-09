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France HIC 2-1Getty/ GOAL
Krishan Davis

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As notas dos jogadores da França contra o Marrocos: Mbappé supera pênalti perdido e conduz os Bleus à semifinal

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França
Marrocos
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
França x Marrocos

Com gol e assistência de Mbappé, a França venceu o Marrocos por 2 a 0 e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo

A França dominou o primeiro tempo e criou as principais oportunidades, mas desperdiçou a melhor delas com seu principal jogador. O Marrocos, por outro lado, pouco ameaçou e quase não conseguiu chegar à área adversária. Logo aos quatro minutos, Mbappé arriscou um chute rasteiro que desviou na defesa e passou perto da trave. Na sequência, Dayot Upamecano cabeceou à queima-roupa após cobrança de escanteio, mas parou em Yassine Bono.

O lance mais polêmico da etapa inicial aconteceu quando Mbappé deixou Noussair Mazraoui para trás dentro da área e foi derrubado pelo defensor. Após três minutos de revisão do VAR, a arbitragem confirmou o pênalti. Na cobrança, porém, o atacante francês bateu fraco, e Bono fez a defesa sem dificuldades.

Antes do intervalo, a França voltou a levar perigo em duas finalizações de média distância. Primeiro, Désiré Doué aproveitou um erro na saída de bola marroquina e exigiu boa intervenção de Bono. Já nos acréscimos, Lucas Digne acertou a trave em um chute colocado.

O cenário pouco mudou na etapa final, mas a superioridade francesa finalmente se transformou em gols. Aos 30 minutos, Mbappé se recuperou do pênalti desperdiçado ao encontrar espaço na área e finalizar com categoria para abrir o placar. Seis minutos depois, o camisa 10 serviu Dembélé, que invadiu a área e contou com uma falha de Bono para ampliar a vantagem.

O Marrocos só conseguiu levar perigo nos minutos finais. Azzedine Ounahi arriscou de fora da área, mas Mike Maignan fez grande defesa ao espalmar a bola com a ponta dos dedos, garantindo a vitória francesa e a classificação às semifinais da Copa do Mundo.

A GOAL avalia os jogadores da França em Boston, que avançam para enfrentar a Bélgica ou a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro & Defesa

    Mike Maignan (6/10):
    Praticamente não foi exigido durante a partida, já que o Marrocos criou muito pouco. Quando finalmente foi acionado, nos minutos finais, fez boa defesa para garantir o placar.

    Jules Koundé (7/10):
    Participou bastante da construção das jogadas e teve atuação segura pela lateral. Pouco sofreu defensivamente.

    Dayot Upamecano (6/10):
    Desperdiçou uma boa oportunidade de cabeça no início do jogo e ainda desviou um chute que quase terminou em gol contra. Na defesa, porém, teve uma atuação tranquila diante da pouca pressão marroquina.

    William Saliba (6/10):
    Manteve a tranquilidade habitual na saída de bola e distribuiu bem os passes. Teve uma noite sem grandes dificuldades.

    Lucas Digne (7/10):
    Apoiou o ataque com frequência e quase marcou em um chute de longa distância que acertou a trave. Também teve trabalho para conter as investidas de Brahim Díaz.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Meio-campo

    Manu Koné (7/10):
    Começou a partida com boas intervenções defensivas e deu equilíbrio ao meio-campo. Fez uma atuação consistente.

    Adrien Rabiot (6/10):
    Cumpriu bem suas funções na marcação e distribuiu bons passes, mas teve pouca participação na criação das jogadas ofensivas.

    Michael Olise (7/10):
    Foi um dos responsáveis por dar dinamismo ao ataque francês. Mostrou velocidade, habilidade no um contra um e boa capacidade para acelerar o jogo.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (7/10):
    Teve participação discreta durante boa parte da partida, mas apareceu no momento decisivo. Invadiu a área e marcou o segundo gol da França com um chute rasteiro.

    Kylian Mbappé (8/10):
    Levou perigo logo nos primeiros minutos, mas desperdiçou um pênalti com uma cobrança fraca. Recuperou-se no segundo tempo ao marcar um belo gol e ainda deu a assistência para Dembélé fechar o placar.

    Désiré Doué (7/10):
    Quase marcou após uma boa arrancada ainda no primeiro tempo. Manteve a intensidade durante a partida e participou da jogada que terminou no gol de Mbappé.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Reservas & Técnico

    Warren Zaïre-Emery (6/10):
    Entrou no segundo tempo e deu mais intensidade ao meio-campo, ajudando a França a controlar os minutos finais.

    Jean-Philippe Mateta (6/10):
    Teve pouca participação, mas ainda criou duas oportunidades: desperdiçou uma cabeçada e parou em Bono em outra finalização.

    Bradley Barcola (6/10):
    Aproveitou o desgaste da defesa marroquina para levar perigo em algumas jogadas individuais e ainda obrigou Bono a fazer uma boa defesa no fim da partida.

    Malo Gusto (sem nota):
    Entrou apenas nos minutos finais para substituir Koundé e ajudar a administrar a vantagem.

    Didier Deschamps (7/10):
    A França voltou a apresentar um futebol pragmático, sem grande brilho, mas controlou a partida e confirmou a classificação. Em mata-mata, o resultado é o que mais importa.