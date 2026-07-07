As notas dos jogadores da Argentina contra o Egito: Messi se redime após desperdiçar um pênalti e comanda virada histórica nas oitavas de final

Messi teve a chance de empatar a partida ainda no primeiro tempo, mas parou em Mostafa Shobeir. O goleiro egípcio defendeu a cobrança, e o camisa 10 desperdiçou seu quarto pênalti em oito tentativas em fases eliminatórias de Copas do Mundo.

O erro parecia que custaria caro quando Mostafa Zico aproveitou mais um contra-ataque do Egito para ampliar a vantagem. Antes disso, o atacante já havia balançado as redes, mas teve o gol anulado por falta em Lisandro Martínez na origem da jogada.

Mas Messi estava longe de dar a última palavra. O craque deu a assistência para Cristian Romero diminuir o placar e, já na reta final, marcou o gol de empate.

Quando a prorrogação parecia inevitável, Enzo Fernández apareceu para selar a classificação da Argentina. O meia completou de cabeça um cruzamento preciso de Lautaro Martínez pela esquerda e decretou a virada histórica da Albiceleste.

A seguir, a GOAL avalia o desempenho de todos os jogadores da Argentina que entraram em campo em Atlanta.