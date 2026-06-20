A Tartan Army ficou em silêncio, atônita, após apenas 70 segundos, quando Ismael Saibari recebeu um passe por cima da defesa e mandou um chute imparável no ângulo superior, de lado. A Escócia ofereceu muito pouca resistência, não conseguindo acertar nenhum chute a gol durante toda a partida, enquanto o Marrocos poderia ter dobrado a vantagem no primeiro tempo com Bilal El Khannouss, mas ele chutou por cima.

John McGinn achou que deveria ter recebido um pênalti quando pareceu ter sido derrubado dentro da área no início do segundo tempo, mas seus protestos foram ignorados e a decisão do árbitro foi confirmada pelo VAR. Marrocos partiu imediatamente para o contra-ataque e o chute de Saibari desviou na trave, enquanto Angus Gunn foi obrigado a fazer uma boa defesa no escanteio resultante.

A Escócia simplesmente não conseguia encontrar uma brecha, com Ryan Christie chutando bem por cima do gol em uma jogada que, na melhor das hipóteses, foi uma meia-chance pouco depois da marca de uma hora de jogo. A equipe de Clarke teve então outro pedido de pênalti negado no final da partida, desta vez depois que Scott McTominay caiu dentro da área.

O resultado decepcionante significa que os escoceses precisarão conquistar pelo menos um ponto no confronto difícil contra o Brasil em sua última partida da fase de grupos.

O GOAL avalia os jogadores da Escócia em Boston...