Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Trossard De Bruyne Lukaku Belgium GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Avaliações dos jogadores da Bélgica contra a Nova Zelândia: Leandro Trossard brilha, enquanto Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku voltam no tempo na goleada tão necessária na Copa do Mundo

Player ratings
Bélgica
Copa do Mundo
L. Trossard
K. De Bruyne
R. Lukaku
Especiais e Opinião
Nova Zelândia x Bélgica

Ao que parece, a Bélgica pode muito bem estar bem. Já faz tempo que não se fala mais em uma “geração de ouro” e, para ser justo, os dois primeiros resultados da seleção na Copa do Mundo só reforçaram a ideia de que a época dos Diabos Vermelhos já passou. Se a última partida da fase de grupos desta sexta-feira contra a Nova Zelândia servir de indício, porém, a velha guarda da Bélgica pode muito bem ter uma última chance de brilhar.

Ao golear a Nova Zelândia por 5 a 1, a Bélgica assumiu a liderança do Grupo G e voltou a se firmar como uma das seleções a serem observadas neste verão. Uma vitória sobre a quarta colocada do grupo não vai dissipar todas as dúvidas que cercavam a equipe, mas certamente ajudará, já que a Bélgica conseguiu ganhar um pouco de confiança de cara para a próxima fase da Copa do Mundo.

A velha guarda ajudou a levá-la até lá. Kevin De Bruyne marcou um dos gols, com uma jogada que os torcedores já vêm acompanhando há anos. Em seguida, saindo do banco, Romelu Lukaku foi quem colocou a cereja no bolo, marcando um gol de cabeça estrondoso poucos segundos após entrar em campo. Esses dois vêm fazendo sua parte há anos, mas, na sexta-feira, também contaram com ajuda.

A estrela do espetáculo, porém, foi Leandro Trossard. O ponta marcou duas vezes, uma em cada tempo, liderando de fato o ataque da Bélgica. Trossard, disputando sua segunda Copa do Mundo, surgiu nos últimos dias em que se falava da “geração de ouro” e, desta vez, foi claramente o Melhor Jogador da Partida.

Todos, ao que parece, cumpriram seu papel. Alexis Saelemaekers foi o quinto artilheiro. Jeremy Doku causou estragos pela lateral. Charles De Ketelaere teve uma presença forte no ataque, enquanto Hans Vanaken comandou o meio-campo.

A Bélgica há muito tempo é uma seleção de estrelas, e continua sendo. Na sexta-feira, essas estrelas se alinharam para colocar a equipe de volta nos trilhos, com uma grande ajuda do elenco de apoio também.

O GOAL avalia os jogadores da Bélgica em Vancouver...

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Não precisou fazer quase nada, depois de ter cumprido com louvor sua parte nos dois primeiros jogos. Teve que fazer uma defesa no início do segundo tempo, quando a Nova Zelândia tentava se recuperar.

    Maxim De Cuyper (7/10):

    Uma presença marcante pelo lado esquerdo. Contribuiu bastante, tanto com a bola quanto sem ela.

    Arthur Theate (6/10):

    Mostrou precisão nos passes e teve poucas dificuldades na defesa.

    Brandon Mechele (7/10):

    Mais uma vez, pouco a fazer na defesa, mas geralmente era ele quem estava com a bola quando a Bélgica tinha a posse.

    Timothy Castagne (6/10):

    Muito bom. Nada a destacar.

    • Publicidade
  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Hans Vanaken (7/10):

    Criou uma chance atrás da outra. Uma verdadeira força criativa que provavelmente merecia mais do que apenas aquela assistência.

    Youri Tielemans (7/10):

    Recebia a bola e distribuía o jogo. Repetia esse ciclo sem parar.

    Kevin De Bruyne (8/10):

    Esse foi o De Bruyne de sempre. Tantos toques, tantos chutes e, finalmente, um deles entrou, marcando o terceiro gol da Bélgica. Ele continua em grande forma!

  • CANADA WC26 SOCCER D3 BELGIUM RED DEVILS VS NEW ZEALANDAFP

    Ataque

    Leandro Trossard (9/10):

    Absolutamente fantástico. Marcou dois gols, teve um pênalti anulado pelo VAR e, de modo geral, deixou a Nova Zelândia na mão a noite toda. Desempenho incrível de um jogador que costuma passar despercebido nesta equipe.

    Jeremy Doku (7/10):

    Jogou apenas 56 minutos, mas, nesse tempo, teve seus momentos de destaque. Vários desses momentos, é claro, vieram de sua habilidade de driblar os defensores.

    Charles De Ketelaere (7/10):

    Não foi o protagonista, mas um valioso coadjuvante. Um bom ponto de referência para o ataque da Bélgica, pois permitiu que aqueles ao seu redor colhessem os frutos.

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Matias Fernandez-Pardo (7/10):

    Entrou no lugar de Doku e, embora não tenha tido muitas oportunidades de tocar na bola, parecia que cada uma delas foi decisiva.

    Alexis Saelemaekers (9/10):

    Marcou seu gol bem no final, depois de ter sido uma ameaça constante até o momento da jogada.

    Amadou Onana (6/10):

    Substituiu De Bruyne para ajudar a Bélgica a garantir a vitória.

    Romelu Lukaku (9/10):

    Marcou com seu primeiro toque e, em seguida, deu uma assistência. Um momento fantástico para uma lenda da Bélgica.

    Nicolas Raskin (8/A):

    Entrou bem no final ao lado de Lukaku, mas deu a assistência para o gol do atacante com um cruzamento.

    Roberto Martinez (9/10):

    Conseguiu a vitória e administrou bem as substituições. Um bom dia que preparou a Bélgica para o futuro.

Copa do Mundo
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
team-logo
A definir
A definir