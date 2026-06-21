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Lukaku Ngoy De Bruyne Belgium GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Avaliações dos jogadores da Bélgica contra o Irã: Romelu Lukaku parece bem abaixo do seu nível, enquanto Nathan Ngoy recebe cartão vermelho e as defesas de Thibaut Courtois garantem um empate decepcionante

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Bélgica
R. Lukaku
N. Ngoy
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Bélgica x República Islâmica do Irã

A espera da Bélgica pela primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 vai continuar, já que os Diabos Vermelhos conseguiram apenas um empate em 0 a 0 com o Irã no domingo. O cartão vermelho recebido por Nathan Ngoy acabou com qualquer esperança que a equipe de Rudi Garcia tinha de marcar o gol da vitória no final da partida, já que a equipe teve dificuldades para criar oportunidades sem o perigoso Jeremy Doku, que ficou de fora devido a uma doença.

A Bélgica dominou a posse de bola e o território ao longo de um primeiro tempo cheio de interrupções, mas deve muito ao goleiro Thibaut Courtois por manter o placar em 0 a 0, já que ele demonstrou reações excelentes para impedir o gol de Hossein Kanaani. Mehdi Taremi, por sua vez, teve um gol anulado pelo VAR por um impedimento mínimo.

No outro lado do campo, Youri Tielemans e Maxim De Cuyper obrigaram o goleiro iraniano Alireza Beiranvand a fazer boas defesas, mas os Diabos Vermelhos tiveram dificuldade em criar muitas oportunidades claras na área.

Courtois teve que estar atento logo no início do segundo tempo, quando defendeu um chute de Taremi, enquanto Beiranvand, de alguma forma, impediu o gol de De Cuyper à queima-roupa, quando parecia que o lateral-direito da Bélgica não teria como errar após o cruzamento de Kevin De Bruyne não ter sido afastado.

A equipe de García ficou com 10 jogadores no meio do segundo tempo, quando Ngoy errou um passe para trás e, em seguida, puxou Taremi para trás enquanto este tentava avançar em direção ao gol. No entanto, a Bélgica ainda esteve perto de abrir o placar quando De Cuyper foi novamente impedido por Beiranvand.

Com o empate, a Bélgica soma dois pontos nas duas primeiras partidas, o que significa que apenas uma vitória sobre a Nova Zelândia na sexta-feira garantirá sua vaga nas oitavas de final.

O GOAL avalia os jogadores da Bélgica em Los Angeles...

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Thibaut Courtois (8/10):

    Demonstrou reflexos de nível mundial ao defender chutes de Kanaani e Taremi. Talvez ache que poderia ter se saído melhor na jogada do gol anulado de Taremi, mas o VAR veio em seu socorro.

    Thomas Meunier (5/10):

    Cruzou algumas vezes com perigo, mas foi perdendo presença no ataque e mostrou-se inseguro quando precisou intervir na defesa.

    Nathan Ngoy (4/10):

    Tinha se mostrado muito calmo e impressionante com a posse de bola, mas cometeu um único deslize que o levou a derrubar Taremi e receber o cartão vermelho.

    Brandon Mechele (5/10):

    Mostrou-se um pouco lento em alguns momentos quando o Irã avançava com a bola. Passou a maior parte do jogo recuperando a posse de bola na defesa.

    Maxim De Cuyper (7/10):

    Foi quem mais chegou perto de marcar entre os jogadores de camisa vermelha, já que acertou duas vezes as mãos de Beiranvand no primeiro tempo, antes de ser, de alguma forma, impedido pelo goleiro iraniano após o intervalo. Suas diversas investidas para o ataque causaram problemas durante toda a partida.

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    Meio-campo

    Nicolas Raskin (5/10):

    Teve bastante contato com a bola, mas manteve um estilo de jogo bem simples na tentativa de manter a posse de bola. Ficou em campo por menos de uma hora antes de ser substituído por Vanaken.

    Youri Tielemans (6/10):

    Deu alguns passes inteligentes para a frente e teve um chute em ângulo defendido no primeiro tempo. Esperava ter exercido mais influência no jogo à medida que a partida avançava.

    Kevin De Bruyne (6/10):

    Foi de um lado a outro do campo, mas mesmo assim procurou sempre receber a bola e criar oportunidades. Teve resultados mistos no terço final do campo.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Alexis Saelemaekers (5/10):

    Demonstrou boa técnica ao receber a bola, mas raramente criou oportunidades em termos de passe decisivo ou chute a gol. Foi substituído antes de completar uma hora de jogo.

    Romelu Lukaku (4/10):

    Foi titular pela primeira vez pelo clube ou pela seleção em mais de um ano, mas pareceu fora de ritmo durante grande parte dos 70 minutos em que esteve em campo. Teve alguns bons momentos de retenção de bola, mas nada além disso.

    Leandro Trossard (7/10):

    Representou uma ameaça quando conseguiu enfrentar os zagueiros do Irã em situações de um contra um e combinou bem com De Bruyne.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Timothy Castagne (6/10):

    Uma atuação sólida após substituir Meunier no início do segundo tempo.

    Hans Vanaken (5/10):

    Chutou por cima logo após entrar em campo e não fez mais nada digno de nota.

    Dodi Lukebakio (6/10):

    Teve alguns momentos de destaque, primeiro pela lateral e depois como atacante, após substituir Saelemakers. Esteve muito perto de marcar o gol da vitória no último suspiro, de longe.

    Arthur Theate (6/10):

    Entrou para reforçar a defesa após a expulsão de Ngoy.

    Matias Fernandez-Pardo (N/A):

    Substituiu De Bruyne nos minutos finais.

    Rudi Garcia (4/10):

    É verdade que a ausência de Doku foi um golpe duro, mas Raskin e Saelemaekers contribuíram pouco após entrarem em campo, enquanto Lukaku deveria ter sido utilizado novamente como super-reserva. Agora, ele terá que dar tudo de si na terceira rodada.

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