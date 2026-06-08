Avaliações dos jogadores da França contra a Irlanda do Norte: Michael Olise está pronto para a Copa do Mundo! O craque do Bayern de Munique marca três gols, enquanto os jogadores de Didier Deschamps encerram a pré-temporada em grande estilo

Na verdade, nunca foi assim tão complicado para a França. Para crédito da Irlanda do Norte, eles dificultaram as coisas durante 40 minutos. Os Bleus entraram em campo quase com o time titular, com o quarteto Mbappé-Doué-Dembélé-Olise em campo. E, durante quase todo o primeiro tempo, ficaram frustrados. A Irlanda do Norte também teve seus momentos e poderia ter marcado após uma jogada inteligente aos 40 minutos.

E então os anfitriões aceleraram o ritmo. Olise marcou seu primeiro gol no final do primeiro tempo. Uma bola desviada caiu aos seus pés, e Olise fez o resto, mandando para o fundo da rede a cinco metros da linha. Ele marcou o segundo logo após o intervalo, aproveitando uma bola perdida e mandando-a voando para além do goleiro indefeso.

Mas a Irlanda do Norte diminuiu a diferença. O gol deles foi meio confuso. Shea Charles passou por Dayot Upamecano e cruzou para Patrick Kelly, que empurrou a bola para o gol a dois metros da linha. Mas a qualidade da França brilhou no final. Olise marcou um belo terceiro gol para garantir a vitória, e os visitantes nunca mais tiveram uma chance de verdade. Foi uma vitória muito convincente, e mesmo que a França tenha sofrido um gol, Deschamps ficará satisfeito.

O GOAL avalia os jogadores da França na Decathlon Arena...