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Mikel Merino Spain Belgium ratings GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores da Espanha contra a Bélgica: Mikel Merino marca de novo! O super-reserva aproveita um erro chocante de Senne Lammens para garantir o confronto nas semifinais contra a França, depois que Lamine Yamal não conseguiu marcar mais uma vez

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Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
L. Yamal
M. Merino
Pedri

Mikel Merino mais uma vez saiu do banco para garantir a vitória da Espanha, com os campeões europeus derrotando a Bélgica por 2 a 1 e avançando para as semifinais da Copa do Mundo. Como era de se esperar, a La Roja dominou a posse de bola desde o apito inicial em Los Angeles e, após várias jogadas pacientes, abriu o placar de forma merecida quando Fabián Ruiz mandou a bola para o fundo da rede à queima-roupa, depois que Thibaut Courtois não conseguiu afastar um chute de Dani Olmo.

No entanto, a Bélgica se tornou a primeira seleção a marcar contra a Espanha na Copa do Mundo deste verão, quando Charles De Ketelaere fez uma jogada brilhante ao cabecear para o gol um belo passe de Timothy Castagne na pequena área.

Os “Red Devils” foram ganhando confiança à medida que a partida avançava, mas a Espanha nunca parou de pressionar em busca do gol da vitória — que finalmente chegou faltando apenas dois minutos do tempo regulamentar, quando Merino, que havia marcado o gol da vitória nos acréscimos da fase anterior contra Portugal, aproveitou um erro de manuseio do substituto de Courtois, Senne Lammens, para levar seu país às semifinais.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da Espanha em campo, enquanto os comandados de Luis de la Fuente garantem uma emocionante revanche da semifinal da Euro 2024 contra a França, em Arlington, na terça-feira...

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Goleiro e Defesa

    Unai Simon (6/10):

    Sofreu um gol em uma partida da Copa do Mundo pela primeira vez desde a fase de grupos do Catar 2022, e não havia nada que ele pudesse ter feito contra a cabeçada bem colocada de De Ketelaere. No entanto, o que Simon estava fazendo ao sair da linha do gol nos segundos finais ficou um mistério para todos. Teve a sorte de ser salvo por Aymeric Laporte.

    Pedro Porro (6/10):

    Desempenhou um papel fundamental no primeiro gol da partida ao se posicionar atrás de Jeremy Doku antes de servir Dani Olmo na área com um cruzamento rasteiro. Também lidou razoavelmente bem com Jeremy Doku.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Pela primeira vez em todo o torneio, o jovem jogador do Barcelona pareceu nervoso no primeiro tempo. De Ketelaere passou à sua frente para empatar de cabeça pela Bélgica, e ele também recebeu um cartão amarelo por derrubar Kevin De Bruyne de forma desesperada momentos depois. No entanto, Cubarsi voltou a mostrar a compostura de sempre após o intervalo e se redimiu totalmente com a bola que deixou escapar e que resultou no gol da vitória da Espanha.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Teve uma partida tranquila até Romelu Lukaku entrar em campo e tornar as coisas mais difíceis para ele. No entanto, Laporte se destacou com uma interceptação crucial nos acréscimos.

    Marc Cucurella (6/10):

    Sempre disponível pelo lado esquerdo, mas não foi tão eficaz quanto nas partidas anteriores do ponto de vista ofensivo. Ainda assim, defendeu bem.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Rodri (8/10):

    Como sempre, tudo o que a Espanha fez passou pelo metrônomo do meio-campo, que também criou algumas chances com seus passes precisos. Um jogador de classe que vai causar problemas ao meio-campo da França.

    Fabián Ruiz (6/10):

    Justificou sua surpreendente escalação como titular no lugar de Pedri ao abrir o placar e estava fazendo uma partida razoável quando foi, de forma inesperada, substituído aos 10 minutos do segundo tempo.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (6/10):

    Sensações contraditórias para o astro da Espanha. Algumas jogadas do adolescente foram de tirar o fôlego, e foi seu passe maravilhosamente preciso que lançou Porro para o primeiro gol da Espanha. Ele testou Courtois em várias ocasiões, mas, conhecendo Yamal, ele sem dúvida ficará desapontado por ainda estar esperando pelo seu segundo gol na Copa do Mundo e pela sua primeira assistência.

    Dani Olmo (6/10):

    Os movimentos do meio-campista ofensivo foram fantásticos em alguns momentos, e ele teve um papel fundamental no gol de Fabián, mas, como costuma acontecer com Olmo, ele frustrou com seus passes finais e chutes fracos no segundo tempo.

    Alex Baena (3/10):

    Teve alguns bons toques de bola no primeiro tempo e se esforçou bastante, mas não representou grande ameaça ofensiva; por isso, não foi surpresa vê-lo ser substituído logo no início do segundo tempo.

    Mikel Oyarzabal (4/10):

    Trabalhou incansavelmente no ataque, mas não teve nenhuma chance de gol minimamente decente até que Yamal criou espaço para ele logo após a marca de uma hora de jogo; no entanto, seu chute de um ângulo fechado foi defendido por Courtois. Foi substituído faltando pouco mais de 10 minutos para o fim da partida.

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  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Reservas e Técnico

    Ferran Torres (5/10):

    O versátil atacante entrou no lugar de Baena aos 56 minutos e, inicialmente, atuou pelas pontas, passando a ocupar uma posição mais central após a saída de Oyarzabal. Não fez o suficiente para reforçar suas chances de ser titular.

    Pedri (4/10):

    Parte de uma dupla substituição ao lado de seu companheiro de equipe do Barcelona, Ferran, Pedri substituiu Fabián no meio-campo, mas não impressionou e desperdiçou um contra-ataque no final da partida com um passe terrível. Agora será interessante ver se ele será titular contra a França.

    Nico Williams (5/10):

    Entrou no lugar de Oyarzabal e causou algumas dificuldades à defesa belga pela ala esquerda. Pode ser escalado no lugar de Baena no Texas.

    Mikel Merino (7/10):

    O super-reserva da Espanha entrou em campo faltando apenas quatro minutos para o fim e, quase inevitavelmente, garantiu a vitória para seu país — mais uma vez. Será que ele vai ser titular no lugar de Olmo nas semifinais?...

    Luis de la Fuente (7/10):

    Tomou algumas decisões importantes, mas escalar Fabián Ruiz no lugar de Pedri valeu a pena, assim como a decisão de colocar Merino em campo — embora tenhamos achado que ele provavelmente deveria ter entrado mais cedo. Ele terá mais decisões importantes a tomar nos próximos dias.