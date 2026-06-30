Avaliações dos jogadores da França contra a Suécia: Michael Olise, você é um gênio! Atuação magistral no meio-campo leva os Bleus às oitavas de final da Copa do Mundo, enquanto Kylian Mbappé se equipara a Lionel Messi

A França demorou um pouco para entrar no ritmo, mas a equipe de Didier Deschamps acabou criando uma enxurrada de chances no primeiro tempo, e essa pressão resultou no primeiro gol.

A longa arrancada de Barcola terminou com o ponta mandando a bola por cima do gol, e Mbappé teve um gol anulado por um impedimento mínimo momentos depois. Adrien Rabiot então esteve perto de marcar duas vezes, enquanto o jogador do Real Madrid, de alguma forma, acertou a trave em meio a um espaço enorme dentro da área.

Olise ganhou vida após a marca de meia hora, chegando a um fio de marcar um dos maiores gols da história da Copa do Mundo, quando seu ousado chute de bicicleta acertou a base da trave. Ousmane Dembélé só conseguiu desviar o rebote para fora.

O ponta do Bayern de Munique seguiu com um chute com efeito que passou rente à trave e forçou o goleiro sueco a fazer uma boa defesa da entrada da área. Foi no escanteio resultante que a França abriu o placar, com Mbappé finalizando uma bela jogada ensaiada envolvendo Olise e Dembélé pela esquerda, ao se livrar de Viktor Gyokeres e mandar um chute imparável no canto oposto.

A França praticamente selou a vitória logo no início do segundo tempo. Olise passou a bola por entre as pernas de um zagueiro e Barcola mandou uma bela finalização para o fundo da rede, fazendo 2 a 0. O ex-jogador do Crystal Palace claramente queria marcar um gol por conta própria, mas outro chute com efeito resultou em mais uma bela defesa pouco depois da marca de uma hora, e quando recebeu um passe em profundidade 10 minutos depois, seu chute fraco foi defendido.

Em vez disso, Olise voltou a se concentrar na criação de jogadas — dando mais um passe em profundidade milimétrico que Mbappé converteu com desenvoltura, selando o resultado a 15 minutos do fim. Os jogadores de Deschamps agora enfrentarão o Paraguai nas oitavas de final.

O GOAL avalia os jogadores da França em Nova Jersey...