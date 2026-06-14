Avaliações dos jogadores da Escócia contra o Haiti: John McGinn se destaca enquanto a Tartan Army supera um susto e marca seu retorno à Copa do Mundo após 28 anos com uma vitória crucial

Os intervalos para hidratação já são uma constante nas Copas do Mundo, mas no calor úmido e sufocante do verão norte-americano, eles se tornam ainda mais importantes. São uma necessidade, sem dúvida, mas também oferecem algo mais: uma oportunidade para se recompor. A Escócia precisava desesperadamente disso.

O Haiti, disputando sua primeira Copa do Mundo desde 1974, entrou com tudo, partindo para o ataque rapidamente nos primeiros 25 minutos e mandando cinco ou seis jogadores para a frente a cada investida. A Escócia teve mais posse de bola, mas muitas vezes era a equipe sob pressão. Os Grenadiers encontraram espaços e fizeram investidas perigosas na área, mas não conseguiram transformar essa ameaça inicial em gol.

Então veio o intervalo. A Escócia voltou mais afiada — provavelmente inspirada pelo técnico Steve Clarke — e logo teve a sorte de que precisava, apenas dois minutos depois.

No contra-ataque, Che Adams controlou um passe longo logo fora da área e passou a bola para Ben Gannon-Doak. Adams continuou sua corrida, recebeu de volta e chutou contra Johny Placide. O goleiro do Haiti fez a defesa, mas a bola sobrou direto para John McGinn, que mandou por cima de Placide, marcando o que viria a ser o gol da vitória.

A Escócia deu o primeiro golpe, mas o Haiti se recusou a desistir. A equipe de Sébastien Migné continuou pressionando, encontrando espaços nas laterais repetidamente, mas faltou o passe final necessário para realmente testar Angus Gunn. A melhor chance deles surgiu aos 84 minutos, quando a cabeçada de Frantzdy Pierrot, após um escanteio, passou raspando a trave esquerda. Eles também podem se sentir injustiçados pelo fato de Kenny McLean ter escapado de um cartão vermelho por uma entrada com os pitões para cima nos acréscimos.

Ainda assim, a Escócia sobreviveu. Certamente não foi confortável, mas os escoceses escaparam do Boston Stadium com três pontos importantes antes de enfrentar duas seleções do top 10, Brasil e Marrocos, em seus próximos dois jogos da fase de grupos.

O GOAL avalia os jogadores da Escócia em Boston...