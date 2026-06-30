Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da França contra a Suécia: Michael Olise, você é um gênio! Atuação magistral no meio-campo leva os Bleus às oitavas de final da Copa do Mundo, enquanto Kylian Mbappé se equipara a Lionel Messi

Player ratings
França
Suécia
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
França x Suécia

A França avançou com facilidade para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória contundente por 3 a 0 sobre a Suécia nesta terça-feira, inspirada por uma atuação magistral de Michael Olise. Em sua melhor forma em Nova Jersey, o craque do Bayern de Munique esteve presente em absolutamente todas as jogadas, enquanto os dois gols de Kylian Mbappé e o gol de Bradley Barcola garantiram que os Bleus passassem da fase de 32 com facilidade.

A França demorou um pouco para entrar no ritmo, mas a equipe de Didier Deschamps acabou criando uma enxurrada de chances no primeiro tempo, e essa pressão resultou no primeiro gol.

A longa arrancada de Barcola terminou com o ponta mandando a bola por cima do gol, e Mbappé teve um gol anulado por um impedimento mínimo momentos depois. Adrien Rabiot então esteve perto de marcar duas vezes, enquanto o jogador do Real Madrid, de alguma forma, acertou a trave em meio a um espaço enorme dentro da área.

Olise ganhou vida após a marca de meia hora, chegando a um fio de marcar um dos maiores gols da história da Copa do Mundo, quando seu ousado chute de bicicleta acertou a base da trave. Ousmane Dembélé só conseguiu desviar o rebote para fora.

O ponta do Bayern de Munique seguiu com um chute com efeito que passou rente à trave e forçou o goleiro sueco a fazer uma boa defesa da entrada da área. Foi no escanteio resultante que a França abriu o placar, com Mbappé finalizando uma bela jogada ensaiada envolvendo Olise e Dembélé pela esquerda, ao se livrar de Viktor Gyokeres e mandar um chute imparável no canto oposto.

A França praticamente selou a vitória logo no início do segundo tempo. Olise passou a bola por entre as pernas de um zagueiro e Barcola mandou uma bela finalização para o fundo da rede, fazendo 2 a 0. O ex-jogador do Crystal Palace claramente queria marcar um gol por conta própria, mas outro chute com efeito resultou em mais uma bela defesa pouco depois da marca de uma hora, e quando recebeu um passe em profundidade 10 minutos depois, seu chute fraco foi defendido.

Em vez disso, Olise voltou a se concentrar na criação de jogadas — dando mais um passe em profundidade milimétrico que Mbappé converteu com desenvoltura, selando o resultado a 15 minutos do fim. Os jogadores de Deschamps agora enfrentarão o Paraguai nas oitavas de final.

O GOAL avalia os jogadores da França em Nova Jersey...

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Goleiro e Defesa

    Mike Maignan (6/10):

    Na verdade, teve muito pouco trabalho, apesar do talento ofensivo da Suécia.

    Jules Koundé (7/10):

    Subiu bem para o ataque e merecia uma assistência, mas Mbappé acertou a trave.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Na verdade, passou por momentos difíceis contra Alexander Isak nas poucas vezes em que a Suécia avançou.

    William Saliba (6/10):

    Envolveu-se em uma disputa bastante física com seu companheiro de clube no Arsenal, Viktor Gyökérs.

    Lucas Digne (7/10):

    Sempre procurou jogar mais à frente no campo e desferiu um bom chute a gol.

    • Publicidade
  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Não conseguiu exercer muita influência, mas percorreu bastante terreno e teve um desempenho bastante correto.

    Adrien Rabiot (7/10):

    Apoiou o ataque e esteve perto de marcar em duas tentativas promissoras. Frequentemente buscava avançar com a bola.

    Michael Olise (9/10):

    Circulou pelo campo de forma ameaçadora, criou várias oportunidades e quase marcou um gol para a história com seu incrível chute de bicicleta. Deu assistências sublimes tanto para Barcolá quanto para Mbappé.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (7/10):

    Deu a assistência para o primeiro gol de Mbappé e criou muitas oportunidades. Não conseguiu aproveitar o rebote do chute de Olise para marcar.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Acertou a trave, mas rapidamente — e inevitavelmente — se redimiu. Marcou o segundo graças à genialidade de Olise, igualando Lionel Messi com seis gols nesta Copa do Mundo.

    Bradley Barcola (7/10):

    Devia ter marcado depois de avançar em velocidade, mas chutou por cima. Não desperdiçou sua próxima chance, mandando a bola para o fundo da rede.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Reservas e Técnico

    Desire Doue (6/10):

    Cobrou o goleiro com um chute forte.

    Malo Gusto (6/10):

    Entrou no final da partida para reforçar a defesa e dar um descanso a Koundé.

    Theo Hernandez (N/A):

    Igual a Gusto, mas na lateral oposta. Logo se projetou bem para o ataque.

    Jean-Philippe Mateta (N/A):

    Entrou nos últimos instantes no lugar de Mbappé.

    Rayan Cherki (N/A):

    Deu a Olise um descanso muito merecido.

    Didier Deschamps (8/10):

    De volta ao banco de reservas. Sua equipe está começando a parecer ameaçadora, entrando no ritmo exatamente na hora certa.