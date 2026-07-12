Avaliações dos jogadores da Argentina contra a Suíça: Julián Álvarez finalmente recupera o faro de gol com um chute fulminante que leva Lionel Messi e companhia às semifinais da Copa do Mundo

A Argentina abriu o placar por meio de um jogador inesperado, apesar de a Suíça ter controlado grande parte da posse de bola no início da partida. Lionel Messi cobrou um escanteio, e Alexis Mac Allister — com seus 5 pés e 9 polegadas de altura — subiu para cabecear com força, mandando a bola para o fundo da rede de Gregor Kobel aos 10 minutos.

A partir daí, o ritmo da partida diminuiu drasticamente. A Albiceleste se contentou em ceder a posse de bola e convidar a Suíça a avançar, uma estratégia que funcionou até Dan Ndoye intervir aos 66 minutos. O ponta lançou um contra-ataque, trocou uma jogada rápida de um-dois com Ricardo Rodríguez, que vinha por dentro, e finalizou o cruzamento preciso do lateral-esquerdo para empatar o jogo para a Suíça.

O ímpeto estava do lado dos suíços até que uma decisão polêmica alterou drasticamente a partida. Leandro Paredes recebeu inicialmente um cartão amarelo por uma entrada em Embolo, mas o cartão foi anulado após uma revisão do VAR. Em vez disso, Embolo recebeu um segundo cartão amarelo por simulação, o que, de forma controversa, reduziu a Suíça a 10 jogadores.

Mesmo com a vantagem numérica, a Argentina teve dificuldades para furar a defesa da Suíça, que não havia ficado atrás no placar nem nas eliminatórias da Copa do Mundo nem no próprio torneio. A Nati se fechou na defesa e parecia satisfeita em tentar a sorte na disputa de pênaltis. Com a defesa suíça se mantendo firme, a Argentina precisava de algo extraordinário.

Entra Álvarez.

O atacante, que não havia marcado nenhum gol no torneio depois de ter sido um dos principais artilheiros da Argentina em 2022, finalmente reencontrou seu faro de gol aos 112 minutos. Pelo lado esquerdo, Álvarez disparou um foguete imparável no ângulo superior direito, surpreendendo a seleção suíça que, até então, havia contido Messi e o restante do ataque argentino.

Os suíços não tiveram resposta. Com o relógio chegando aos 120 minutos e a equipe de Murat Yakin lançando jogadores para o ataque, a Argentina marcou o terceiro em um contra-ataque com Lautaro Martínez, selando uma vitória expressiva por 3 a 1.

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