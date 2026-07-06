Avaliações dos jogadores da Espanha contra Portugal: Mikel Merino é o super-reserva por excelência! O astro do Arsenal entra em campo no momento decisivo e elimina Cristiano Ronaldo e companhia nas oitavas de final da Copa do Mundo

A Espanha teve suas chances logo no início. Mikel Oyarzabal foi quem chegou mais perto, chutando para fora após uma arrancada isolada em direção ao gol. Lamine Yamal obrigou Diogo Costa a fazer uma bela defesa logo em seguida, com uma jogada característica de corte para dentro e chute. Fora isso, é preciso admitir que a equipe foi bem contida por uma seleção portuguesa disciplinada. Yamal ficou marcado e fora do jogo por longos períodos, e a Espanha parecia carecer de ideias com seu principal jogador praticamente neutralizado.

No entanto, a equipe também cumpriu seu papel defensivamente e conteve Portugal — principalmente o perigoso Cristiano Ronaldo, que ficou sem oportunidades.

O segundo tempo nunca chegou a ganhar vida. A Espanha teve a maior parte da posse de bola, mas fez pouco com ela. Yamal se esforçou em vão. Baena não conseguiu causar impacto.

E então vieram as grandes substituições. Luis De La Fuente colocou Ferran Torres e Merino em campo. Eles combinaram-se maravilhosamente para garantir a vitória. Torres desviou a bola na direção de Merino, que finalizou rasteiro, passando por Costa, que ficou deslocado — antes de sair correndo para comemorar. Merino se tornou uma espécie de super-reserva inesperado para a Espanha. Foi uma origem estranha para um gol milagroso da vitória, mas a Espanha não terá do que reclamar. Uma menção especial também para Ronaldo, que não jogará em outra Copa do Mundo e parece muito improvável que participe da Euro 2028.

Foi um jogo feio, mas um trabalho bem feito pela Espanha. Talvez o resultado seja tudo o que importa.

O GOAL avalia os jogadores da Espanha no Estádio de Dallas...