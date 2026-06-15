O Egito continuou a causar problemas à Bélgica durante o resto do primeiro tempo, com Mohamed Salah combinando de forma magnífica com Omar Marmoush, Mostafa Ziko e Ashour. A Bélgica, por outro lado, teve dificuldades para encadear mais do que alguns passes e não conseguiu registrar nenhum chute a gol nos primeiros 45 minutos.

No entanto, Kevin De Bruyne acertou a trave em uma cobrança de falta, à medida que os Red Devils melhoravam com o passar do tempo, e a entrada de Lukaku se mostrou decisiva: Hany desviou uma bola rasteira de Thomas Meunier para dentro da área, e o atacante do Napoli parecia certo de converter o gol poucos segundos após entrar em campo. Lukaku poderia até ter decidido o jogo no final, mas o atacante, que ainda não estava em plena forma, desperdiçou uma boa oportunidade de cabeçada.

Abaixo, o GOAL avalia todos os jogadores da Bélgica que atuaram em Seattle...