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Spain GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da Espanha contra a Áustria: A “La Roja” está começando a entrar no ritmo! Mikel Oyarzabal marca dois gols e Lamine Yamal brilha, enquanto os campeões europeus ganham vida nas oitavas de final da Copa do Mundo

Player ratings
Espanha
Áustria
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Espanha x Áustria
M. Oyarzabal
L. Yamal

A Espanha superou a Áustria em Los Angeles e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 graças à vitória por 3 a 0 na quinta-feira. Os campeões europeus evitaram qualquer tipo de susto ao dominarem a partida desde o início, garantindo uma vitória confortável com dois gols de Mikel Oyarzabal e um de cabeça de Pedro Porro, ao finalmente entrarem no ritmo do torneio.

A La Roja demorou um pouco para entrar no jogo, mas acabou assumindo o controle e não olhou mais para trás. Depois que Aymeric Laporte cabeceou para fora por pouco, Marc Cucurella pensou que havia aberto o placar ao chutar com força após um escanteio, mas o gol foi injustamente anulado por uma falta no goleiro.

Lamine Yamal e Oyarzabal, então, obrigaram o impressionante goleiro austríaco Alexander Schlager a fazer duas boas defesas em rápida sucessão, mas o gol saiu quatro minutos depois, quando este último mandou para o fundo da rede um cruzamento rasteiro e preciso de Cucurella. O primeiro deveria ter dobrado a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, mas foi impedido novamente na trave mais próxima depois que a cobrança de falta de Alex Baena acertou a trave.

O segundo tempo seguiu um padrão semelhante. Rodri viu um chute rasteiro ser desviado para fora por pouco, e a Áustria teve sua melhor chance com o substituto Sasa Kalajdzic, mas logo o placar ficou em 2 a 0 e o jogo estava decidido quando Baena encontrou Porro no meio e sua cabeçada para baixo passou por cima do goleiro.

Yamal viu seu chute ser tirado da linha por David Alaba a cinco minutos do fim, mas Oyarzabal ainda deu um brilho ao placar nos últimos instantes ao mandar para o fundo da rede, com a parte lateral do pé, mais um cruzamento de Cucurella. A Espanha avança para enfrentar Portugal ou a Croácia nas oitavas de final.

O GOAL avalia os jogadores da Espanha em Los Angeles...

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Unai Simon (6/10):

    Não precisou fazer nenhuma defesa. Deveria ter recebido uma multa.

    Pedro Porro (8/10):

    Conseguiu atuar como ponta auxiliar sem deixar de lado suas responsabilidades defensivas. Belíssima cabeçada que marcou o segundo gol.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Exibiu segurança apesar da pouca idade. Levou o time para o campo adversário.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Atuação sólida, embora não tenha tido muito trabalho na defesa. Teve bastante posse de bola e distribuiu passes com precisão.

    Marc Cucurella (8/10):

    Jogou o mais avançado possível. Teve um gol anulado de forma polêmica, mas deu assistência para Oyarzabal pouco tempo depois e repetiu a dose no final da partida.

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  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    Meio-campo

    Rodri (7/10):

    Foi um verdadeiro metrônomo na base do meio-campo e fez uma grande intervenção para impedir uma rara investida austríaca para o ataque.

    Pedri (6/10):

    Um passe típico e habilidoso criou uma boa oportunidade no primeiro tempo. Sempre disponível para receber e recircular a bola.

    Dani Olmo (6/10):

    Foi desarmado após uma brilhante finta dentro da área. Trabalhou bastante na defesa.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (7/10):

    Foi marcado de perto por Konrad Laimer, mas teve muitos momentos brilhantes, como de costume, ao elevar o nível do seu jogo. Teve um gol certo impedido no final da partida.

    Mikel Oyarzabal (8/10):

    Fez seu primeiro gol parecer muito simples após um cruzamento preciso de Cucurella, e o segundo foi muito semelhante. Implacável dentro da área.

    Alex Baena (7/10):

    Parecia afiado no início e esteve envolvido em muitas das melhores jogadas da Espanha. Fez um ótimo cruzamento para servir Porro.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Mikel Merino (5/10):

    Não conseguiu causar grande impacto.

    Ferran Torres (5/10):

    Desperdiçou algumas boas oportunidades de ataque.

    Gavi (N/A):

    Entrou do banco e ficou em campo por apenas cinco minutos.

    Marc Pubil (N/A):

    Entrou nos acréscimos para reforçar a defesa.

    Fabian Ruiz (N/A):

    Também entrou bem no final e provavelmente não ficou muito contente com isso.

    Luis de la Fuente (7/10):

    A atuação mais convincente da Espanha até agora nesta Copa do Mundo, e, de forma preocupante, parece que a equipe entrou no ritmo no momento certo.

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