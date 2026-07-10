No entanto, a Bélgica se tornou a primeira seleção a marcar contra a Espanha na Copa do Mundo deste verão, quando Charles De Ketelaere, com uma jogada brilhante, cabeceou para o gol um belo passe de Timothy Castagne na pequena área, apenas quatro minutos antes do intervalo.
Os “Red Devils” foram ganhando confiança à medida que a partida avançava, mas a Espanha nunca parou de pressionar em busca do gol da vitória — que finalmente chegou a apenas dois minutos do fim do tempo regulamentar, quando Merino, que havia marcado o gol da vitória nos acréscimos da fase anterior contra Portugal, aproveitou mais um erro do goleiro, desta vez do substituto de Courtois, Senne Lammens, para levar seu país às semifinais.
Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da Espanha em campo, enquanto os comandados de Luis de la Fuente garantem uma emocionante revanche da semifinal da Euro 2024 contra a França, em Arlington, na terça-feira...