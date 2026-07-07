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Argentina player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

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Avaliações dos jogadores da Argentina contra o Egito: Lionel Messi é imbatível! O maior de todos os tempos se redime de MAIS UMA falha em um pênalti ao inspirar uma virada épica nas oitavas de final, deixando os fantásticos Faraós de coração partido

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Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Argentina x Egito
Argentina
Egito
L. Messi

Lionel Messi se redimiu por ter perdido um segundo pênalti na Copa do Mundo de 2026 ao inspirar uma virada das mais dramáticas: a Argentina saiu de uma desvantagem de 2 a 0, faltando pouco mais de 10 minutos para o fim, e venceu uma heroica seleção do Egito por 3 a 2, em uma partida das oitavas de final que ficará para a história. A equipe de Lionel Scaloni começou tão apática quanto havia sido na vitória por sorte sobre Cabo Verde pelo mesmo placar, e o Egito aproveitou a vantagem: Yasser Ibrahim, sem marcação, aproveitou um cruzamento de Marwan Attia para mandar a bola para o fundo do gol de Emiliano Martínez aos 15 minutos de jogo.

Messi deveria ter empatado o jogo para os campeões no meio do primeiro tempo, mas seu pênalti previsível foi facilmente defendido por Mostafa Shobeir, o que significa que o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo já perdeu quatro de suas oito cobranças de pênalti nas fases finais do torneio.

A Argentina parecia então estar a caminho da eliminação do torneio quando Mostafa Zico finalizou mais um brilhante contra-ataque egípcio, tendo anteriormente tido um gol anulado por uma falta em Lisandro Martínez na jogada que antecedeu o lance.

No entanto, Messi ainda não tinha dito a última palavra — longe disso — e cruzou para Cristian Romero diminuir a diferença da Argentina, antes de marcar o gol de empate com apenas sete minutos restantes.

Surpreendentemente, ainda deu tempo para Enzo Fernández garantir a vitória da Albiceleste ao cabecear para o gol um cruzamento espetacular vindo da lateral esquerda, dado por Lautaro Martínez.

Abaixo, o GOAL classifica todos os jogadores da Argentina que entraram em campo contra a Atalanta...

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Emiliano Martínez (5/10):

    Não havia absolutamente nada que ele pudesse ter feito em relação aos dois gols do Egito e fez algumas grandes defesas nos segundos finais.

    Nahuel Molina (5/10):

    Deu alguns bons passes transversais e fez um excelente cruzamento que Alexis Mac Allister deveria ter aproveitado, mas ficou muito avançado em mais de uma ocasião.

    Cristian Romero (6/10):

    Como de costume, se jogou nas disputas e colocou a Argentina de volta no jogo com sua cabeçada.

    Lisandro Martínez (4/10):

    Jogou com seu habitual nível de agressividade, mas às vezes pode ser um péssimo zagueiro e se ausentou na jogada do primeiro gol da partida.

    Nico Tagliafico (6/10):

    Representou uma ameaça em alguns momentos pelo lado esquerdo e sofreu o pênalti que Messi desperdiçou. No entanto, perdeu fôlego no segundo tempo, provavelmente porque acabara de voltar de uma lesão.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Rodrigo De Paul (2/10):

    Teve sorte de manter a vaga de titular depois de jogar muito mal contra Cabo Verde e foi ainda pior nesta partida. Não contribuiu em nada. Foi substituído com razão. Atuação péssima. Não pode ser titular na próxima partida da Argentina.

    Leandro Paredes (5/10):

    Foi escalado como titular para dar mais solidez ao meio-campo, mas não teve um desempenho particularmente bom nesse aspecto, mesmo tendo se saído brilhantemente ao impedir um contra-ataque egípcio no final da partida.

    Enzo Fernández (6/10):

    O jogador do Chelsea não teve uma partida particularmente boa, mas finalmente se destacou nos segundos finais ao avançar para cabecear o cruzamento de Lautaro.

    Alexis Mac Allister (4/10):

    A escolha de Paredes permitiu que o jogador do Liverpool atuasse em uma posição mais avançada, mas, apesar de todo o seu empenho, ele fez muito pouco além de cometer falta toda vez que sofria uma entrada.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Ataque

    Lionel Messi (8/10):

    O jogador ficou tomado pela emoção após a partida — e dá para entender o porquê, não é mesmo? A Argentina estava prestes a ser eliminada e ele teria sido culpado por perder mais um pênalti. Mas, mais uma vez, ele arrastou a equipe para a vitória com uma assistência e um gol. Que qualidade! Que personalidade! O jogador é incansável, inevitável e eterno.

    Julian Alvarez (5/10):

    Foi escalado no ataque à frente de Lautaro, mas, embora tenha forçado uma defesa brilhante de Mostafa Shobeir, o atacante do Atlético de Madrid, que quer sair do clube, não fez o suficiente no geral.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Lautaro Martínez (7/10):

    Entrou no meio do segundo tempo e mandou uma cabeçada no primeiro poste que passou raspando, após uma jogada maravilhosa de Messi pela lateral, antes de dar um dos melhores cruzamentos que você já viu para encontrar Enzo — quando outros estariam pensando em segurar a bola para levar o jogo para a prorrogação.

    Nico González (6/10):

    Fez parte de uma dupla substituição junto com Lautaro e trouxe a energia e a intensidade de que a Argentina tanto precisava ao seu jogo.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Entrou a pouco mais de 15 minutos do fim e desempenhou um papel crucial no gol de empate de Messi no final da partida, demonstrando notável serenidade na área para dar o passe para o capitão.

    Nicolás Otamendi (N/A):

    Entrou nos segundos finais, quando a Argentina buscava fechar o jogo.

    Facundo Medina (N/A):

    Mais uma substituição de Scaloni para ganhar tempo.

    Lionel Scaloni (6/10):

    Messi, obviamente, salvou a Argentina mais uma vez, mas o mérito deve ser dado ao técnico por fazer algumas mudanças que também ajudaram a alterar o rumo da partida. No entanto, já são dois sustos seguidos para Scaloni. Ele realmente precisa repensar a composição do meio-campo para as quartas de final.