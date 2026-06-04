Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Rayan CherkiGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da França contra a Costa do Marfim: Rayan Cherki brilha, mas favoritos à Copa do Mundo são derrotados por uma defesa precária

Player ratings
Especiais e Opinião
França x Costa do Marfim
França
Costa do Marfim
Amistosos
K. Mbappe
R. Cherki
M. Olise
D. Deschamps

Rayan Cherki marcou um gol memorável, mas uma seleção francesa bastante alterada não conseguiu manter a vantagem e acabou perdendo por 2 a 1 para a Costa do Marfim em seu primeiro jogo de preparação para a Copa do Mundo. O técnico Didier Deschamps fez várias alterações, mas ainda assim escalou um time forte. Apesar de alguns momentos brilhantes, os Bleus não conseguiram apresentar um desempenho consistente — e acabaram pagando o preço.

A França partiu para cima logo no início e parecia ser a equipe com mais chances de marcar. Kylian Mbappé esteve perto de marcar em algumas ocasiões, obrigando o goleiro marfinense Yahia Fofana a fazer defesas impressionantes. Adrien Rabiot seguiu os passos do capitão, mandando a bola por cima do gol aos 15 minutos. Os visitantes, porém, criaram perigo nos contra-ataques, principalmente com o ágil Yan Diomande, que deu trabalho a Jules Koundé durante grande parte da partida.

Mas a França abriu o placar. Cherki foi o responsável, criando meio metro de espaço e chutando para além do indefeso Fofana. A equipe da casa realmente deveria ter aproveitado o momento. Mas eles deixaram a Costa do Marfim voltar ao jogo. O lateral do Strasbourg, Guela Doue, marcou o gol de empate aos 53 minutos.

Deschamps passou a maior parte do segundo tempo colocando novos jogadores em campo. Ele fez cinco substituições no intervalo e continuou fazendo rodízio a partir daí. O banco da França parece assustador no papel, mas o impacto foi mínimo. O da Costa do Marfim, por sua vez, foi mortal. Diallo entrou em campo no intervalo e provou ser o fator decisivo do dia. Ele finalizou uma jogada maravilhosa e fluida com um chute certeiro no canto inferior. E eles seguraram o resultado a partir daí.

O quanto este jogo significa, no fim das contas, é motivo de debate. A França não estava com o time completo, e há um limite para o que se pode interpretar de uma partida pré-Copa do Mundo. Ainda assim, este jogo esteve longe de ser convincente e dificilmente foi o tipo de desempenho que Deschamps gostaria de ver antes de os Bleus começarem sua campanha.

O GOAL avalia os jogadores da França no Stade de la Beaujoire...

  • Jules KoundeGetty

    Goleiro e defesa

    Mike Maignan (6/10):

    Não teve culpa em nenhum dos gols. Fez uma ou duas boas defesas.

    Jules Koundé (6/10):

    Envolveu-se em uma batalha emocionante com Diomande. Manteve-se firme.

    Ibrahima Konaté (7/10):

    Uma atuação sólida. Cobriu Koundé com eficácia e completou todos os seus passes, exceto um.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Raramente foi pressionado, já que os visitantes quase não atacaram pela esquerda. Manteve a organização na posse de bola.

    Theo Hernandez (6/10):

    Na verdade, não teve muito o que fazer. Apoiou o ataque quando necessário.

    • Publicidade
  • Rayan CherkiGetty

    Meio-campo

    Adrien Rabiot (7/10):

    Uma hora de jogo bastante sólida. Raramente perdeu a bola, completou a maioria dos passes e mostrou-se pronto para a luta.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Completou 100% dos seus passes, manteve a bola em movimento e não permitiu que nada passasse pelo meio. Excelentes 45 minutos de trabalho.

    Rayan Cherki (8/10):

    O mesmo jogador imprevisível de sempre. Teve mais toques na bola do que qualquer outro jogador enquanto esteve em campo. Marcou um gol para ficar na memória.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Michael Olise (8/10):

    Criou três chances, encontrou ótimos espaços e combinou bem com Mbappé.

    Kylian Mbappé (7/10):

    Animado em campo. Chegou perto de marcar em algumas ocasiões. Parece estar em boa forma antes da Copa do Mundo.

    Marcus Thuram (6/10):

    Não foi a melhor exibição. Chutou mais vezes do que qualquer outro jogador, mas poderia ter sido muito mais preciso.

  • Didier DeschampsGetty

    Reservas e técnico

    Lucas Digne (4/10):

    Foi repetidamente ultrapassado pela esquerda. Um verdadeiro pesadelo.

    Maxene Lacroix (4/10):

    Perdeu a bola na jogada que resultou no gol da vitória da Costa do Marfim.

    N'Golo Kanté (5/10):

    Teve alguns momentos de pura classe, mas o jogo passou por ele enquanto os visitantes atacavam no contra-ataque.

    Jean-Philippe Mateta (6/10):

    Um atacante de referência quando a França não precisava de um. Pareceu um pouco subutilizado.

    Maghnes Akliouche (7/10):

    Alguns toques de bola interessantes. Um primeiro tempo sólido.

    Lucas Hernandez (4/10):

    Não conseguiu marcar Amad no gol da vitória.

    Malo Gusto (6/10):

    Não representou grande ameaça pela sua lateral em 30 minutos sólidos.

    Kouadio Kone (6/10):

    Se empenhou, criou uma chance e teve uma presença ativa.

    Warren Zaire-Emery (7/10):

    Boa atuação. Mostrou que merece uma vaga no time titular.

    Bradley Barcola (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Didier Deschamps (4/10):

    Longe do resultado que ele gostaria. A França fez muitas alterações, mas ainda assim deveria ter tido desempenho suficiente nesses jogos. Uma preparação para a Copa do Mundo realmente fraca.

Amistosos
França crest
França
FRA
Irlanda do Norte crest
Irlanda do Norte
NIR
Copa do Mundo
Costa do Marfim crest
Costa do Marfim
CDM
Equador crest
Equador
EQU