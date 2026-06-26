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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da França contra a Noruega: Ousmane Dembélé arrasa! O astro do PSG rouba a cena no confronto da Copa do Mundo entre “Kylian Mbappé x Erling Haaland” com um hat-trick relâmpago

Player ratings
França
Noruega
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Noruega x França
O. Dembele
K. Mbappe

Ousmane Dembélé marcou um hat-trick espetacular aos 32 minutos, arrasando a Noruega e garantindo à França a liderança do Grupo I da Copa do Mundo nesta sexta-feira. O resultado já estava definido no primeiro tempo, quando o detentor da Bola de Ouro arrasou, com a ajuda de Kylian Mbappé.

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, fez várias alterações na escalação, apesar de ter a chance de assumir a liderança da tabela, deixando vários jogadores importantes — incluindo Erling Haaland e Martin Odegaard — no banco, e acabou pagando caro por essa decisão.

Logo no pontapé inicial, os escandinavos perderam a posse de bola e um chute forte de Mbappé foi desviado pelo goleiro, batendo na trave. Aquilo foi um sinal sinistro do que estava por vir, e a França abriu o placar com apenas seis minutos de jogo. Mbappé lançou para Dembélé, que driblou seu marcador com uma finta de dentro para fora antes de mandar um chute forte no canto oposto.

Michael Olise teve então um chute com rumo ao gol bem bloqueado, e Jorgen Strand Larsen chutou por cima de perto no outro lado do campo, em um início frenético da partida. Depois de ter seu próprio chute defendido, Mbappé mais uma vez serviu Dembélé, que chutou com efeito da entrada da área. No entanto, a Noruega reagiu imediatamente por meio de Thelo Aasgard, que se desmarcou com o ombro e mandou um chute rasteiro que passou por Mike Maignan.

A reação durou pouco, porém, e Dembélé completou seu hat-trick no primeiro tempo com bastante tempo de sobra antes do intervalo. Ele teve espaço de sobra na área e, sem pressa, chutou com o pé esquerdo, mandando a bola no canto inferior.

Theo Hernandez cometeu um pênalti logo no início do segundo tempo, mas a França escapou do susto quando Maignan defendeu o fraco chute de Strand Larsen. Um segundo tempo sem grandes emoções foi marcado, além disso, por um chute de Mbappé que passou raspando a trave e por Oscar Bobb, que obrigou o goleiro número 1 da França a fazer mais uma boa defesa. Bem no finalzinho, Desire Doue deixou o placar mais bonito com um cabeceio nos acréscimos.

O GOAL avalia os jogadores da França em Boston...

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    Goleiro e Defesa

    Mike Maignan (7/10):

    Ficou deslocado no gol da Noruega, mas se redimiu com uma grande defesa em um pênalti, embora a cobrança tenha sido fraca. Também fez uma boa defesa na chance de Bobb.

    Jules Koundé (6/10):

    Talvez não tenha avançado tanto quanto gostaria, já que Andreas Schjelderup deu muito trabalho. Por outro lado, ele nem precisava fazer isso.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Foi facilmente enganado pela finta de corpo de Aasgard. Contribuiu bastante na defesa e ajudou a equipe a avançar no campo.

    Maxence Lacroix (5/10):

    Um pouco desorganizado em sua estreia oficial pela França. Não se destacou nos duelos terrestres.

    Theo Hernandez (4/10):

    Cometeu uma falta muito desleixada ao esticar a perna e conceder o pênalti. Vai ficar grato por Maignan ter defendido a cobrança.

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    Meio-campo

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Exibição sólida em todos os aspectos, aparecendo em todos os lugares. Deu uma assistência decisiva para o terceiro gol de Dembélé.

    Manu Kone (6/10):

    Manteve a simplicidade nos passes, mas teve um pouco de dificuldade nos duelos.

    Michael Olise (6/10):

    Um raro dia ruim para a sensação do Bayern de Munique, que, surpreendentemente, teve dificuldade para entrar no jogo atuando mais centralmente. Mesmo assim, deveria ter marcado.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (10/10):

    Uma aula magistral de dribles e finalização lhe rendeu um hat-trick no primeiro tempo, embora os adversários tenham demonstrado respeito excessivo por ele. Espetacular, mesmo assim.

    Kylian Mbappé (8/10):

    O craque da equipe desempenhou um papel coadjuvante nesta ocasião, dando duas belas assistências para Dembélé. Inevitavelmente, ele mesmo também esteve muito perto de marcar.

    Desire Doue (7/10):

    Não esteve tão envolvido quanto seus companheiros de ataque, mas sempre representou uma ameaça. Faltou-lhe eficiência na finalização até marcar de cabeça nos acréscimos.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Rayan Cherki (5/10):

    Não teve muita participação, já que a partida foi perdendo o ritmo.

    Bradley Barcola (7/10):

    Deu um chute forte e obrigou o goleiro a fazer uma defesa no primeiro poste. Deu a assistência para o gol de cabeça de Doue no final da partida.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Apresentou um desempenho bastante sólido após entrar em campo a 15 minutos do fim.

    Malo Gusto (N/A):

    Entrou nos últimos instantes apenas para ganhar ritmo.

    Jean-Philippe Mateta (N/A):

    Entrou no final da partida no lugar de Mbappé.

    Guy Stephan (7/10):

    Assumiu o comando na ausência de Didier Deschamps, que está lidando com um luto na família, e deve estar muito satisfeito com o desempenho do ataque. Missão cumprida.

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