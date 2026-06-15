Avaliações dos jogadores da Espanha contra Cabo Verde: A “La Roja” perdeu sem Lamine Yamal! Gavi e Ferran Torres tiveram dificuldades, e os campeões europeus empataram de forma surpreendente com os estreantes na Copa do Mundo, apesar da entrada do craque do Barcelona no final da partida

Para dizer a verdade, a Espanha não criou tantas chances quanto se poderia esperar contra uma seleção classificada em 64º lugar no ranking mundial, com Pedri longe de seu melhor nível, mas isso não isenta Ferran Torres e seus companheiros de ataque de desperdiçarem as oportunidades que surgiram. De fato, Torres perdeu uma chance claríssima no primeiro tempo, enquanto Mikel Oyarzabal mais uma vez não conseguiu convencer como atacante da Espanha.

Consequentemente, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, foi forçado a colocar Lamine Yamal em campo nos últimos 20 minutos, numa tentativa desesperada de vencer o jogo. No entanto, embora o jovem do Barcelona tenha, sem dúvida, feito a diferença no ataque da equipe, a La Roja continuou vergonhosamente incapaz de romper a brilhante defesa de Cabo Verde.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da Espanha que entraram em campo em Atalanta...