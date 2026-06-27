Avaliações dos jogadores da Bélgica contra a Nova Zelândia: Leandro Trossard brilha, enquanto Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku voltam no tempo na goleada tão necessária na Copa do Mundo

Ao golear a Nova Zelândia por 5 a 1, a Bélgica assumiu a liderança do Grupo G e voltou a se firmar como uma das seleções a serem observadas neste verão. Uma vitória sobre a quarta colocada do grupo não vai dissipar todas as dúvidas que cercavam a equipe, mas certamente ajudará, já que a Bélgica conseguiu ganhar um pouco de confiança de cara para a próxima fase da Copa do Mundo.

A velha guarda ajudou a levá-la até lá. Kevin De Bruyne marcou um dos gols, com uma jogada que os torcedores já vêm acompanhando há anos. Em seguida, saindo do banco, Romelu Lukaku foi quem colocou a cereja no bolo, marcando um gol de cabeça estrondoso poucos segundos após entrar em campo. Esses dois vêm fazendo sua parte há anos, mas, na sexta-feira, também contaram com ajuda.

A estrela do espetáculo, porém, foi Leandro Trossard. O ponta marcou duas vezes, uma em cada tempo, liderando de fato o ataque da Bélgica. Trossard, disputando sua segunda Copa do Mundo, surgiu nos últimos dias em que se falava da “geração de ouro” e, desta vez, foi claramente o Melhor Jogador da Partida.

Todos, ao que parece, cumpriram seu papel. Alexis Saelemaekers foi o quinto artilheiro. Jeremy Doku causou estragos pela lateral. Charles De Ketelaere teve uma presença forte no ataque, enquanto Hans Vanaken comandou o meio-campo.

A Bélgica há muito tempo é uma seleção de estrelas, e continua sendo. Na sexta-feira, essas estrelas se alinharam para colocar a equipe de volta nos trilhos, com uma grande ajuda do elenco de apoio também.

O GOAL avalia os jogadores da Bélgica em Vancouver...