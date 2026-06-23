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France ratings vs Iraq GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores da França contra o Iraque: Kylian Mbappé está na cola de Lionel Messi! O astro do Real Madrid marca mais dois gols na disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, mas Ousmane Dembélé finalmente abre o placar graças ao “mestre das assistências” Michael Olise

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Copa do Mundo
França
K. Mbappe
Especiais e Opinião
França x Iraque
Iraque
D. Deschamps
O. Dembele
M. Olise

Kylian Mbappé marcou sua segunda dupla consecutiva, enquanto a França alcançou duas vitórias em dois jogos na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Iraque por 3 a 0 na noite desta segunda-feira. Depois de ver Lionel Messi marcar duas vezes contra a Áustria no início da noite, Mbappé fez o mesmo durante uma partida do Grupo I, adiada devido a uma tempestade, na Filadélfia. Com isso, ele permanece a um gol atrás de seu ex-companheiro do Paris Saint-Germain na disputa pela Chuteira de Ouro deste ano e a dois gols da marca total de 18 gols do argentino em todos os torneios.

Mbappé abriu o placar com um belo chute da entrada da área, mas a França não correspondeu às expectativas pelo restante do primeiro tempo e começou o segundo tempo sem ânimo, talvez devido à suspensão de duas horas na partida. No entanto, os Bleus receberam de presente o segundo gol aos 54 minutos, quando o Iraque cometeu uma falha grave em um chute curto de meta, permitindo que Dembélé cruzasse para Mbappé marcar.

O formidável ataque da França de repente voltou à vida, e o impressionante Olise lançou Dembélé aos 66 minutos, resultando no primeiro gol do vencedor da Bola de Ouro em uma Copa do Mundo. Mbappé esteve perto de ampliar sua contagem nos minutos finais, mas não houve hat-trick para o astro do Real Madrid, que saiu de campo sob uma ovação de pé nos últimos instantes da partida.

A seguir, o GOAL classifica todos os jogadores da França em campo, já que a equipe de Didier Deschamps garantiu uma vaga nas oitavas de final antes do jogo decisivo da fase de grupos contra a Noruega de Erling Haaland, na sexta-feira...

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Goleiro e Defesa

    Mike Maignan (6/10):

    O goleiro do AC Milan não teve absolutamente nada para fazer.

    Jules Koundé (6/10):

    Cometeu alguns erros defensivos, mas conseguiu passar a maior parte do jogo avançando para o ataque.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Uma noite bem tranquila para o zagueiro central do Bayern de Munique, que passou pelo jogo sem grandes dificuldades.

    William Saliba (5/10):

    Mal suou até perder completamente Ali Al-Hamadi na área e teve sorte de o camisa 9 não ter conseguido dar força suficiente na bola para marcar.

    Lucas Digne (6/10):

    Procurou apoiar Barcola pelo lado esquerdo sempre que podia, além de ter feito um bom trabalho ao neutralizar Al-Hamadi quando este escapou de Saliba.

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  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Meio-campo

    Manu Kone (6/10):

    Substituiu Aurélien Tchouameni no meio-campo e demonstrou força e antecipação impressionantes ao interromper repetidamente os ataques iraquianos.

    Adrien Rabiot (6/10):

    Os passes do jogador do AC Milan foram quase impecáveis e ele também quase marcou com uma cabeçada logo após a marca de uma hora de jogo.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Michael Olise (8/10):

    Embora tenha tido um pouco de sorte ao receber o crédito por uma assistência ao dar um passe simples de primeira para Mbappé no canto da área iraquiana, não houve nada de sorte em seu belíssimo passe em profundidade para Dembélé marcar. Ele também merecia melhor quando seu belíssimo chute por cima da trave acertou a trave.

    Ousmane Dembélé (8/10):

    Demonstrou boa antecipação ao aproveitar um passe errado na área para deixar Mbappé livre para empurrar a bola para o gol, antes de finalmente marcar seu primeiro gol em um grande torneio internacional com uma finalização confiante.

    Bradley Barcola (6/10):

    Exibiu sua velocidade e habilidade, mas não houve resultado concreto por parte do ponta do Paris Saint-Germain.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Abriu o placar com um chute forte de longe, antes de marcar o segundo gol graças à generosidade de Dembélé.

  • Reservas e Técnico

    Rayan Cherki (6/10):

    Entrou no meio do segundo tempo no lugar de Olise.

    Desire Doue (6/10):

    Substituiu seu companheiro de equipe do PSG, Dembele, na ala direita.

    Malo Gusto (N/A):

    Assumiu a lateral-direita no lugar de Koundé a menos de 10 minutos do fim.

    Maghnes Akliouche (N/A):

    Fez parte de uma dupla substituição no final da partida junto com Gusto, com o craque do Mônaco entrando no lugar de Barcola.

    Marcus Thuram (N/A):

    Entrou no lugar de Mbappé a poucos segundos do fim.

    Didier Deschamps (7/10):

    Depois de um início avassalador, a França estava, na verdade, começando a parecer um pouco previsível antes de receber de presente o segundo gol. Deschamps, portanto, deve estar muito satisfeito com o fato de Ousmane Dembélé ter marcado seu primeiro gol — e graças a mais uma assistência de Olise. O equilíbrio no meio-campo ainda não parece estar totalmente acertado, mas a França claramente possui a linha de ataque mais formidável de toda a competição.

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