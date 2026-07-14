A Espanha dominou a posse de bola desde o início e abriu o placar no meio do primeiro tempo, quando Lamine Yamal sofreu uma falta de Lucas Digne na área da França e Oyarzabal não desperdiçou a cobrança de pênalti. A La Roja também poderia ter feito o 2 a 0, mas o chute de Fabián Ruiz foi bloqueado após uma sequência de passes precisos de Yamal e Dani Olmo.

O ritmo da partida se manteve após o intervalo, e a Espanha ampliou a vantagem quando Porro trocou passes com Olmo na entrada da área e finalizou com desenvoltura, passando por Mike Maignan.

Yamal parecia ter marcado o terceiro logo em seguida, quando partiu sozinho e chutou com efeito no ângulo superior, mas a comemoração do adolescente foi interrompida após ser constatado um impedimento por uma diferença mínima.

A França pressionou para voltar ao jogo, mas, com exceção de algumas tentativas fora do alvo de Kylian Mbappé, nunca pareceu capaz de marcar um gol e criar um final emocionante.

O GOAL avalia os jogadores da Espanha em Dallas...