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Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Espanha contra a Arábia Saudita: Antes tarde do que nunca! Lamine Yamal e a “La Roja” mostram sua classe, enquanto Mikel Oyarzabal se recupera com estilo na goleada na Copa do Mundo

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Espanha
L. Yamal
M. Oyarzabal
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Espanha x Arábia Saudita

A Espanha conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Arábia Saudita por 4 a 0 no domingo. Lamine Yamal voltou à escalação e marcou o primeiro gol, antes que dois gols de Mikel Oyarzabal e um gol contra praticamente garantissem a classificação dos campeões europeus para as oitavas de final com uma partida de antecedência.

Após a decepção do empate sem gols com Cabo Verde na estreia do torneio, a Espanha partiu com tudo desta vez e aproveitou seu domínio inicial quando Yamal se lançou na trave de fundo para converter o cruzamento preciso de Oyarzabal.

Oyarzabal estava determinado a compensar a atuação abaixo do esperado na partida anterior e voltou a marcar com duas finalizações à queima-roupa em um intervalo de três minutos, por volta da metade do primeiro tempo. O atacante da Real Sociedad poderia ter garantido seu hat-trick logo em seguida, mas mandou uma finalização com a parte externa do pé na trave.

Yamal e Oyarzabal foram poupados no segundo tempo, com a vitória já garantida, mas a Espanha continuou em busca de gols e marcou o quarto logo após o intervalo, quando Hassan Al Tambakti desviou a bola para o próprio gol após uma finalização de voleio de Marc Cucurella ter sido defendida.

A Espanha fez mais substituições, o que diminuiu o ritmo da partida, embora ainda tenha chegado perto do quinto gol quando Pedro Porro teve um chute forte defendido, enquanto Ferran Torres desperdiçou uma oportunidade gloriosa ao chutar para fora após receber passe do também reserva Mikel Merino.

O atacante do Barcelona, Ferran, também teve um gol anulado pelo VAR por impedimento nos acréscimos, mas isso pouco importou, já que a Espanha chegou a quatro pontos nas duas primeiras partidas do Grupo H.

O GOAL avalia os jogadores da Espanha em Atlanta...

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Unai Simon (6/10):

    Teve apenas uma defesa simples para fazer, mas, fora isso, ficou como mero espectador. Fez boas intervenções em algumas ocasiões.

    Pedro Porro (7/10):

    Combinou bem com Yamal no primeiro tempo e deu alguns bons passes para dentro da área. Teve azar ao ver seu chute defendido após invadir a área no segundo tempo.

    Pau Cubarsi (8/10):

    Demonstrou impressionante capacidade de recuperação para neutralizar alguns contra-ataques perigosos da Arábia Saudita. Mostrou-se sereno com a bola nos pés para iniciar jogadas de ataque a partir da defesa.

    Aymeric Laporte (8/10):

    Saiu da defesa para dar alguns passes decisivos que romperam a linha defensiva para os jogadores de ataque. Deu a assistência de cabeça para o primeiro gol de Oyarzabal.

    Marc Cucurella (7/10):

    Passava tanto por dentro quanto por fora de Baena para criar sobrecargas constantes pela esquerda. Sua cabeçada no segundo poste ajudou a preparar o terceiro gol da Espanha, antes que seu voleio fulminante levasse ao quarto.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Rodri (7/10):

    Manteve a Espanha em movimento no meio-campo, ao mesmo tempo em que deu alguns passes decisivos para o ataque. Classe discreta.

    Pedri (6/10):

    Mostrou lampejos de sua qualidade, mas perdeu a posse de bola com mais frequência do que gostaria, além de ter errado os chutes.

    Dani Olmo (8/10):

    Avançou bem da posição de camisa 10 e deu alguns passes inteligentes na entrada da área. Um cabeceio inteligente preparou o gol de Oyarzabal, que marcou o terceiro da Espanha.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Representou uma ameaça sempre que recebia a bola e, embora sua precisão tenha falhado em alguns momentos, ainda assim criou muitos lances mágicos ao avançar contra os defensores. Demonstrou grande empenho ao abrir o placar antes de ser substituído no segundo tempo.

    Mikel Oyarzabal (9/10):

    Respondeu aos críticos com estilo, criando o primeiro gol antes de mostrar seu instinto de artilheiro com duas finalizações à queima-roupa. Quase marcou um hat-trick antes de ser substituído no intervalo.

    Alex Baena (7/10):

    Deu alguns bons passes pelo lado esquerdo, ao mesmo tempo em que demonstrou sua habilidade de jogar para os dois lados em situações de um contra um. Teve uma atuação sólida por uma hora antes de ser substituído por Williams.

  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    Reservas e Técnico

    Yeremy Pino (5/10):

    Teve dificuldades para se destacar após substituir Yamal no intervalo.

    Ferran Torres (4/10):

    Conseguiu algumas boas posições, mas desperdiçou uma ou duas excelentes chances antes de ter um gol marcado no acréscimo anulado por impedimento

    Mikel Merino (6/10):

    Um excelente passe em profundidade deveria ter sido aproveitado por Ferran, mas foi desperdiçado.

    Nico Williams (6/10):

    Teve alguns momentos brilhantes em sua participação de 30 minutos.

    Fabian Ruiz (6/10):

    Manteve o ritmo no meio-campo nos últimos 20 minutos.

    Luis de la Fuente (7/10):

    Obviamente, ter Yamal de volta ao time titular foi mais do que útil, mas as outras mudanças que ele fez em relação ao empate com Cabo Verde deram certo, com Olmo atuando de forma muito mais natural na posição de camisa 10. Ele também conseguiu dar um descanso aos seus principais jogadores no segundo tempo. Um aniversário agradável para o técnico da La Roja.

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