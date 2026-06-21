Avaliações dos jogadores da Espanha contra a Arábia Saudita: Antes tarde do que nunca! Lamine Yamal e a “La Roja” mostram sua classe, enquanto Mikel Oyarzabal se recupera com estilo na goleada na Copa do Mundo

Após a decepção do empate sem gols com Cabo Verde na estreia do torneio, a Espanha partiu com tudo desta vez e aproveitou seu domínio inicial quando Yamal se lançou na trave de fundo para converter o cruzamento preciso de Oyarzabal.

Oyarzabal estava determinado a compensar a atuação abaixo do esperado na partida anterior e voltou a marcar com duas finalizações à queima-roupa em um intervalo de três minutos, por volta da metade do primeiro tempo. O atacante da Real Sociedad poderia ter garantido seu hat-trick logo em seguida, mas mandou uma finalização com a parte externa do pé na trave.

Yamal e Oyarzabal foram poupados no segundo tempo, com a vitória já garantida, mas a Espanha continuou em busca de gols e marcou o quarto logo após o intervalo, quando Hassan Al Tambakti desviou a bola para o próprio gol após uma finalização de voleio de Marc Cucurella ter sido defendida.

A Espanha fez mais substituições, o que diminuiu o ritmo da partida, embora ainda tenha chegado perto do quinto gol quando Pedro Porro teve um chute forte defendido, enquanto Ferran Torres desperdiçou uma oportunidade gloriosa ao chutar para fora após receber passe do também reserva Mikel Merino.

O atacante do Barcelona, Ferran, também teve um gol anulado pelo VAR por impedimento nos acréscimos, mas isso pouco importou, já que a Espanha chegou a quatro pontos nas duas primeiras partidas do Grupo H.

O GOAL avalia os jogadores da Espanha em Atlanta...