As notas dos jogadores da França contra o Marrocos: Mbappé supera pênalti perdido e conduz os Bleus à semifinal

A França dominou o primeiro tempo e criou as principais oportunidades, mas desperdiçou a melhor delas com seu principal jogador. O Marrocos, por outro lado, pouco ameaçou e quase não conseguiu chegar à área adversária. Logo aos quatro minutos, Mbappé arriscou um chute rasteiro que desviou na defesa e passou perto da trave. Na sequência, Dayot Upamecano cabeceou à queima-roupa após cobrança de escanteio, mas parou em Yassine Bono.
O lance mais polêmico da etapa inicial aconteceu quando Mbappé deixou Noussair Mazraoui para trás dentro da área e foi derrubado pelo defensor. Após três minutos de revisão do VAR, a arbitragem confirmou o pênalti. Na cobrança, porém, o atacante francês bateu fraco, e Bono fez a defesa sem dificuldades.
Antes do intervalo, a França voltou a levar perigo em duas finalizações de média distância. Primeiro, Désiré Doué aproveitou um erro na saída de bola marroquina e exigiu boa intervenção de Bono. Já nos acréscimos, Lucas Digne acertou a trave em um chute colocado.
O cenário pouco mudou na etapa final, mas a superioridade francesa finalmente se transformou em gols. Aos 30 minutos, Mbappé se recuperou do pênalti desperdiçado ao encontrar espaço na área e finalizar com categoria para abrir o placar. Seis minutos depois, o camisa 10 serviu Dembélé, que invadiu a área e contou com uma falha de Bono para ampliar a vantagem.
O Marrocos só conseguiu levar perigo nos minutos finais. Azzedine Ounahi arriscou de fora da área, mas Mike Maignan fez grande defesa ao espalmar a bola com a ponta dos dedos, garantindo a vitória francesa e a classificação às semifinais da Copa do Mundo.
A GOAL avalia os jogadores da França em Boston, que avançam para enfrentar a Bélgica ou a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo.