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Youri Tielemans Belgium HICGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Bélgica contra o Senegal: De volta do abismo! Youri Tielemans coroa uma recuperação notável na Copa do Mundo, depois que Kevin De Bruyne e companhia apresentaram uma atuação desastrosa que acabou não sendo punida

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Bélgica
Copa do Mundo
Y. Tielemans
Especiais e Opinião
Bélgica x Senegal

A Bélgica protagonizou uma das viradas mais notáveis da história da Copa do Mundo ao reverter o placar e derrotar o Senegal por 3 a 2 nas oitavas de final, nesta quarta-feira. Os Diabos Vermelhos jogaram muito mal durante 85 minutos e pareciam caminhar para a eliminação após ficarem perdendo por 2 a 0, mas Romelu Lukaku e Youri Tielemans empataram o jogo, e Tielemans converteu um pênalti nos acréscimos da prorrogação, garantindo a vaga nas oitavas de final.

Ambas as equipes chegaram à partida após terem marcado cinco gols em sua última partida, mas foi o Senegal que conseguiu manter esse ímpeto e dominar o primeiro tempo. Ismaila Sarr quase abriu o placar quando Thibaut Courtois desviou um cruzamento com a ponta das mãos na direção dele, mas o chute do atacante do Crystal Palace acertou a trave.

Sarr voltou a ser impedido pela trave no meio do primeiro tempo, mas Habib Diarra foi o mais rápido a reagir e aproveitou o rebote para empurrar a bola para o gol. Os Leões de Teranga mereciam a vantagem com que chegaram ao intervalo; a chance mais próxima que a Bélgica teve de empatar foi um chute de longa distância de Maxim De Cuyper, que obrigou Mory Diaw a fazer uma defesa espetacular.

Rudi Garcia colocou Lukaku em campo no intervalo, mas essa mudança não conseguiu virar o jogo, e Sarr ampliou a vantagem do Senegal ao aproveitar um passe por cima da defesa e finalizar com força, sem chances para Courtois.

Garcia reagiu substituindo os craques Kevin De Bruyne e Jeremy Doku, mas, se a intenção era sacudir o resto da equipe para que entrasse em ação, a medida pareceu não surtir efeito. No entanto, depois que Courtois defendeu um chute de Sadio Mané, a Bélgica diminuiu a diferença a quatro minutos do fim, quando Lukaku desviou para o gol um cruzamento de Thomas Meunier na trave mais próxima.

A virada se completou três minutos depois, quando Diaw não conseguiu afastar um cruzamento de Leandro Trossard e Tielemans cabeceou para o gol vazio.

Ambas as equipes tiveram chances na prorrogação antes que a Bélgica recebesse um pênalti por uma falta em Tielemans nos acréscimos, após intervenção do VAR, e o meio-campista do Aston Villa enganou Diaw para garantir uma vitória quase inacreditável.

O GOAL avalia os jogadores da Bélgica em Seattle...

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Goleiro e Defesa

    Thibaut Courtois (5/10):

    Quase presenteou Sarr com o primeiro gol ao não conseguir defender um cruzamento com eficácia. Não teve chance em nenhum dos dois gols, mas fez uma defesa contra Mané quando o placar estava em 2 a 0, mantendo a Bélgica na partida.

    Timothy Castagne (4/10):

    Não conseguiu controlar Mané durante toda a tarde, e sua falha em marcar o ponta do Al-Nassr levou ao primeiro gol. Pareceu melhor na lateral esquerda depois que De Cuyper saiu de campo.

    Brandon Mechele (4/10):

    Precisava constantemente recuar mais do que o resto da defesa devido à falta de velocidade, e isso acabou custando à equipe o segundo gol, ao deixar Sarr em posição válida. Recebeu cartão amarelo.

    Arthur Theate (5/10):

    Foi superado no jogo aéreo por Sarr na jogada que resultou no primeiro gol e, em seguida, não conseguiu acompanhar o atacante senegalês no segundo. No entanto, fez algumas intervenções importantes, em uma atuação mista.

    Maxim De Cuyper (3/10):

    Péssimo do ponto de vista defensivo; além disso, seu toque na bola às vezes o traía e seus passes finais foram ruins. Forçou Diaw a fazer uma boa defesa no primeiro tempo, mas, fora isso, foi extremamente fraco.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Hans Vanaken (5/10):

    Jogou de forma organizada e precisa no meio-campo, mas raramente assumiu riscos com a posse de bola. Foi substituído antes da metade do segundo tempo.

    Youri Tielemans (7/10):

    Não conseguiu ditar o ritmo como gostaria na maior parte do tempo, enquanto seus passes para a frente e cruzamentos para a área foram, em grande parte, imprecisos. Mostrou grande coragem ao cabecear o gol de empate e, de repente, tornou-se uma presença muito mais marcante no meio-campo. Converteu o pênalti de forma brilhante após conquistá-lo com uma jogada inteligente pela trave mais próxima.

    Kevin De Bruyne (3/10):

    Muito aquém do nível que costumava apresentar no início de sua carreira. Chutou muito por cima do travessão no primeiro tempo, o que resumiu bem sua atuação. Foi substituído antes da marca de uma hora.

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    Ataque

    Leandro Trossard (7/10):

    Teve um início brilhante, mas a Bélgica não conseguiu colocá-lo na bola com a frequência necessária. Deixou a frustração tomar conta quando se desentendeu com Tielemans antes do segundo intervalo para hidratação, mas reagiu dando o cruzamento para o capitão marcar o gol de empate. Parecia ser o jogador com mais chances de criar o gol da vitória na prorrogação, antes de ser substituído por Onana.

    Charles De Ketelaere (3/10):

    Não foi a primeira vez neste torneio que ele não conseguiu ser um ponto de referência no ataque e ficou à margem da partida. Foi substituído no intervalo por Lukaku.

    Jeremy Doku (4/10):

    Fez alguns dribles perigosos, mas não conseguiu criar nada digno de nota. Ainda assim, foi uma surpresa vê-lo ser substituído após apenas 55 minutos.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Romelu Lukaku (7/10):

    Entrou no intervalo, mas teve dificuldades para se destacar até que apareceu no primeiro poste para marcar o 2 a 1. A partir daí, ganhou vida e causou problemas à defesa do Senegal.

    Nicolas Raskin (5/10):

    Não houve nada de muito impressionante em sua atuação no meio-campo após substituir De Bruyne.

    Dodi Lukebakio (7/10):

    Representou uma grande ameaça pelo lado direito. Chegou perto de marcar com um chute com efeito pouco antes do início da reação da Bélgica e deveria ter marcado quando acertou a trave na prorrogação.

    Diego Moreira (7/10):

    Deu um novo fôlego à Bélgica pela esquerda ao entrar no lugar de Vanaken pouco depois da marca de uma hora. Transbordou confiança.

    Thomas Meunier (7/10):

    Avançou pela direita e deu o passe para o gol de Lukaku. Continuou a ser uma ameaça durante a prorrogação.

    Amadou Onana (6/10):

    Acabou jogando cerca de 20 minutos devido a todo o tempo adicional e mostrou alguns toques precisos no meio-campo.

    Rudi Garcia (6/10):

    Sua equipe foi péssima na maior parte do tempo e, embora suas substituições tenham causado espanto, acabaram dando certo. Sorte no julgamento? Quem pode dizer.