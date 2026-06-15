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Belgium Egypt player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores da Bélgica contra o Egito: Big Rom vem ao resgate! Lukaku provoca um gol contra, e os Diabos Vermelhos conquistam um ponto precioso na estreia na Copa do Mundo, apesar da atuação instável de Thibaut Courtois

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Especiais e Opinião
Bélgica x Egito
Egito
R. Lukaku
T. Courtois

Romelu Lukaku saiu do banco para ajudar a Bélgica a evitar a derrota na estreia na Copa do Mundo, com o experiente atacante desempenhando um papel fundamental no gol contra de Mohamed Hany, garantindo aos Diabos Vermelhos um empate em 1 a 1 com o Egito, em Seattle. Os jogadores de Rudi Garcia chegaram à estreia no Grupo G invictos em todas as competições desde março do ano passado, mas pareciam prestes a sofrer uma derrota surpreendente após o gol de Emam Ashour aos 19 minutos, marcado de fora da área.

O Egito continuou a causar problemas à Bélgica durante o resto do primeiro tempo, com Mohamed Salah combinando de forma magnífica com Omar Marmoush, Zico e Ashour. A Bélgica, por outro lado, teve dificuldades para encadear mais do que alguns passes e não conseguiu registrar nenhum chute a gol nos primeiros 45 minutos.

No entanto, Kevin De Bruyne acertou a trave em uma cobrança de falta, à medida que os Red Devils melhoravam com o passar do tempo, e a entrada de Lukaku se mostrou decisiva: Hany desviou uma bola rasteira de Thomas Meunier para dentro da área, e o atacante do Napoli parecia certo de converter o gol poucos segundos após entrar em campo. Lukaku poderia até ter decidido o jogo no final, mas o atacante, que ainda não estava em plena forma, desperdiçou uma boa oportunidade de cabeçada.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da Bélgica que atuaram em Seattle...

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Thibaut Courtois (4/10):

    Uma atuação incrivelmente instável do goleiro titular do Real Madrid, que, além de ser vencido por um chute de longa distância de Ashour, falhou em uma cobrança de escanteio e fez uma grande confusão ao tentar defender de forma segura uma cabeçada de Mohamed Salah.

    Thomas Meunier (5/10):

    O posicionamento do lateral-direito no gol de Ashour foi absolutamente péssimo, com Meunier culpado por dar espaço demais ao adversário, mas ele se redimiu ao forçar o gol contra com um cruzamento perigoso e também esteve perto de marcar ele mesmo nos minutos finais.

    Nathan Ngoy (4/10):

    Teve sorte de se safar depois de entregar a bola diretamente para Omar Marmoush no primeiro tempo — e de dar um empurrão no mesmo jogador na área no segundo tempo, após ser driblado com muita facilidade no meio-campo.

    Brandon Mechele (5/10):

    Razoável com a bola e fez algumas entradas fortes, mas não inspirou muita confiança no geral, já que os movimentos da linha de ataque do Egito também lhe causaram problemas.

    Timothy Castagne (4/10):

    Considerando que o lateral-direito já havia recebido um cartão amarelo aos 14 minutos por derrubar Salah, foi uma surpresa que Garcia tenha esperado até o segundo tempo para substituí-lo.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Amadou Onana (3/10):

    Uma atuação discreta do jogador do Aston Villa, que foi substituído antes da marca de uma hora de jogo após falhar miseravelmente em se impor na partida.

    Youri Tielemans (6/10):

    Inusitadamente ineficaz no primeiro tempo, mas ganhou influência após o intervalo — talvez inspirado por um voleio bem executado que passou raspando a trave — e foi o meia do Aston Villa quem lançou Meunier na jogada que resultou no gol.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Leandro Trossard (5/10):

    O passe de calcanhar para Meunier foi excelente, mas Trossard não representou a mesma ameaça ofensiva que seu lateral-direito.

    Kevin De Bruyne (6/10):

    Como sempre, parecia o jogador com mais chances de criar algo para a Bélgica, mas viu um belo chute de falta acertar a parte de fora da trave e, mais tarde, chutou sem força quando estava bem posicionado.

    Jeremy Doku (5/10):

    Causou alguns problemas com sua velocidade e habilidade no drible, mas sua finalização mais uma vez o deixou na mão quando a bola caiu bem para ele no primeiro tempo.

    Charles De Ketelaere (3/10):

    Um desempenho realmente fraco do atacante da Atalanta, que criou apenas uma chance e não conseguiu dar um único chute. Pode muito bem ser deixado de fora da próxima partida da Bélgica se Lukaku conseguir jogar pelo menos 60 minutos.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Maxim De Cuyper (6/10):

    Entrou no lugar de Castagne logo após o intervalo, mas rapidamente recebeu um cartão amarelo.

    Nicolas Raskin (6/10):

    Assumiu o meio-campo no lugar de Onana aos 56 minutos e definitivamente ajudou a Bélgica a se firmar na partida.

    Romelu Lukaku (7/10):

    Pode não ter marcado o gol de empate, mas é justo dizer que “Big Rom” deixou sua marca.

    Matias Fernandez-Pardo (N/A):

    Entrou apenas nos últimos cinco minutos.

    Hans Vanaken (N/A):

    Fez parte de uma dupla substituição com Fernandez-Pardo.

    Rudi Garcia (6/10):

    A Bélgica esteve terrivelmente apática no primeiro tempo — e a culpa é do técnico —, mas, para crédito de Garcia, sua equipe jogou muito melhor após o intervalo e sua decisão de colocar Lukaku em campo valeu a pena.

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