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Scotland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Avaliações dos jogadores da Escócia contra o Marrocos: É o Brasil ou nada! Scott McTominay e John McGinn não apareceram, e a derrota devastadora deixa as esperanças na Copa do Mundo por um fio

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Escócia x Marrocos

A Escócia sofreu uma derrota por 1 a 0, potencialmente prejudicial, para o Marrocos em sua segunda partida da Copa do Mundo de 2026, em Boston, o que significa que precisará conquistar pontos no último confronto do Grupo C contra o Brasil para ter alguma chance de chegar às oitavas de final. A equipe de Steve Clarke sofreu o primeiro gol logo aos dois minutos e, na verdade, nunca conseguiu se recuperar.

A Tartan Army ficou em silêncio, atônita, após apenas 70 segundos, quando Ismael Saibari recebeu um passe por cima da defesa e mandou um chute imparável no ângulo superior da trave, de um ângulo fechado. A Escócia ofereceu muito pouca resistência, não conseguindo acertar nenhum chute a gol durante toda a partida, enquanto o Marrocos poderia ter dobrado a vantagem no primeiro tempo com Bilal El Khannouss, mas ele chutou por cima do gol.

John McGinn achou que deveria ter recebido um pênalti quando pareceu ter sido derrubado dentro da área no início do segundo tempo, mas seus protestos foram ignorados e a decisão do árbitro foi confirmada pelo VAR. Marrocos partiu imediatamente para o contra-ataque e o chute de Saibari desviou na trave, enquanto Angus Gunn foi obrigado a fazer uma boa defesa no escanteio resultante.

A Escócia simplesmente não conseguia encontrar uma brecha, com Ryan Christie chutando bem por cima do gol em uma jogada que, na melhor das hipóteses, foi uma meia-oportunidade logo após a marca de uma hora de jogo. A equipe de Clarke teve então outro pedido de pênalti negado no final da partida, desta vez depois que Scott McTominay caiu na área.

O resultado decepcionante significa que os escoceses precisarão conquistar pelo menos um ponto no confronto difícil contra o Brasil em sua última partida da fase de grupos.

O GOAL avalia os jogadores da Escócia em Boston...

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Goleiro e Defesa

    Angus Gunn (6/10):

    Não dá para culpar o goleiro, já que ele fez algumas defesas importantes para manter sua equipe na partida. Não teve chance naquele gol.

    Jack Hendry (6/10):

    Intervenção importante ao desviar o chute de Saibari para a trave. Um dos melhores jogadores de sua seleção.

    Grant Hanley (5/10):

    Fez bons passes, mas, em alguns momentos, deixou transparecer seus 34 anos.

    Kieran Tierney (5/10):

    Trabalhou duro na defesa, mas foi substituído por lesão no segundo tempo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Meio-campo

    Nathan Patterson (5/10):

    Não conseguiu causar grande impacto no ataque.

    Ryan Christie (4/10):

    Teve dificuldades na disputa pelo meio-campo e chutou por cima na única chance real da Escócia.

    Lewis Ferguson (6/10):

    Frequentemente superado pelo brilhante Ayyoub Bouaddi. Pelo menos esteve sempre em ação, mesmo que isso não tenha adiantado nada.

    John McGinn (4/10):

    A Escócia precisava de muito mais do jogador do Aston Villa, que não fez bons passes e teve dificuldades nos duelos.

    Andy Robertson (5/10):

    Começou como lateral-ala, mas não avançou o suficiente e teve muito trabalho para marcar o perigoso Achraf Hakimi.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Ataque

    Scott McTominay (5/10):

    Cometeu erros na posse de bola e pareceu um pouco perdido entre o meio-campo e o ataque, embora tenha se mostrado enérgico como sempre.

    Che Adams (4/10):

    Tive poucas oportunidades, o que se refletiu no fato de ter tido apenas 11 toques na bola antes de ser substituído.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Reservas e Técnico

    Ben Gannon-Doak (5/10):

    Mostrou-se promissor, mas faltou-lhe serenidade nas jogadas de ataque.

    Kenny McLean (5/10):

    Se empenhou bastante, mas precisava de um pouco mais de qualidade com a bola.

    Lyndon Dykes (4/10):

    Quase não tocou na bola depois de entrar em campo.

    Anthony Ralston (N/A):

    Entrou no final da partida como lateral-direito.

    Ross Stewart (N/A):

    Não teve tempo para causar impacto no ataque.

    Steve Clarke (4/10):

    Uma atuação decepcionante em uma partida que ele provavelmente teria considerado um empate em potencial, mas, na verdade, sua equipe não apareceu para o jogo. Eles terão que se esforçar ao máximo para conseguir algum resultado contra o Brasil.

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