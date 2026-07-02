Avaliações dos jogadores da Espanha contra a Áustria: A “La Roja” está começando a entrar no ritmo! Mikel Oyarzabal marca dois gols e Lamine Yamal brilha, enquanto os campeões europeus ganham vida nas oitavas de final da Copa do Mundo

A La Roja demorou um pouco para entrar no jogo, mas acabou assumindo o controle e não olhou mais para trás. Depois que Aymeric Laporte cabeceou para fora por pouco, Marc Cucurella pensou que havia aberto o placar ao chutar com força após um escanteio, mas o gol foi injustamente anulado por uma falta no goleiro.
Lamine Yamal e Oyarzabal, então, obrigaram o impressionante goleiro austríaco Alexander Schlager a fazer duas boas defesas em rápida sucessão, mas o gol saiu quatro minutos depois, quando este último mandou para o fundo da rede um cruzamento rasteiro e preciso de Cucurella. O primeiro deveria ter dobrado a vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, mas foi impedido novamente na trave mais próxima depois que a cobrança de falta de Alex Baena acertou a trave.
O segundo tempo seguiu um padrão semelhante. Rodri viu um chute rasteiro ser desviado para fora por pouco, e a Áustria teve sua melhor chance com o substituto Sasa Kalajdzic, mas logo o placar ficou em 2 a 0 e o jogo estava decidido quando Baena encontrou Porro no meio e sua cabeçada para baixo passou por cima do goleiro.
Yamal viu seu chute ser tirado da linha por David Alaba a cinco minutos do fim, mas Oyarzabal ainda deu um brilho ao placar nos últimos instantes ao mandar para o fundo da rede, com a parte lateral do pé, mais um cruzamento de Cucurella. A Espanha avança para enfrentar Portugal ou a Croácia nas oitavas de final.
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