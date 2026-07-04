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Cristian RomeroGetty
Thomas Hindle

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Avaliações dos jogadores da Argentina contra Cabo Verde: Lionel Messi e Cristian Romero salvam os campeões mundiais, enquanto a seleção mais fraca esteve a poucos minutos de uma vitória histórica na Copa do Mundo

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Argentina
Especiais e Opinião
Argentina x Cabo Verde
Cabo Verde
Copa do Mundo
L. Messi
C. Romero

Cristian Romero marcou o gol da vitória na prorrogação, Lionel Messi fez um gol, mas a Argentina passou por um verdadeiro susto contra Cabo Verde em uma vitória apertada por 3 a 2, garantindo assim sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Argentina perdeu a vantagem duas vezes e precisou da prorrogação para finalmente se distanciar de uma seleção de Cabo Verde que, na verdade, merecia muito mais.

Cabo Verde criou perigo logo no início. A equipe, de modo geral, adotou uma formação bastante aberta e colocou Emiliano Martínez à prova nos primeiros 10 minutos. No entanto, a Argentina logo encontrou seu ritmo. Esta seleção não apresenta um ataque explosivo nesta edição. Trata-se de uma equipe mais calculista, que explora os ângulos, mantém a posse de bola e ataca no momento certo.

E foi o que aconteceu. No fim das contas, um passe longo resolveu a jogada. Lisandro Martínez lançou a bola por cima da zaga. Messi fez o resto, dominando a bola de maneira maravilhosa e empurrando-a para o gol. Houve outras chances. Enzo Fernández foi habilmente impedido de marcar duas vezes. Messi era uma ameaça constante. Mas o placar de 1 a 0 era toda a vantagem que a Argentina tinha no intervalo.

Não foi o suficiente. Cabo Verde poderia ter desmoronado, mas continuou atacando. Um lapso da Argentina lhes rendeu o merecido empate. Enzo Fernández não conseguiu marcar Deroy Duarte. O meio-campista ofensivo recebeu a bola, girou e chutou no canto inferior.

As coisas ficaram um pouco caóticas depois disso. A Argentina, normalmente tão calma, começou a se preocupar. Os passes ficaram frenéticos. Erros começaram a surgir no jogo. Vozinha, herói do empate de Cabo Verde na estreia contra a Espanha, se destacou. Ele defendeu duas vezes contra Messi, primeiro em um cara a cara e depois em uma cobrança de falta nos acréscimos do segundo tempo.

A prorrogação começou bem para a Argentina. Lisandro Martínez acalmou os ânimos ao marcar o segundo gol, um belo chute no ângulo superior da rede. Mas Cabo Verde reagiu novamente. Sidny Lopes Cabral cortou para o pé direito e mandou a bola no ângulo superior de um ângulo improvável, empatando o jogo em 2 a 2. Mas a Albiceleste foi mais precisa. Messi cobrou um escanteio direto na cabeça de Romero, que cabeceou para o gol a poucos minutos do fim. A pressão de Cabo Verde no final foi contida. Isso esteve muito, muito perto de ser um desastre. Mas a Argentina sobreviveu. E os sonhos da Copa do Mundo continuam bem vivos.

O GOAL avalia os jogadores da Argentina no Miami Stadium...

  • Nahuel Molina Argentina 2026Getty

    Goleiro e Defesa

    Emiliano Martínez (7/10):

    Não teve como impedir nenhum dos gols de Cabo Verde. Fora isso, fez algumas boas defesas.

    Nahuel Molina (6/10):

    Manteve a amplitude, distribuiu a bola para a frente e garantiu a estabilidade do seu lado do campo.

    Cristian Romero (8/10):

    Uma atuação defensiva tipicamente firme — e, muitas vezes, um pouco agressiva demais. Marcou o gol da vitória.

    Lisandro Martínez (7/10):

    Inconsistente. Deu um belo passe para o gol de Messi, mas depois não conseguiu impedir o empate de Cabo Verde. Em seguida, marcou um gol incrível na prorrogação.

    Facundo Medina (6/10):

    Teve uma atuação decente pela esquerda antes de ser substituído devido a uma aparente lesão. Nada de extraordinário — o que é bom.

    • Publicidade
  • Rodrigo De PaulGetty

    Meio-campo

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Por vezes, ficou um pouco sobrecarregado na base do meio-campo. Distribuiu bem a bola, mas precisava de mais um jogador ao seu lado para ajudar na transição.

    Enzo Fernández (4/10):

    Defesa bastante fraca, permitindo que Duarte passasse despercebido e marcasse o gol de empate. Perdeu algumas chances. Parecia lento. Uma atuação ruim.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Desempenho disciplinado na direita do meio-campo. Venceu seus desarmes. Talvez se encaixe melhor em uma função mais central.

    Thiago Almada (5/10):

    Criou apenas uma chance e nunca representou grande ameaça no ataque.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Ataque

    Lionel Messi (8/10):

    Ficou à margem da partida, mas depois marcou um gol bem bonito. Também deu a assistência para o terceiro gol. Teve impacto, sem ser brilhante.

    Lautaro Martínez (5/10):

    Fez algumas boas jogadas de articulação, mas nunca teve uma chance clara de gol.


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  • Lionel Scaloni Argentina 2026Getty

    Reservas e Técnico

    Nico Gonzalez (7/10):

    Uma presença perigosa na ala esquerda. Deu um impulso ofensivo significativo à medida que a partida avançava.

    Julian Alvarez (6/10):

    Correu bastante e fez algumas intervenções defensivas essenciais.

    Leandro Paredes (5/10):

    Entrou em campo para recuperar um pouco do controle do meio-campo, o que, na verdade, nunca conseguiu oferecer.

    Nico Tagliafico (6/10):

    Segurou bem a lateral esquerda.

    Gonzalo Montiel (N/A):

    Levou um cartão amarelo bobo e não contribuiu com muito mais.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Será que ele merece muito crédito aqui? Mandou a bola rolar, como de costume, e, por isso, não conseguiu tirar muito proveito da equipe. O sonho continua vivo.