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Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Avaliações dos jogadores da Escócia contra o Haiti: John McGinn se destaca enquanto a Tartan Army supera um susto e marca seu retorno à Copa do Mundo após 28 anos com uma vitória crucial

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Especiais e Opinião
Haiti x Escócia
Haiti
Escócia
Copa do Mundo
S. McTominay
J. McGinn

A Escócia esperou 28 anos por isso. O Haiti esperou cinco décadas. Em uma partida entre duas seleções desesperadas para marcar presença no seu retorno à Copa do Mundo, John McGinn proporcionou o momento decisivo, transformando um rebote de sorte no único gol, permitindo que a Tartan Army saísse do Boston Stadium com os três pontos. Foi a primeira vitória da Escócia no torneio desde a Itália ’90.

Os intervalos para hidratação já são uma constante nas Copas do Mundo, mas no calor úmido e sufocante do verão norte-americano, eles se tornam ainda mais importantes. São uma necessidade, sem dúvida, mas também oferecem algo mais: uma oportunidade para se recompor. A Escócia precisava desesperadamente disso.

O Haiti, disputando sua primeira Copa do Mundo desde 1974, entrou com tudo, partindo para o ataque rapidamente nos primeiros 25 minutos e mandando cinco ou seis jogadores para a frente a cada investida. A Escócia teve mais posse de bola, mas muitas vezes era a equipe sob pressão. Os Grenadiers encontraram espaços e fizeram investidas perigosas na área, mas não conseguiram transformar essa ameaça inicial em gol.

Então veio o intervalo. A Escócia voltou mais afiada — provavelmente inspirada pelo técnico Steve Clarke — e logo teve a sorte de que precisava, apenas dois minutos depois.

No contra-ataque, Che Adams controlou um passe longo logo fora da área e passou a bola para Ben Gannon-Doak. Adams continuou sua corrida, recebeu de volta e chutou contra Johny Placide. O goleiro do Haiti fez a defesa, mas a bola sobrou direto para John McGinn, que mandou por cima de Placide, marcando o que viria a ser o gol da vitória.

A Escócia deu o primeiro golpe, mas o Haiti se recusou a desistir. A equipe de Sébastien Migné continuou pressionando, encontrando espaços nas laterais repetidamente, mas faltou o passe final necessário para realmente testar Angus Gunn. A melhor chance deles surgiu aos 84 minutos, quando a cabeçada de Frantzdy Pierrot, após um escanteio, passou raspando a trave esquerda. Eles também podem se sentir injustiçados pelo fato de Kenny McLean ter escapado de um cartão vermelho por uma entrada com os pitões para cima nos acréscimos.

Ainda assim, a Escócia sobreviveu. Certamente não foi confortável, mas os escoceses escaparam do Boston Stadium com três pontos importantes antes de enfrentar duas seleções do top 10, Brasil e Marrocos, em seus próximos dois jogos da fase de grupos.

O GOAL avalia os jogadores da Escócia em Boston...

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Angus Gunn (6/10):
    Raramente foi posto à prova, mas mostrou-se preciso com a bola nos pés quando a Escócia tentava construir jogadas a partir da defesa.

    Aaron Hickey (7/10):
    Teve dificuldades em alguns momentos com a velocidade do Haiti pelas laterais, mas a falta de eficiência dos Grenadiers fez com que ele não fosse punido. Fez algumas defesas importantes no final, mas também contribuiu pouco no ataque.

    Grant Hanley (6/10):
    Liderou a Escócia com nove contribuições defensivas e mostrou-se seguro durante toda a partida. O veterano do Hibernian deu a Clarke uma presença confiável na defesa.

    Jack Hendry (6/10):
    Não se destacou nas estatísticas defensivas, mas fez o suficiente para neutralizar o atacante do Sunderland, Wilson Isidor. Uma atuação sólida e sem frescuras.

    Andrew Robertson (6/10):
    Assim como Hickey, o ex-zagueiro do Liverpool, que está de transferência para o Tottenham, passou por alguns momentos difíceis contra a velocidade do Haiti. Também como seu companheiro na lateral, ele se destacou nos momentos decisivos no final da partida.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Ben Gannon-Doak (7/10):
    Trabalhou duro, mesmo que nem sempre tenha sido preciso no terço final do campo. A Escócia vai querer ver mais dele no ataque, mas seu esforço defensivo e seu papel na jogada que resultou no gol foram importantes.

    Scott McTominay (6/10):
    Sua ascensão no Napoli às vezes foi vista através do prisma de suas inconsistências no Manchester United, mas na Copa do Mundo, sua qualidade ficou clara logo no início. Ele voou pelo campo no primeiro tempo e parecia ser a maior ameaça da Escócia, tendo azar por não ter marcado durante esse período. Ele perdeu fôlego após o intervalo, mas seus primeiros 45 minutos ainda deram à Escócia controle e perigo reais.

    Lewis Ferguson (7/10):
    Raramente errou e disputou bem no meio-campo, mesmo tendo dificuldade, por vezes, em acompanhar o ritmo do Haiti nas transições. Uma atuação serena e útil em um jogo difícil.

    John McGinn (8/10):
    Não é à toa que o chamam de “Super John McGinn”. A sorte ajudou a bola a cair nos pés dele, mas não houve nada de acidental na finalização, quando ele, com calma, mandou a bola por cima de Placide para marcar o gol decisivo.

  • FBL-WC-2026-MATCH05-HAI-SCOAFP

    Ataque

    Lawrence Shankland (7/10):
    Não se destacou muito na posse de bola nem na área, mas trabalhou incansavelmente quando não estava com a bola. Pressionou com determinação e ajudou a Escócia a neutralizar uma seleção do Haiti que estava mais do que disposta a avançar sempre que tinha oportunidade.

    Che Adams (5/10):
    Ficou praticamente invisível por longos períodos, mas deu um toque brilhante na jogada que resultou no gol da Escócia. Foi uma atuação discreta no geral, mas sua única participação decisiva fez a diferença.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Nathan Patterson (6/10):

    Entrou em campo depois que Hickey recebeu um cartão amarelo. Foi eficaz, mas por pouco.

    Ryan Christie (6/10):

    Entrou para ajudar a marcar mais um gol, mas não conseguiu causar impacto.

    Lyndon Dykes (5/10):

    Passou a maior parte do tempo fazendo um treino de cardio e foi ineficaz.

    Findlay Curtis (NA):

    Não teve tempo suficiente para fazer a diferença

    Kenny McLean (N/A):

    Teve sorte de escapar apenas com um cartão amarelo; fora isso, teve pouca participação.

    Steve Clarke (7/10):

    Não foi nada bonito, mas é preciso dar crédito a Clarke por manter a equipe calma durante toda a partida. Eles se curvaram, mas nunca se quebraram. Sim, tiveram alguns lances de sorte, mas isso é de se esperar em uma Copa do Mundo. Vamos torcer para que continue assim, já que o calendário de jogos restantes é brutal.

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