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Spain Portugal GFXGetty
Thomas Hindle

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Avaliações dos jogadores da Espanha contra Portugal: Mikel Merino é o super-reserva por excelência! O astro do Arsenal entra em campo no momento decisivo e elimina Cristiano Ronaldo e companhia nas oitavas de final da Copa do Mundo

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Especiais e Opinião
Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
M. Merino

Mikel Merino marcou o gol da vitória no final da partida, e a Espanha venceu Portugal por 1 a 0, em um confronto monótono pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O meio-campista do Arsenal entrou em campo aos 85 minutos e garantiu a vitória aos 91 com uma finalização precisa que foi, de certa forma, merecida. A La Roja se mostrou ineficaz por longos períodos e, é verdade, criou poucas oportunidades. Mas Merino acabou sendo o improvável fator decisivo.

A Espanha teve suas chances logo no início. Mikel Oyarzabal foi quem chegou mais perto, chutando para fora após uma arrancada isolada em direção ao gol. Lamine Yamal obrigou Diogo Costa a fazer uma bela defesa logo em seguida, com uma jogada característica de corte para dentro e chute. Fora isso, é preciso admitir que a equipe foi bem contida por uma seleção portuguesa disciplinada. Yamal ficou marcado e fora do jogo por longos períodos, e a Espanha parecia carecer de ideias com seu principal jogador praticamente neutralizado.

No entanto, a equipe também cumpriu seu papel defensivamente e conteve Portugal — principalmente o perigoso Cristiano Ronaldo, que ficou sem oportunidades.

O segundo tempo nunca chegou a ganhar vida. A Espanha teve a maior parte da posse de bola, mas fez pouco com ela. Yamal se esforçou em vão. Baena não conseguiu causar impacto.

E então vieram as grandes substituições. Luis De La Fuente colocou Ferran Torres e Merino em campo. Eles combinaram-se maravilhosamente para garantir a vitória. Torres desviou a bola na direção de Merino, que finalizou rasteiro, passando por Costa, que ficou deslocado — antes de sair correndo para comemorar. Merino se tornou uma espécie de super-reserva inesperado para a Espanha. Foi uma origem estranha para um gol milagroso da vitória, mas a Espanha não terá do que reclamar. Uma menção especial também para Ronaldo, que não jogará em outra Copa do Mundo e parece muito improvável que participe da Euro 2028.

Foi um jogo feio, mas um trabalho bem feito pela Espanha. Talvez o resultado seja tudo o que importa.

O GOAL avalia os jogadores da Espanha no Estádio de Dallas...

  • Pedro PorroGetty

    Goleiro e Defesa

    Unai Simon (7/10):

    Na verdade, não teve muito trabalho. Fez duas defesas rotineiras e distribuiu a bola de maneira satisfatória.

    Pedro Porro (8/10):

    Uma atuação realmente impressionante na lateral-direita. Controlou o perigoso Nuno Mendes com relativa facilidade.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Deu alguns passes para frente impressionantes. Contou Ronaldo de forma satisfatória.

    Aymeric Laporte (6/10):

    Não foi totalmente convincente, mas organizou bem o espaço. Será posto à prova por um atacante mais ágil.

    Marc Cucurella (7/10):

    Manteve a amplitude, circulou bem a bola e não deu chance alguma para Pedro Neto.

    • Publicidade
  • Dani OlmoGetty

    Meio-campo

    Pedri (6/10):

    85 minutos medíocres. Correu bastante, mas nunca conseguiu realmente controlar o ritmo da partida.

    Rodri (8/10):

    Uma atuação impressionante no meio-campo. Manteve a estabilidade no centro e impediu que Portugal jogasse pelo meio.

    Dani Olmo (5/10):

    Ficou sem espaço. Criou algumas chances, mas foi basicamente só isso.

  • Lamine YamalGetty

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):

    Misto. Obrigou Costa a fazer uma bela defesa e incomodou seu marcador em alguns momentos. Ainda não encontrou seu ritmo.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    Perdou uma grande chance no primeiro tempo e nunca se recuperou de verdade depois disso.

    Alex Baena (6/10):

    Teve alguns momentos brilhantes, mas nunca conseguiu criar nada convincente. Não tem a variação de ritmo nem a criatividade de Nico Williams.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Reservas e Técnico

    Ferran Torres (8/10):

    Um verdadeiro fio de energia vindo do banco. Abriu espaço no jogo com algumas jogadas inteligentes e deu a assistência decisiva para a vitória.

    Fabian Ruiz (N/A):

    Forças renovadas no meio-campo. Mal tocou na bola.

    Mikel Merino (10/10):

    Marcou o gol da vitória aos 91 minutos. De alguma forma, o superreserva da Espanha.

    Borja Iglesias (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Luis De La Fuente (8/10):

    Que jogo estranho. Escalou a equipe como de costume, mas conseguiu pouquíssima qualidade ofensiva dos jogadores. Mesmo assim, a equipe se manteve firme e conseguiu um gol da vitória oportunista. Não foi exatamente uma aula de gestão, mas a equipe avançou.