O técnico da Noruega, Stale Solbakken, fez várias alterações na escalação, apesar de ter a chance de assumir a liderança da tabela, deixando vários jogadores importantes — incluindo Erling Haaland e Martin Odegaard — no banco, e acabou pagando caro por essa decisão.

Logo no pontapé inicial, os escandinavos perderam a posse de bola e um chute forte de Mbappé foi desviado pelo goleiro, batendo na trave. Aquilo foi um sinal sinistro do que estava por vir, e a França abriu o placar com apenas seis minutos de jogo. Mbappé lançou para Dembélé, que driblou seu marcador com uma finta de dentro para fora antes de mandar um chute forte no canto oposto.

Michael Olise teve então um chute com rumo ao gol bem bloqueado, e Jorgen Strand Larsen chutou por cima de perto no outro lado do campo, em um início frenético da partida. Depois de ter seu próprio chute defendido, Mbappé mais uma vez serviu Dembélé, que chutou com efeito da entrada da área. No entanto, a Noruega reagiu imediatamente por meio de Thelo Aasgard, que se desmarcou com o ombro e mandou um chute rasteiro que passou por Mike Maignan.

A reação durou pouco, porém, e Dembélé completou seu hat-trick no primeiro tempo com bastante tempo de sobra antes do intervalo. Ele teve espaço de sobra na área e não se apressou antes de curvar mais um belo chute de pé esquerdo no canto inferior.

Theo Hernandez cometeu um pênalti logo no início do segundo tempo, mas a França evitou um susto quando Maignan defendeu o fraco chute de Strand Larsen. Um segundo tempo sem grandes emoções foi marcado, além disso, por um chute de Mbappé que passou raspando a trave e por Oscar Bobb, que obrigou o goleiro número 1 da França a fazer mais uma boa defesa. Bem no finalzinho, Desire Doue deixou o placar mais bonito com um cabeceio nos acréscimos.

O GOAL avalia os jogadores da França em Boston...