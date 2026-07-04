Avaliações dos jogadores da Argentina contra Cabo Verde: Lionel Messi e Cristian Romero salvam os campeões mundiais, enquanto a seleção mais fraca esteve a poucos minutos de uma vitória histórica na Copa do Mundo

Cabo Verde criou perigo logo no início. A equipe, de modo geral, adotou uma formação bastante aberta e colocou Emiliano Martínez à prova nos primeiros 10 minutos. No entanto, a Argentina logo encontrou seu ritmo. Esta seleção não apresenta um ataque explosivo nesta edição. Trata-se de uma equipe mais calculista, que explora os ângulos, mantém a posse de bola e ataca no momento certo.

E foi o que aconteceu. No fim das contas, um passe longo resolveu a jogada. Lisandro Martínez lançou a bola por cima da zaga. Messi fez o resto, dominando a bola de maneira maravilhosa e empurrando-a para o gol. Houve outras chances. Enzo Fernández foi habilmente impedido de marcar duas vezes. Messi era uma ameaça constante. Mas o placar de 1 a 0 era toda a vantagem que a Argentina tinha no intervalo.

Não foi o suficiente. Cabo Verde poderia ter desmoronado, mas continuou atacando. Um lapso da Argentina lhes rendeu o merecido empate. Enzo Fernández não conseguiu marcar Deroy Duarte. O meio-campista ofensivo recebeu a bola, girou e chutou no canto inferior.

As coisas ficaram um pouco caóticas depois disso. A Argentina, normalmente tão calma, começou a se preocupar. Os passes ficaram frenéticos. Erros começaram a surgir no jogo. Vozinha, herói do empate de Cabo Verde na estreia contra a Espanha, se destacou. Ele defendeu duas vezes contra Messi, primeiro em um cara a cara e depois em uma cobrança de falta nos acréscimos do segundo tempo.

A prorrogação começou bem para a Argentina. Lisandro Martínez acalmou os ânimos ao marcar o segundo gol, um belo chute no ângulo superior da rede. Mas Cabo Verde reagiu novamente. Sidny Lopes Cabral cortou para o pé direito e mandou a bola no ângulo superior de um ângulo improvável, empatando o jogo em 2 a 2. Mas a Albiceleste foi mais precisa. Messi cobrou um escanteio direto na cabeça de Romero, que cabeceou para o gol a poucos minutos do fim. A pressão de Cabo Verde no final foi contida. Isso esteve muito, muito perto de ser um desastre. Mas a Argentina sobreviveu. E os sonhos da Copa do Mundo continuam bem vivos.

O GOAL avalia os jogadores da Argentina no Miami Stadium...