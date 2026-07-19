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Ferran TorresGetty
Thomas Hindle

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Avaliações dos jogadores da Espanha contra a Argentina: Viva La Roja! Ferran Torres leva os campeões europeus à glória na Copa do Mundo, e uma exibição dominante na final acaba sendo recompensada

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Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
F. Torres

Ferran Torres marcou o único gol que garantiu à Espanha a conquista da Copa do Mundo de 2026, em uma final notavelmente monótona. A La Roja foi a única equipe disposta a jogar futebol naquele dia e saiu como merecida vencedora na prorrogação, graças à atuação heroica do atacante do Barcelona. Com a vitória, a seleção garantiu dois títulos importantes consecutivos — e pode ter encerrado a carreira de Leo Messi na Argentina com uma derrota.

Foi uma partida sem graça em Nova Jersey. A Espanha entrou em campo disposta a jogar futebol, enquanto a Argentina não. E, enquanto a Espanha sufocava gradualmente seus adversários ao longo dos 120 minutos, a Argentina não conseguiu dar um único chute a gol.

A Espanha teve alguns momentos brilhantes no início. Lamine Yamal foi uma presença incômoda pela direita e obrigou Emi Martínez a fazer uma bela defesa nos primeiros 10 minutos. Fora isso, a La Roja controlou o jogo sem oferecer muita qualidade. A equipe foi cautelosa demais em alguns momentos, relutante em chutar a gol. O chute forte de Marc Cucurella, que passou raspando a trave, foi a ocasião mais perigosa que criaram.

A “La Roja” melhorou bastante no segundo tempo, ao adicionar opções de ataque. Nico Williams trouxe a velocidade necessária pela esquerda. Ferran Torres esticou um pouco a defesa. Mas então Emiliano Martínez acordou. O goleiro argentino defendeu uma série de ataques da Espanha no final da partida com algumas defesas precisas, o suficiente para manter o jogo empatado até a prorrogação.

Lá, foi mais do mesmo. A Espanha teve a posse de bola. A Argentina recuou. E a La Roja não foi precisa o suficiente, desperdiçando chance após chance enquanto Martinez fazia defesas em abundância.

Finalmente, a Espanha marcou. O gol saiu aos 106 minutos. Nico Williams saltou mais alto que seu marcador na trave oposta e desviou a bola para baixo. Torres avançou pelo espaço e mandou a bola para o fundo da rede. Houve uma espécie de reação. A Argentina mostrou vida no final, mas um bloqueio heróico de Pau Cubarsi na frente do próprio gol garantiu que não houvesse drama de última hora nesta partida. Parece que o futebol saiu vitorioso.

O GOAL avalia os jogadores da Espanha no Estádio de Nova York/Nova Jersey...

  • Marc Cucurella Getty

    Goleiro e Defesa

    Unai Simon (7/10):

    Saiu bem da linha em algumas ocasiões. Não precisou fazer nenhuma defesa.

    Pedro Porro (7/10):

    Manteve a amplitude do campo, circulou bem a bola, mas seu passe final deixou muito a desejar na maior parte do tempo.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Simulou bem a falta que resultou na expulsão de Enzo Fernández. Defendeu bem os passes longos e também manteve a organização na posse de bola. Fez um bloqueio milagroso no final da partida para garantir a vitória.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Teve bastante contato com a bola e a movimentou razoavelmente bem. Nunca teve muito trabalho com a bola.

    Marc Cucrella (8/10):

    Excelente. Lidou bem com Messi e deu um pouco de impulso ao ataque. Também não se esquivou das disputas. Tem um desempenho consistente pela seleção nacional.

    • Publicidade
  • RodriGetty

    Meio-campo

    Rodri (8/10):

    Estava magnífico praticamente o tempo todo. Conduziu o jogo do meio-campo e controlou os espaços com eficácia.

    Fabián Ruiz (6/10):

    Criou algumas chances e neutralizou o meio-campo argentino.

    Dani Olmo (7/10):

    Símbolo do problema da Espanha. Manteve bem a posse de bola, fez as jogadas certas, mas nunca chutou com força quando teve a chance.

  • Lamine YamalGetty

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Começou animado, mas depois a Argentina passou a tentar tirá-lo de campo com chutes. Ganhou ritmo mais tarde e se tornou uma verdadeira ameaça.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    25 toques na bola, 11 passes completados e algumas tentativas sem convicção de gol. É magnífico em seus dias bons, mas aqui foi um pouco exagerado e ineficaz.

    Alex Baena (6/10):

    Escalado de forma um tanto inadequada na ala esquerda. Fez boas combinações, mas não trouxe o impulso de velocidade de que a Espanha precisava.

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  • Luis De La FuenteGetty

    Reservas e Técnico

    Pedri (7/10):

    Trouxe um pouco mais de dinamismo ofensivo ao entrar em campo, algo de que a Espanha precisava muito.

    Ferran Torres (10/10):

    O herói do dia. Perdeu algumas boas chances antes de marcar o gol da vitória.

    Nico Williams (8/10):

    A faísca que saiu do banco. Sua velocidade e criatividade mudaram o jogo e deram à Espanha um elemento ofensivo a mais quando a equipe parecia sem ideias.

    Mikel Merino (6/10):

    Se esforçou bastante. Perdeu uma boa chance.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Mais um jogador no meio-campo na prorrogação.

    Éric García (N/A):

    Jogou os últimos 20 minutos, mais ou menos, como zagueiro central. Cumpriu sua função.

    Luis De La Fuente (10/10):

    Vitória! Deixou Pedri no banco mais uma vez e optou por Alex Baena na esquerda. Sua equipe teve bastante controle, mas não demonstrou muita qualidade no ataque. A Espanha só conseguiu marcar na prorrogação, mas ele não vai se importar. São dois troféus importantes consecutivos.