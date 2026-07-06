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Spain Portugal GFXGetty
Thomas Hindle

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Avaliações dos jogadores da Espanha contra Portugal: Mikel Merino é o super-reserva definitivo! O craque do Arsenal entra em campo no momento certo para mandar Cristiano Ronaldo e companhia de volta para casa nas oitavas de final da Copa do Mundo

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Portugal x Espanha
M. Merino

O reserva Mikel Merino marcou o gol da vitória no final da partida, e a Espanha venceu Portugal por 1 a 0 em um confronto inesperadamente monótono das oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira. O meio-campista do Arsenal entrou em campo aos 85 minutos e garantiu a vitória aos 91 com uma finalização precisa que foi, de certa forma, merecida. A La Roja se mostrou ineficaz por longos períodos e criou poucas oportunidades, mas Merino provou ser o fator decisivo.

A Espanha teve suas chances logo no início. Mikel Oyarzabal foi quem chegou mais perto, chutando para fora após um lance de cara a gol. Lamine Yamal e Alex Baena obrigaram Diogo Costa a fazer uma bela defesa dupla logo em seguida, com dois chutes com efeito. Fora isso, a equipe foi bem contida por uma seleção portuguesa disciplinada. Yamal ficou marcado e fora do jogo por longos períodos, e a Espanha parecia sem ideias com seu principal jogador praticamente neutralizado.

No entanto, também cumpriram seu papel defensivamente e mantiveram Portugal sob controle — principalmente o perigoso Cristiano Ronaldo, que ficou sem oportunidades. O segundo tempo nunca chegou a ganhar vida. A Espanha teve a posse de bola, mas fez pouco com ela. Yamal se esforçou, Baena não conseguiu causar impacto.

E então vieram as grandes substituições. Luis de la Fuente colocou Ferran Torres e Merino em campo. Eles combinaram-se maravilhosamente para garantir a vitória. Torres desviou a bola na direção de Merino, que finalizou rasteiro, passando por Costa, que ficou deslocado — antes de sair correndo para comemorar. Merino se tornou uma espécie de super-reserva inesperado para a Espanha. Uma menção especial também para Ronaldo, que não jogará em outra Copa do Mundo e parece ter pouquíssimas chances de participar da Euro 2028.

Foi um jogo feio, mas a Espanha cumpriu bem sua missão. Talvez o resultado seja tudo o que importa.

O GOAL avalia os jogadores da Espanha no Estádio de Dallas...

  • Pedro PorroGetty

    Goleiro e Defesa

    Unai Simon (7/10):

    Na verdade, não teve muito trabalho. Fez duas defesas rotineiras e distribuiu a bola de maneira satisfatória.

    Pedro Porro (8/10):

    Uma atuação realmente impressionante na lateral-direita. Controlou o perigoso Nuno Mendes com relativa facilidade.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Deu alguns passes para frente impressionantes. Contou Ronaldo de forma satisfatória.

    Aymeric Laporte (6/10):

    Não foi totalmente convincente, mas organizou bem o espaço. Será posto à prova por um atacante mais ágil.

    Marc Cucurella (7/10):

    Manteve a amplitude, circulou bem a bola e não deu chance alguma para Pedro Neto.

    • Publicidade
  • Dani OlmoGetty

    Meio-campo

    Pedri (6/10):

    Oitenta e cinco minutos medíocres. Correu bastante, mas nunca conseguiu realmente controlar o ritmo da partida.

    Rodri (8/10):

    Uma atuação impressionante no meio-campo. Manteve a estabilidade no centro e impediu que Portugal jogasse pelo meio.

    Dani Olmo (5/10):

    Ficou sem espaço. Criou algumas chances, mas foi basicamente só isso.

  • Lamine YamalGetty

    Ataque

    Lamine Yamal (6/10):

    Misto. Obrigou Costa a fazer uma bela defesa e incomodou seu marcador em alguns momentos. Ainda não encontrou seu ritmo.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    Perdou uma grande chance no primeiro tempo e nunca se recuperou de verdade depois disso.

    Alex Baena (5/10):

    Teve alguns momentos brilhantes, mas nunca conseguiu criar nada convincente. Não tem a variação de ritmo nem a criatividade de Nico Williams.

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    Reservas e Técnico

    Ferran Torres (8/10):

    Um verdadeiro fio de energia vindo do banco. Abriu espaço no jogo com algumas jogadas inteligentes e deu a assistência decisiva para a vitória.

    Fabian Ruiz (N/A):

    Forças renovadas no meio-campo. Mal tocou na bola.

    Mikel Merino (8/10):

    Marcou o gol da vitória aos 91 minutos. De alguma forma, o superreserva da Espanha.

    Borja Iglesias (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto.

    Luis de la Fuente (8/10):

    Que jogo estranho. Escalou a equipe como de costume, mas conseguiu pouquíssima qualidade ofensiva dos jogadores. Mesmo assim, eles se mantiveram firmes e conseguiram um gol da vitória oportunista. Não foi exatamente uma aula de gestão, mas a equipe avançou.

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