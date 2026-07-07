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Argentina player ratings Egypt GFXGOAL
Mark Doyle

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As notas dos jogadores da Argentina contra o Egito: Messi se redime após desperdiçar um pênalti e comanda virada histórica nas oitavas de final

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Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Argentina x Egito
Argentina
Egito
L. Messi

Após sair perdendo por 2 a 0, a Argentina contou com brilho de Messi para virar sobre o Egito e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Messi teve a chance de empatar a partida ainda no primeiro tempo, mas parou em Mostafa Shobeir. O goleiro egípcio defendeu a cobrança, e o camisa 10 desperdiçou seu quarto pênalti em oito tentativas em fases eliminatórias de Copas do Mundo.

O erro parecia que custaria caro quando Mostafa Zico aproveitou mais um contra-ataque do Egito para ampliar a vantagem. Antes disso, o atacante já havia balançado as redes, mas teve o gol anulado por falta em Lisandro Martínez na origem da jogada.

Mas Messi estava longe de dar a última palavra. O craque deu a assistência para Cristian Romero diminuir o placar e, já na reta final, marcou o gol de empate.

Quando a prorrogação parecia inevitável, Enzo Fernández apareceu para selar a classificação da Argentina. O meia completou de cabeça um cruzamento preciso de Lautaro Martínez pela esquerda e decretou a virada histórica da Albiceleste.

A seguir, a GOAL avalia o desempenho de todos os jogadores da Argentina que entraram em campo em Atlanta.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro & Defensores

    Emiliano Martínez (5/10):
    Não teve culpa nos dois gols do Egito e ainda fez boas defesas nos minutos finais, evitando que a situação da Argentina ficasse ainda mais complicada.

    Nahuel Molina (5/10):
    Participou bem no apoio ao ataque e colocou uma boa bola para Alexis Mac Allister, que desperdiçou a chance. Em alguns momentos, porém, deixou espaços às costas da defesa.

    Cristian Romero (6/10):
    Manteve a intensidade habitual nas disputas e foi decisivo ao marcar, de cabeça, o gol que iniciou a reação da Argentina.

    Lisandro Martínez (4/10):
    Mostrou a competitividade de sempre, mas teve dificuldades defensivas. Ficou mal posicionado na jogada que originou o primeiro gol do Egito.

    Nicolás Tagliafico (6/10):
    Foi uma opção ofensiva pela esquerda e sofreu o pênalti desperdiçado por Messi. Caiu de rendimento no segundo tempo, possivelmente por ainda estar retomando o ritmo após lesão.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Rodrigo De Paul (2/10):
    Novamente teve uma atuação muito abaixo. Pouco participou da construção das jogadas, não conseguiu controlar o meio-campo e acabou substituído no segundo tempo. Precisa evoluir se quiser manter a vaga entre os titulares.

    Leandro Paredes (5/10):
    Entrou na equipe para dar mais equilíbrio ao meio-campo, mas não conseguiu controlar as ações como esperado. Cresceu nos minutos finais e fez uma intervenção importante para impedir um contra-ataque perigoso do Egito.

    Enzo Fernández (6/10):
    Fez uma partida discreta durante a maior parte do jogo, mas apareceu no momento decisivo. Subiu bem de cabeça nos acréscimos para marcar o gol da virada e garantir a classificação da Argentina.

    Alexis Mac Allister (4/10):
    Atuou mais avançado com a presença de Paredes, mas teve pouca influência ofensiva. Ainda desperdiçou uma boa oportunidade de cabeça e cometeu faltas em momentos importantes da partida.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Ataque

    Lionel Messi (8/10):
    Depois de desperdiçar um pênalti que poderia ter mudado a história da partida, respondeu como os grandes jogadores costumam fazer. Deu a assistência para o gol de Cristian Romero, marcou o empate e foi o principal nome da reação que levou a Argentina à virada histórica. Decisivo mais uma vez.

    Julián Álvarez (5/10):
    Começou como titular no lugar de Lautaro Martínez e obrigou Mostafa Shobeir a fazer uma grande defesa no primeiro tempo. Apesar disso, participou pouco da partida e teve atuação discreta.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Substitutos & Treinador

    Lautaro Martínez (7/10):
    Entrou no segundo tempo e quase marcou de cabeça após grande jogada de Messi pela direita. Já nos acréscimos, mostrou visão de jogo ao levantar a bola na medida para Enzo Fernández marcar o gol da virada, em vez de administrar a posse e levar a partida para a prorrogação.

    Nico González (6/10):
    Entrou ao lado de Lautaro e deu mais intensidade ao ataque argentino, ajudando a equipe a pressionar o Egito na reta final.

    Gonzalo Montiel (6/10):
    Foi acionado nos minutos finais e participou diretamente do gol de empate. Demonstrou tranquilidade dentro da área ao ajeitar a bola para Messi finalizar.

    Nicolás Otamendi (S/N):
    Entrou nos acréscimos para reforçar o sistema defensivo e ajudar a segurar o resultado.

    Facundo Medina (S/N):
    Substituição nos instantes finais para administrar a vantagem.

    Lionel Scaloni (6/10):
    As mudanças feitas no segundo tempo surtiram efeito e ajudaram a Argentina a buscar a virada, mas a equipe voltou a apresentar dificuldades, assim como diante de Cabo Verde. Apesar da classificação, Scaloni terá de encontrar soluções para o meio-campo antes das quartas de final.

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