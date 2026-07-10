No entanto, a Bélgica se tornou a primeira seleção a marcar contra a Espanha na Copa do Mundo deste verão, quando Charles De Ketelaere fez uma jogada brilhante ao cabecear para o gol um belo passe de Timothy Castagne na pequena área.
Os “Red Devils” foram ganhando confiança à medida que a partida avançava, mas a Espanha nunca parou de pressionar em busca do gol da vitória — que finalmente chegou faltando apenas dois minutos do tempo regulamentar, quando Merino, que havia marcado o gol da vitória nos acréscimos da fase anterior contra Portugal, aproveitou um erro de manuseio do substituto de Courtois, Senne Lammens, para levar seu país às semifinais.
Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da Espanha em campo, enquanto os comandados de Luis de la Fuente garantem uma emocionante revanche da semifinal da Euro 2024 contra a França, em Arlington, na terça-feira...