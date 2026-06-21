Avaliações dos jogadores da Bélgica contra o Irã: Romelu Lukaku parece bem abaixo do seu nível, enquanto Nathan Ngoy recebe cartão vermelho e as defesas de Thibaut Courtois garantem um empate decepcionante

A Bélgica dominou a posse de bola e o território ao longo de um primeiro tempo cheio de interrupções, mas deve muito ao goleiro Thibaut Courtois por manter o placar em 0 a 0, já que ele demonstrou reações excelentes para impedir o gol de Hossein Kanaani. Mehdi Taremi, por sua vez, teve um gol anulado pelo VAR por um impedimento mínimo.

No outro lado do campo, Youri Tielemans e Maxim De Cuyper obrigaram o goleiro iraniano Alireza Beiranvand a fazer boas defesas, mas os Diabos Vermelhos tiveram dificuldade em criar muitas oportunidades claras na área.

Courtois teve que estar atento logo no início do segundo tempo, quando defendeu um chute de Taremi, enquanto Beiranvand, de alguma forma, impediu o gol de De Cuyper à queima-roupa, quando parecia que o lateral-direito da Bélgica não teria como errar após o cruzamento de Kevin De Bruyne não ter sido afastado.

A equipe de García ficou com 10 jogadores no meio do segundo tempo, quando Ngoy errou um passe para trás e, em seguida, puxou Taremi para trás enquanto este tentava avançar em direção ao gol. No entanto, a Bélgica ainda esteve perto de abrir o placar quando De Cuyper foi novamente impedido por Beiranvand.

Com o empate, a Bélgica soma dois pontos nas duas primeiras partidas, o que significa que apenas uma vitória sobre a Nova Zelândia na sexta-feira garantirá sua vaga nas oitavas de final.

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