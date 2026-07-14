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Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Espanha contra a França: Rodri comanda o jogo pela La Roja, enquanto Mikel Oyarzabal e Pedro Porro garantem a vaga na final da Copa do Mundo para os imponentes campeões europeus

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França x Espanha

A Espanha garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória contundente por 2 a 0 sobre a França nesta terça-feira. Um pênalti convertido por Mikel Oyarzabal e um gol de Pedro Porro no segundo tempo garantiram a vitória da La Roja durante uma exibição dominante em Dallas, que deve ter causado temor tanto à Inglaterra quanto à Argentina, que se preparam para sua própria semifinal.

A Espanha dominou a posse de bola desde o início e abriu o placar no meio do primeiro tempo, quando Lamine Yamal sofreu uma falta de Lucas Digne na área da França e Oyarzabal não desperdiçou a cobrança de pênalti. A La Roja poderia ter feito o 2 a 0, mas o chute de Fabián Ruiz foi bloqueado após uma sequência de passes precisos de Yamal e Dani Olmo.

O ritmo da partida se manteve após o intervalo, e a Espanha ampliou a vantagem quando Porro trocou passes com Olmo na entrada da área e finalizou com desenvoltura, passando por Mike Maignan.

Yamal parecia ter marcado o terceiro logo em seguida, quando partiu sozinho e chutou com efeito no ângulo superior, mas a comemoração do adolescente foi interrompida após ser constatado um impedimento por uma diferença mínima.

A França pressionou para voltar ao jogo, mas, com exceção de algumas tentativas fora do alvo de Kylian Mbappé, nunca pareceu capaz de marcar um gol e criar um final emocionante.

O GOAL avalia os jogadores da Espanha em Dallas...

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    Goleiro e Defesa

    Unai Simon (7/10):

    Não precisou fazer nenhuma defesa difícil, mas foi brilhante ao sair da linha para impedir que Mbappé tivesse uma chance de avançar para o gol durante o primeiro tempo.

    Pedro Porro (8/10):

    Passou por alguns momentos tensos contra Barcola no início da partida, mas foi melhorando à medida que o jogo avançava, tanto na defesa quanto na posse de bola. Demonstrou grande serenidade ao marcar o segundo gol da Espanha.

    Pau Cubarsi (9/10):

    Leu o jogo de forma excelente, realizando bloqueios e interceptações constantes na área de pênalti. Também demonstrou sua habilidade no drible em mais de uma ocasião, durante uma atuação excepcional.

    Aymeric Laporte (8/10):

    Demonstrou toda a sua experiência ao comandar a defesa da Espanha contra seu país natal. Mostrou força física e serenidade em igual medida.

    Marc Cucurella (8/10):

    Recuperou-se após receber um cartão amarelo e conseguiu neutralizar com sucesso tanto Olise quanto Dembélé. A tomada de decisões do novo lateral-esquerdo do Real Madrid foi excelente.

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    Meio-campo

    Fabian Ruiz (7/10):

    Organizou bem o meio-campo, mesmo que alguns de seus passes mais ousados não tenham dado certo. Talvez sinta que deveria ter marcado no primeiro tempo, quando Upamecano bloqueou seu chute à queima-roupa.

    Rodri (9/10):

    Foi o protagonista em mais uma atuação dominante do vencedor da Bola de Ouro de 2024. Venceu disputas, manteve o ritmo com seus passes e ditou tudo o que a Espanha fez de bom.

    Dani Olmo (9/10):

    Teve um desempenho excelente em espaços apertados, tanto avançando com a bola quanto exibindo toques delicados de costas para o gol, principalmente na assistência para o segundo gol.

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    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Demonstrou inteligência ao conquistar o pênalti em um lance que resumiu como ele deu trabalho a Digne durante toda a partida. Foi uma pena ter seu gol anulado por um impedimento apertado.

    Mikel Oyarzabal (8/10):

    Não esteve sempre muito envolvido, mas seu pênalti foi imparável; além disso, recuou em algumas ocasiões para criar uma vantagem numérica e dar início aos ataques da Espanha com toques precisos.

    Alex Baena (6/10):

    Teve uma atuação sólida pela esquerda da Espanha, mesmo não tendo criado muitas jogadas de destaque no terço final do campo.

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    Reservas e Técnico

    Ferran Torres (5/10):

    Cabeçou para fora quando estava bem posicionado para fazer o 3 a 0, após entrar no lugar de Oyarzabal.

    Mikel Merino (6/10):

    Suas jogadas heroicas no final da partida não foram necessárias aqui, já que ele entrou no lugar de Olmo.

    Pedri (6/10):

    Fez alguns dribles impressionantes em sua breve participação.

    Marcos Llorente (N/A):

    Deixou Porro descansar nos minutos finais.

    Nico Williams (N/A):

    Fez algumas arrancadas pela esquerda após entrar no lugar de Baena.

    Luis de la Fuente (9/10):

    Sua equipe dominou completamente um time que muitos consideravam o melhor do torneio. Seus jogadores quase não cometeram erros, e ele mais uma vez demonstrou como consegue extrair o melhor de jogadores extremamente talentosos.

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