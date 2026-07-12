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Avaliações dos jogadores da Argentina contra a Suíça: Julián Álvarez finalmente recupera o faro de gol com um chute fulminante que leva Lionel Messi e companhia às semifinais da Copa do Mundo

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Especiais e Opinião
Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Copa do Mundo
L. Messi
A. Mac Allister

Julián Álvarez passou por muitas dificuldades durante a Copa do Mundo de 2026, mas apareceu na hora em que a Argentina mais precisava dele, marcando um gol espetacular que selou a vitória por 3 a 1 sobre a Suíça e garantiu uma vaga na semifinal contra a Inglaterra. O placar, porém, não refletiu o verdadeiro desempenho da Albiceleste, já que os suíços enfrentaram os campeões mundiais de igual para igual e tinham motivos para se sentirem prejudicados pela arbitragem.

A Argentina abriu o placar por meio de um jogador inesperado, apesar de a Suíça ter controlado grande parte da posse de bola no início da partida. Lionel Messi cobrou um escanteio, e Alexis Mac Allister — com seus 5 pés e 9 polegadas de altura — subiu para cabecear com força, mandando a bola para o fundo da rede de Gregor Kobel aos 10 minutos.

A partir daí, o ritmo da partida diminuiu drasticamente. A Albiceleste se contentou em ceder a posse de bola e convidar a Suíça a avançar, uma estratégia que funcionou até Dan Ndoye intervir aos 66 minutos. O ponta lançou um contra-ataque, trocou uma jogada rápida de um-dois com Ricardo Rodríguez, que vinha por dentro, e finalizou o cruzamento preciso do lateral-esquerdo para empatar o jogo para a Suíça.

O ímpeto estava do lado dos suíços até que uma decisão polêmica alterou drasticamente a partida. Leandro Paredes recebeu inicialmente um cartão amarelo por uma entrada em Embolo, mas o cartão foi anulado após uma revisão do VAR. Em vez disso, Embolo recebeu um segundo cartão amarelo por simulação, o que, de forma controversa, reduziu a Suíça a 10 jogadores.

Mesmo com a vantagem numérica, a Argentina teve dificuldades para furar a defesa da Suíça, que não havia ficado atrás no placar nem nas eliminatórias da Copa do Mundo nem no próprio torneio. A Nati se fechou na defesa e parecia satisfeita em tentar a sorte na disputa de pênaltis. Com a defesa suíça se mantendo firme, a Argentina precisava de algo extraordinário.

Entra Álvarez.

O atacante, que não havia marcado nenhum gol no torneio depois de ter sido um dos principais artilheiros da Argentina em 2022, finalmente reencontrou seu faro de gol aos 112 minutos. Pelo lado esquerdo, Álvarez disparou um foguete imparável no ângulo superior direito, surpreendendo a seleção suíça que, até então, havia contido Messi e o restante do ataque argentino.

Os suíços não tiveram resposta. Com o relógio chegando aos 120 minutos e a equipe de Murat Yakin lançando jogadores para o ataque, a Argentina marcou o terceiro em um contra-ataque com Lautaro Martínez, selando uma vitória expressiva por 3 a 1.

O GOAL avalia os jogadores da Argentina no Kansas City Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Goleiro e Defesa

    Emiliano Martínez (7/10):

    Não teve muito o que fazer no gol de empate da Suíça e fez quatro defesas decisivas contra a Nati.

    Nicolás Tagliafico (6/10):

    Esteve mais focado no ataque do que na marcação defensiva, mas não teve grande destaque nessa função. Conseguiu, porém, garantir algumas jogadas de bola parada para a Argentina após sofrer algumas faltas.

    Cristian Romero (7/10):

    Foi, sem dúvida, o zagueiro mais confiável da Argentina, realizando cinco recuperações de bola e somando duas interceptações até ser substituído aos 106 minutos.

    Lisandro Martínez (8/10):

    Impressionou nas duas pontas do campo, completando três dribles bem-sucedidos e nove passes no terço final do campo, além de realizar vários desarmes decisivos.

    Nahuel Molina (6/10):

    Esteve presente em toda a lateral direita e fez cinco contribuições defensivas durante a partida. Não teve grande impacto no ataque, mas não cometeu erros nos 85 minutos em que esteve em campo.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Alexis Mac Allister (8/10):

    Mac Allister tem 5 pés e 9 polegadas de altura, mas conseguiu se destacar diante de uma imponente seleção suíça para marcar o primeiro gol da Argentina. Ele se mostrou mais agressivo no ataque do que de costume e, embora tenha perdido duas chances fáceis, foi uma ameaça que a defesa adversária teve que levar em conta.

    Leandro Paredes (7/10):

    Não deixou passar nem um fio de grama e foi incrivelmente preciso nos passes.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Não foi sua melhor atuação. Venceu três duelos, mas foi praticamente ineficaz para conter o meio-campo da Suíça e não conseguiu criar as oportunidades de contra-ataque que costuma criar.

    Enzo Fernández (7/10):

    Incrivelmente preciso nos passes e criou uma chance.

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Ataque

    Lionel Messi (8/10):

    Partida discreta para os padrões dele, mas mesmo assim conseguiu dar uma assistência em um escanteio bem executado para Mac Allister. No entanto, sua sequência recorde de nove partidas consecutivas marcando gols na Copa do Mundo chegou ao fim.

    Julian Alvarez (8/10):

    A espera acabou! Depois de passar despercebido durante a maior parte da partida, Álvarez protagonizou o momento mais marcante do jogo, marcando um dos gols mais bonitos do torneio para garantir a classificação da Argentina para as semifinais. Foi também seu primeiro gol nesta Copa do Mundo e o quinto em toda a sua carreira na competição.

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    Reservas e Técnico

    Nicolás González (6/10):

    Entrou várias vezes na área, mas não foi muito incisivo.

    Lautaro Martínez (8/10):

    Marcou em sua única chance real da partida, selando a vitória.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Entrou no lugar de Molina e trouxe um novo fôlego, mas não mudou muito o rumo da partida.

    Thiago Almada (7/10):

    O ex-astro da MLS foi um catalisador desde o momento em que entrou em campo, aos 91 minutos. Teve azar por não ter marcado.

    Nicolas Otamendi (6/10):

    Entrou no lugar de Romero e, embora não tenha sido tão eficaz, seu jogo seguro e sua presença de veterano foram um impulso para a equipe.

    José López (N/A):

    Entrou nos últimos nove minutos e não teve muito tempo para influenciar a partida.

    Lionel Scaloni (7/10):

    A Argentina esteve longe de ser convincente e se beneficiou enormemente da polêmica expulsão de Embolo, mas Scaloni merece crédito por confiar em Álvarez mesmo durante suas dificuldades. Suas substituições ajudaram a Argentina a assumir o controle na prorrogação, mesmo que o placar final tenha mascarado um desempenho irregular.

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