As notas dos jogadores da França contra a Espanha: Mbappé decepciona, e defesa sofre com domínio da La Roja

A França chegou à semifinal como uma das favoritas ao título, mas teve uma atuação abaixo das expectativas diante da Espanha. Os Bleus até conseguiram equilibrar o início da partida, mas perderam o controle após Lucas Digne cometer falta em Lamine Yamal dentro da área. Mikel Oyarzabal converteu o pênalti e colocou os espanhóis em vantagem.

Depois do gol, a França encontrou poucas soluções para reagir. Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola tiveram dificuldades para superar uma defesa espanhola bem organizada, enquanto a La Roja encontrava espaços para ameaçar constantemente. O segundo gol veio no início da etapa final, quando Dani Olmo acionou Pedro Porro, que finalizou com tranquilidade para ampliar a vantagem.

A eliminação marcou um fim amargo para Didier Deschamps, que encerra sua trajetória à frente da seleção francesa sem conseguir alcançar uma terceira final consecutiva de Copa do Mundo. Do outro lado, a Espanha confirmou sua força e garantiu uma vaga merecida na decisão.

A GOAL avalia os jogadores da França.