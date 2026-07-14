Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
GFX Mbappe Olise Digne France Getty/GOAL
Peter McVitie

Traduzido por

As notas dos jogadores da França contra a Espanha: Mbappé decepciona, e defesa sofre com domínio da La Roja

Player ratings
França
Especiais e Opinião
França x Espanha
Espanha
Copa do Mundo

Bleus têm atuação apagada, não acertam o alvo por 80 minutos e são eliminados pela La Roja

A França chegou à semifinal como uma das favoritas ao título, mas teve uma atuação abaixo das expectativas diante da Espanha. Os Bleus até conseguiram equilibrar o início da partida, mas perderam o controle após Lucas Digne cometer falta em Lamine Yamal dentro da área. Mikel Oyarzabal converteu o pênalti e colocou os espanhóis em vantagem.

Depois do gol, a França encontrou poucas soluções para reagir. Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola tiveram dificuldades para superar uma defesa espanhola bem organizada, enquanto a La Roja encontrava espaços para ameaçar constantemente. O segundo gol veio no início da etapa final, quando Dani Olmo acionou Pedro Porro, que finalizou com tranquilidade para ampliar a vantagem.

A eliminação marcou um fim amargo para Didier Deschamps, que encerra sua trajetória à frente da seleção francesa sem conseguir alcançar uma terceira final consecutiva de Copa do Mundo. Do outro lado, a Espanha confirmou sua força e garantiu uma vaga merecida na decisão.

A GOAL avalia os jogadores da França.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Goleiro e Defesa

    Mike Maignan (5/10):
    Não teve muito trabalho durante a partida e não pode ser apontado como responsável pela derrota francesa. Sofreu dois gols sem grandes chances de defesa e pouco conseguiu fazer para evitar a eliminação.

    Jules Koundé (5/10):
    Teve dificuldades para controlar o lado direito da defesa francesa. Deu espaço para Cucurella participar da jogada que terminou no pênalti sofrido por Lamine Yamal e não conseguiu oferecer segurança no setor.

    Dayot Upamecano (6/10):
    Foi um dos poucos defensores franceses a evitar um cenário ainda pior. Fez intervenções importantes e conseguiu impedir algumas investidas perigosas da Espanha, apesar do domínio adversário.

    William Saliba (N/A):
    Começou a partida com segurança e ajudou na saída de bola, mas precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão.

    Lucas Digne (2/10):
    Teve uma noite para esquecer. Cometeu o pênalti em Lamine Yamal que abriu o placar para a Espanha e ainda permitiu outras oportunidades ao adversário antes de ser substituído.

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!
    • Publicidade
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Aurélien Tchouaméni (6/10):
    Foi um dos jogadores mais esforçados da França no meio-campo. Brigou pela posse de bola e tentou dar equilíbrio à equipe, mas sofreu diante do controle da Espanha no setor.

    Adrien Rabiot (4/10):
    Recebeu cartão amarelo logo aos nove minutos e não conseguiu se recuperar durante a partida. Longe do nível apresentado em outros jogos da competição, teve dificuldades tanto na marcação quanto na construção das jogadas antes de ser substituído no intervalo.

    Michael Olise (3/10):
    Teve uma atuação muito abaixo do esperado. Encontrou poucas soluções diante da defesa espanhola, não conseguiu criar perigo e acabou fazendo sua pior partida na Copa do Mundo.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (3/10):
    Teve uma atuação apagada no ataque francês. Errou em alguns momentos com a bola nos pés, encontrou poucas soluções diante da marcação espanhola e não conseguiu ameaçar a defesa adversária.

    Kylian Mbappé (3/10):
    Teve uma noite muito abaixo do esperado. Finalizou apenas uma vez no gol e pouco conseguiu participar da criação das jogadas ofensivas. Sem espaço para acelerar, não conseguiu assumir o protagonismo esperado.

    Bradley Barcola (4/10):
    Tentou buscar alternativas pelo lado do campo, mas encontrou dificuldades para superar a defesa espanhola. Teve pouca influência no ataque e acabou substituído pouco depois da marca de uma hora de jogo.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Reservas e Técnico

    Maxence Lacroix (4/10):
    Entrou no lugar de Saliba ainda no primeiro tempo e teve dificuldades para se adaptar ao ritmo da partida. Chegou atrasado na jogada do segundo gol espanhol, dando espaço para Pedro Porro finalizar com tranquilidade.

    Manu Koné (4/10):
    Substituiu Rabiot no intervalo, mas pouco conseguiu mudar o cenário da partida. Teve dificuldades para acompanhar o domínio espanhol no meio-campo e acabou apenas assistindo à ampliação da vantagem adversária.

    Désiré Doué (5/10):
    Tentou levar perigo com finalizações de longa distância, mas não conseguiu encontrar precisão para superar a defesa espanhola.

    Théo Hernández (6/10):
    Entrou com mais intensidade e mostrou maior disposição defensiva do que Digne, mas teve pouco impacto ofensivo para ajudar a França a buscar uma reação.

    Rayan Cherki (5/10):
    Teve pouco tempo e espaço para criar jogadas. Entrou em um momento em que a França já estava dominada pela Espanha e não conseguiu mudar o panorama do confronto.

    Didier Deschamps (3/10):
    Teve uma despedida amarga da seleção francesa. Sua equipe foi amplamente superada pela Espanha, não encontrou respostas para o domínio adversário e ficou muito distante do nível apresentado ao longo da competição.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
team-logo
A definir
A definir
Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
team-logo
A definir
A definir