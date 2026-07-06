A Espanha teve suas chances logo no início. Mikel Oyarzabal foi quem chegou mais perto, chutando para fora após um lance de cara a gol. Lamine Yamal e Alex Baena obrigaram Diogo Costa a fazer uma bela defesa dupla logo em seguida, com dois chutes com efeito. Fora isso, a equipe foi bem contida por uma seleção portuguesa disciplinada. Yamal ficou marcado e fora do jogo por longos períodos, e a Espanha parecia sem ideias com seu principal jogador praticamente neutralizado.

No entanto, também cumpriram seu papel defensivamente e mantiveram Portugal sob controle — principalmente o perigoso Cristiano Ronaldo, que ficou sem oportunidades. O segundo tempo nunca chegou a ganhar vida. A Espanha teve a posse de bola, mas fez pouco com ela. Yamal se esforçou, Baena não conseguiu causar impacto.

E então vieram as grandes substituições. Luis de la Fuente colocou Ferran Torres e Merino em campo. Eles combinaram-se maravilhosamente para garantir a vitória. Torres desviou a bola na direção de Merino, que finalizou rasteiro, passando por Costa, que ficou deslocado — antes de sair correndo para comemorar. Merino se tornou uma espécie de super-reserva inesperado para a Espanha. Uma menção especial também para Ronaldo, que não jogará em outra Copa do Mundo e parece ter pouquíssimas chances de participar da Euro 2028.

Foi um jogo feio, mas a Espanha cumpriu bem sua missão. Talvez o resultado seja tudo o que importa.

O GOAL avalia os jogadores da Espanha no Estádio de Dallas...