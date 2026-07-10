Unai Simon (6/10):

Sofreu um gol em uma partida da Copa do Mundo pela primeira vez desde a fase de grupos do Catar 2022, e não havia nada que ele pudesse ter feito contra a cabeçada bem colocada de De Ketelaere. No entanto, o que Simon estava fazendo ao sair da linha do gol nos segundos finais ficou um mistério para todos. Teve a sorte de ser salvo por Aymeric Laporte.

Pedro Porro (6/10):

Desempenhou um papel fundamental no primeiro gol da partida ao se posicionar atrás de Jeremy Doku antes de servir Dani Olmo na área com um cruzamento rasteiro. Também lidou razoavelmente bem com Jeremy Doku.

Pau Cubarsi (6/10):

Pela primeira vez em todo o torneio, o jovem jogador do Barcelona pareceu nervoso no primeiro tempo. De Ketelaere passou à sua frente para empatar de cabeça pela Bélgica, e ele também recebeu um cartão amarelo por derrubar Kevin De Bruyne de forma desesperada momentos depois. No entanto, Cubarsi voltou a mostrar a compostura de sempre após o intervalo e se redimiu totalmente com a bola que deixou escapar e que resultou no gol da vitória da Espanha.

Aymeric Laporte (7/10):

Teve uma partida tranquila até Romelu Lukaku entrar em campo e tornar as coisas mais difíceis para ele. No entanto, Laporte se destacou com uma interceptação crucial nos acréscimos.

Marc Cucurella (6/10):

Sempre disponível pelo lado esquerdo, mas não foi tão eficaz quanto nas partidas anteriores do ponto de vista ofensivo. Ainda assim, defendeu bem.