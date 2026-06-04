Avaliações dos jogadores da França contra a Costa do Marfim: Rayan Cherki brilha, mas favoritos à Copa do Mundo são derrotados por uma defesa precária

A França partiu para cima logo no início e parecia ser a equipe com mais chances de marcar. Kylian Mbappé esteve perto de marcar em algumas ocasiões, obrigando o goleiro marfinense Yahia Fofana a fazer defesas impressionantes. Adrien Rabiot seguiu os passos do capitão, mandando a bola por cima do gol aos 15 minutos. Os visitantes, porém, criaram perigo nos contra-ataques, principalmente com o ágil Yan Diomande, que deu trabalho a Jules Koundé durante grande parte da partida.

Mas a França abriu o placar. Cherki foi o responsável, criando meio metro de espaço e chutando para além do indefeso Fofana. A equipe da casa realmente deveria ter aproveitado o momento. Mas eles deixaram a Costa do Marfim voltar ao jogo. O lateral do Strasbourg, Guela Doue, marcou o gol de empate aos 53 minutos.

Deschamps passou a maior parte do segundo tempo colocando novos jogadores em campo. Ele fez cinco substituições no intervalo e continuou fazendo rodízio a partir daí. O banco da França parece assustador no papel, mas o impacto foi mínimo. O da Costa do Marfim, por sua vez, foi mortal. Diallo entrou em campo no intervalo e provou ser o fator decisivo do dia. Ele finalizou uma jogada maravilhosa e fluida com um chute certeiro no canto inferior. E eles seguraram o resultado a partir daí.

O quanto este jogo significa, no fim das contas, é motivo de debate. A França não estava com o time completo, e há um limite para o que se pode interpretar de uma partida pré-Copa do Mundo. Ainda assim, este jogo esteve longe de ser convincente e dificilmente foi o tipo de desempenho que Deschamps gostaria de ver antes de os Bleus começarem sua campanha.

O GOAL avalia os jogadores da França no Stade de la Beaujoire...