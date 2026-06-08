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Michael Olise France 2026Getty Images
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da França contra a Irlanda do Norte: Michael Olise está pronto para a Copa do Mundo! O craque do Bayern de Munique marca três gols, enquanto os jogadores de Didier Deschamps encerram a pré-temporada em grande estilo

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França
M. Olise
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
França x Irlanda do Norte

Michael Olise marcou três gols e a França superou um breve susto causado pela Irlanda do Norte para encerrar seus amistosos pré-Copa do Mundo com uma confortável vitória por 3 a 1. O craque do Bayern de Munique foi eficaz durante toda a partida e mereceu o hat-trick, já que os Bleus derrotaram os visitantes sem precisar se esforçar muito. É difícil imaginar um resultado melhor antes da França partir para os EUA.

Na verdade, nunca foi assim tão complicado para a França. Para crédito da Irlanda do Norte, eles dificultaram as coisas durante 40 minutos. Os Bleus entraram em campo quase com o time titular, com o quarteto Mbappé-Doué-Dembélé-Olise em campo. E, durante quase todo o primeiro tempo, ficaram frustrados. A Irlanda do Norte também teve seus momentos e poderia ter marcado após uma jogada inteligente aos 40 minutos.

E então os anfitriões aceleraram o ritmo. Olise marcou seu primeiro gol no final do primeiro tempo. Uma bola desviada caiu aos seus pés, e Olise fez o resto, mandando para o fundo da rede a cinco metros da linha. Ele marcou o segundo logo após o intervalo, aproveitando uma bola perdida e mandando-a voando para além do goleiro indefeso.

Mas a Irlanda do Norte diminuiu a diferença. O gol deles foi meio confuso. Shea Charles passou por Dayot Upamecano e cruzou para Patrick Kelly, que empurrou a bola para o gol a dois metros da linha. Mas a qualidade da França brilhou no final. Olise marcou um belo terceiro gol para garantir a vitória, e os visitantes nunca mais tiveram uma chance de verdade. Foi uma vitória muito convincente, e mesmo que a França tenha sofrido um gol, Deschamps ficará satisfeito.

O GOAL avalia os jogadores da França na Decathlon Arena...

  • Dayot UpamecanoGetty

    Goleiro e defesa

    Mike Maignan (6/10):

    Não teve como evitar o gol, mas, fora isso, foi sólido.

    Theo Hernandez (5/10):

    Criou duas chances, mas pareceu um pouco instável na defesa.

    William Saliba (6/10):

    Jogou bem nos primeiros 45 minutos em seu retorno. Ainda está tendo sua carga de minutos controlada após uma longa temporada pelo Arsenal.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Jogou os 90 minutos, registrou o maior número de toques na bola. Teve um pouco de azar no gol sofrido. Uma atuação que deve garantir sua vaga no time titular.

    Jules Koundé (6/10):

    Uma hora decente. Sólido na defesa, mas não movimentou a bola bem o suficiente.

    • Publicidade
  • Aurelien Tchouameni Getty

    Meio-campo

    Adrien Rabiot (6/10):

    Discreto e eficiente nas áreas centrais — o que, de certa forma, é o que ele faz.

    Aurélien Tchouaméni (8/10):

    Uma atuação impressionante no meio-campo. Liderou a equipe tanto em contribuições defensivas quanto em chances criadas. Muito melhor pela seleção do que pelo clube.

    Michael Olise (9/10):

    Circulou por todo o campo na função de meio-campista ofensivo. Marcou três gols. Um jogador de futebol extremamente perigoso. Pode ser mais decisivo do que Mbappé.

  • Kylian MbappeGetty

    Ataque

    Ousmane Dembélé (6/10):

    Teve um pouco de dificuldade e passou mais tempo fazendo trabalho de base essencial do que criando jogadas. Mbappé acaba ofuscando-o um pouco.

    Kylian Mbappé (7/10):

    Teve algumas chances de gol, driblou bastante e se posicionou sempre bem. Tudo, menos um gol.

    Desire Doue (6/10):

    Criou três chances, mas nunca conseguiu realmente superar um zagueiro adversário.

  • Didier DeschampsGetty

    Reservas e técnico

    Malo Gusto (7/10):

    Deu uma assistência em uma atuação muito mais completa do que na semana passada.

    Max Lacroix (6/10):

    45 minutos bem executados — e nada mais.

    Lucas Digne (6/10):

    Uma atuação importante na lateral.

    Rayan Cherki (6/10):

    Teve alguns bons momentos, mas sua sintonia com Olise pode ser questionada.

    Kouadio Kone (5/10):

    Uma atuação decente no meio-campo. Acertou todos os seus passes.

    Maghnes Akliouche (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    N'Golo Kante (5/10):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Didier Deschamps (7/10):

    À parte o gol sofrido, o experiente técnico da França não tem muito do que reclamar. Sua equipe parece pronta para causar impacto no torneio deste verão.

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