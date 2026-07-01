Avaliações dos jogadores da Bélgica contra o Senegal: De volta do abismo! Youri Tielemans coroa uma recuperação notável na Copa do Mundo, depois que Kevin De Bruyne e companhia apresentaram uma atuação desastrosa que acabou não sendo punida

Ambas as equipes chegaram à partida após terem marcado cinco gols em sua última partida, mas foi o Senegal que conseguiu manter esse ímpeto e dominar o primeiro tempo. Ismaila Sarr quase abriu o placar quando Thibaut Courtois desviou um cruzamento com a ponta das mãos na direção dele, mas o chute do atacante do Crystal Palace acertou a trave.

Sarr voltou a ser impedido pela trave no meio do primeiro tempo, mas Habib Diarra foi o mais rápido a reagir e aproveitou o rebote para empurrar a bola para o gol. Os Leões de Teranga mereciam a vantagem com que chegaram ao intervalo; a chance mais próxima que a Bélgica teve de empatar foi um chute de longa distância de Maxim De Cuyper, que obrigou Mory Diaw a fazer uma defesa espetacular.

Rudi Garcia colocou Lukaku em campo no intervalo, mas essa mudança não conseguiu virar o jogo, e Sarr ampliou a vantagem do Senegal ao aproveitar um passe por cima da defesa e finalizar com força, sem chances para Courtois.

Garcia reagiu substituindo os craques Kevin De Bruyne e Jeremy Doku, mas, se a intenção era sacudir o resto da equipe para que entrasse em ação, a medida pareceu não surtir efeito. No entanto, depois que Courtois defendeu um chute de Sadio Mané, a Bélgica diminuiu a diferença a quatro minutos do fim, quando Lukaku desviou para o gol um cruzamento de Thomas Meunier na trave mais próxima.

A virada se completou três minutos depois, quando Diaw não conseguiu afastar um cruzamento de Leandro Trossard e Tielemans cabeceou para o gol vazio.

Ambas as equipes tiveram chances na prorrogação antes que a Bélgica recebesse um pênalti por uma falta em Tielemans nos acréscimos, após intervenção do VAR, e o meio-campista do Aston Villa enganou Diaw para garantir uma vitória quase inacreditável.

O GOAL avalia os jogadores da Bélgica em Seattle...