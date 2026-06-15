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Spain Cape Verde ratings GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores da Espanha contra Cabo Verde: A “La Roja” perdeu sem Lamine Yamal! Gavi e Ferran Torres tiveram dificuldades, e os campeões europeus acabaram empatando de forma surpreendente com os estreantes na Copa do Mundo, apesar da entrada do craque do Barcelona no final da partida

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Copa do Mundo
Espanha
Especiais e Opinião
Espanha x Cabo Verde
Cabo Verde
L. Yamal
L. de la Fuente
F. Torres

Cabo Verde causou a maior surpresa da Copa do Mundo de 2026 até o momento ao empatar em 0 a 0 com a Espanha em Atalanta na segunda-feira. Os estreantes no torneio não tinham a menor chance contra os atuais campeões europeus, mas o goleiro Vozinha, de 40 anos, tornou-se instantaneamente um ícone no mundo do futebol ao fazer uma defesa atrás da outra para manter a La Roja à distância.

Para dizer a verdade, a Espanha não criou tantas chances quanto se poderia esperar contra uma seleção classificada em 64º lugar no ranking mundial, com Pedri longe de seu melhor nível, mas isso não isenta Ferran Torres e seus companheiros de ataque de desperdiçarem as oportunidades que surgiram. De fato, Torres perdeu uma chance claríssima no primeiro tempo, enquanto Mikel Oyarzabal mais uma vez não conseguiu convencer como atacante da Espanha.

Consequentemente, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, foi forçado a colocar Lamine Yamal em campo nos últimos 20 minutos, numa tentativa desesperada de vencer o jogo. No entanto, embora o jovem do Barcelona tenha, sem dúvida, feito a diferença no poder ofensivo da equipe, a La Roja continuou vergonhosamente incapaz de furar a brilhante defesa de Cabo Verde.

Abaixo, o GOAL classifica todos os jogadores da Espanha que atuaram em Atalanta...

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Unai Simon (6/10):

    A distribuição foi razoável e ele só precisou fazer uma defesa durante todo o jogo.

    Marcos Llorente (6/10):

    Presença bastante ativa pela ala direita, embora tenha tido sorte de não receber um cartão amarelo por derrubar Jovane Cabral.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Uma noite bastante tranquila para o jovem jogador do Barcelona, já que Cabo Verde ofereceu pouquíssima ameaça no ataque.

    Aymeric Laporte (6/10):

    Obrigou Vozinha a fazer uma defesa com a ponta dos dedos com uma boa cabeçada nos acréscimos do primeiro tempo e foi preciso e organizado no trabalho defensivo.

    Marc Cucurella (7/10):

    Facilmente a opção ofensiva mais perigosa da Espanha, o novo lateral-esquerdo do Real Madrid criou duas grandes chances para Ferran Torres — ambas deveriam ter sido convertidas.

    • Publicidade
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Rodri (7/10):

    Cumpriu o que se esperava dele, controlando o meio-campo, e também criou a melhor chance do primeiro tempo com um belo passe por cima da defesa de Cabo Verde para Cucurella cabecear na direção de Ferran.

    Fabian Ruiz (6/10):

    Fez o possível para avançar e tentar abrir o placar sozinho, mas sem sucesso. O meio-campista do Paris Saint-Germain ainda parece um pouco enferrujado após sua recente lesão.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Ferran Torres (3/10):

    Acertar a trave a seis metros da meta foi imperdoável, mas ele também pecou ao chutar sem força para o goleiro Vozinha pouco antes do intervalo. É inacreditável que ele tenha ficado em campo por 80 minutos.

    Pedri (5/10):

    O meia do Barcelona nunca parou de tentar criar jogadas, mas este foi um desempenho fraco para os seus padrões incrivelmente elevados. Ele deveria ter dominado um jogo como este.

    Gavi (3/10):

    A surpresa na escalação falhou miseravelmente em justificar sua presença no time titular. Não ofereceu nenhuma criatividade pelo lado esquerdo, tornando essencial sua substituição precoce.

    Mikel Oyarzabal (4/10):

    Teve uma cabeçada em arco defendida por Vozinha, mas foi ineficaz na maior parte do tempo. A falta de um verdadeiro camisa 9 na Espanha é realmente um problema.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Lamine Yamal (6/10):

    Entrou em campo a menos de 20 minutos do fim e, embora parecesse perigoso, não conseguiu salvar a Espanha de um resultado vergonhoso.

    Mikel Merino (6/10):

    Entrou junto com Yamal e quase marcou o gol da vitória com uma boa finalização que foi brilhantemente defendida por Pico Lopes.

    Dani Olmo (6/10):

    Substituiu o ineficaz Ferran nos últimos 10 minutos e criou uma ótima chance no final para Merino.

    Nico Williams (x/10):

    Assim como Yamal, fez seu tão esperado retorno após lesão no final da partida, mas não conseguiu causar impacto.

    Luis de la Fuente (3/10):

    O técnico vencedor da Euro 2024 vai ser duramente criticado por essa atuação vergonhosa — e com razão. A Espanha não jogou com a intensidade necessária e, embora as lesões possam ter influenciado suas escolhas, a decisão de escalar Gavi foi absurda nessas circunstâncias. De la Fuente agora tem que rezar para que Yamal esteja totalmente recuperado para começar a próxima partida da Espanha, contra a Arábia Saudita, porque, como este jogo provou, a equipe está perdida sem ele.

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