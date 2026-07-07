Avaliações dos jogadores da Argentina contra o Egito: Lionel Messi é imbatível! O maior de todos os tempos se redime de MAIS UMA falha em um pênalti ao inspirar uma virada épica nas oitavas de final, deixando os fantásticos Faraós de coração partido

Messi deveria ter empatado o jogo para os campeões no meio do primeiro tempo, mas seu pênalti previsível foi facilmente defendido por Mostafa Shobeir, o que significa que o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo já perdeu quatro de suas oito cobranças de pênalti nas fases finais do torneio.

A Argentina parecia então estar a caminho da eliminação do torneio quando Mostafa Zico finalizou mais um brilhante contra-ataque egípcio, tendo anteriormente tido um gol anulado por uma falta em Lisandro Martínez na jogada que antecedeu o lance.

No entanto, Messi ainda não tinha dito a última palavra — longe disso — e cruzou para Cristian Romero diminuir a diferença da Argentina, antes de marcar o gol de empate com apenas sete minutos restantes.

Surpreendentemente, ainda deu tempo para Enzo Fernández garantir a vitória da Albiceleste ao cabecear para o gol um cruzamento espetacular vindo da lateral esquerda, dado por Lautaro Martínez.

Abaixo, o GOAL classifica todos os jogadores da Argentina que entraram em campo contra a Atalanta...