Avaliações dos jogadores da França contra o Iraque: Kylian Mbappé está na cola de Lionel Messi! O astro do Real Madrid marca mais dois gols na disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, mas Ousmane Dembélé finalmente estreia na competição graças à “máquina de assistências” Michael Olise

Mbappé abriu o placar com um belo chute da entrada da área, mas a França não correspondeu às expectativas no restante do primeiro tempo e começou o segundo tempo sem ânimo, talvez devido à suspensão de duas horas na partida. No entanto, os Bleus receberam de presente o segundo gol aos 54 minutos, quando o Iraque cometeu uma falha grave em um chute de meta curto, permitindo que Dembélé cruzasse para Mbappé marcar.

O formidável ataque da França de repente voltou à vida, e o impressionante Olise lançou Dembélé aos 66 minutos, resultando no primeiro gol do vencedor da Bola de Ouro em uma Copa do Mundo. Mbappé esteve perto de ampliar sua contagem nos minutos finais, mas não houve hat-trick para o astro do Real Madrid, que saiu de campo sob uma ovação de pé nos últimos instantes da partida.

A seguir, o GOAL classifica todos os jogadores da França em campo, já que a equipe de Didier Deschamps garantiu uma vaga nas oitavas de final antes do jogo decisivo da fase de grupos contra a Noruega de Erling Haaland, na sexta-feira...