Foi uma partida sem graça em Nova Jersey. A Espanha entrou em campo disposta a jogar futebol, enquanto a Argentina não. E, enquanto a Espanha sufocava gradualmente seus adversários ao longo dos 120 minutos, a Argentina não conseguiu dar um único chute a gol.

A Espanha teve alguns momentos brilhantes no início. Lamine Yamal foi uma presença incômoda pela direita e obrigou Emi Martínez a fazer uma bela defesa nos primeiros 10 minutos. Fora isso, a La Roja controlou o jogo sem oferecer muita qualidade. A equipe foi cautelosa demais em alguns momentos, relutante em chutar a gol. O chute forte de Marc Cucurella, que passou raspando a trave, foi a ocasião mais perigosa que criaram.

A “La Roja” melhorou bastante no segundo tempo, ao adicionar opções de ataque. Nico Williams trouxe a velocidade necessária pela esquerda. Ferran Torres esticou um pouco a defesa. Mas então Emiliano Martínez acordou. O goleiro argentino defendeu uma série de ataques da Espanha no final da partida com algumas defesas precisas, o suficiente para manter o jogo empatado até a prorrogação.

Lá, foi mais do mesmo. A Espanha teve a posse de bola. A Argentina recuou. E a La Roja não foi precisa o suficiente, desperdiçando chance após chance enquanto Martinez fazia defesas em abundância.

Finalmente, a Espanha marcou. O gol saiu aos 106 minutos. Nico Williams saltou mais alto que seu marcador na trave oposta e desviou a bola para baixo. Torres avançou pelo espaço e mandou a bola para o fundo da rede. Houve uma espécie de reação. A Argentina mostrou vida no final, mas um bloqueio heróico de Pau Cubarsi na frente do próprio gol garantiu que não houvesse drama de última hora nesta partida. Parece que o futebol saiu vitorioso.

O GOAL avalia os jogadores da Espanha no Estádio de Nova York/Nova Jersey...