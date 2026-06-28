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Avaliações dos jogadores da Argentina contra a Jordânia: Lionel Messi faz história na Copa do Mundo (novamente), enquanto Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez aliviam a pressão de marcar gols

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Especiais e Opinião
Jordânia x Argentina
Jordânia
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
G. Lo Celso

Se esta for a última Copa do Mundo de Lionel Messi, ele parece determinado a sair com todos os recordes ofensivos que puder. O ícone argentino se tornou o primeiro jogador na história do torneio a marcar gols em sete partidas consecutivas, selando uma vitória por 3 a 1 — mais disputada do que o esperado — sobre uma seleção da Jordânia muito determinada. O técnico Lionel Scaloni também encontrou mais soluções ofensivas, com Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez marcando gols.

Apesar da diferença de 72 posições no ranking da FIFA, a partida foi muito mais acirrada do que a Argentina gostaria — especialmente após o intervalo.

Lionel Messi havia marcado todos os cinco gols da Argentina antes da última partida da fase de grupos contra a Jordânia, mas com o ícone começando no banco, seus companheiros mostraram que podiam ajudar a carregar o peso do ataque.

A Argentina começou bem, e Giovani Lo Celso quase abriu o placar aos sete minutos, após finalizar uma jogada de passes bem elaborada, mas o meio-campista do Betis foi considerado impedido por uma diferença mínima. Ele não ficaria sem marcar por muito tempo. Com a Argentina mantendo quase 90% da posse de bola nos primeiros 14 minutos, Lo Celso cobrou uma falta e pareceu seguir os passos de seu companheiro de equipe, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, mandando um foguete que passou por Yazeed Abulaila.

Alguns argumentarão que o goleiro da Jordânia poderia ter se saído melhor, mas não havia como negar a qualidade do chute de Lo Celso — nem a importância de alguém além de Messi dar o tom do jogo. O domínio da Argentina no primeiro tempo continuou a partir daí, à medida que a equipe transformava sua vantagem considerável na posse de bola em uma sequência constante de oportunidades em jogadas ensaiadas. Em um de seus dois escanteios, os jogadores de Scaloni tiveram outra chance quando Marcos Senesi sofreu um pênalti ao tentar cabecear a bola. Lautaro Martínez converteu com calma aos 31 minutos, dando à Argentina uma vantagem de 2 a 0.

Ainda assim, a Argentina nunca conseguiu transformar totalmente esse controle inicial em uma noite tranquila, e a Jordânia ganhou força após o intervalo o suficiente para fazer a equipe de Scaloni se esforçar muito mais do que o esperado. O técnico da Jordânia, Jamal Sellami, colocou Mousa Tamari e Mahmoud Al Mardi em campo, e o primeiro causou impacto quase imediato. Com a Argentina aparentemente adormecida na defesa, a Jordânia partiu no contra-ataque, e Tamari finalizou para reduzir a diferença para 2 a 1.

Após 10 minutos de nervosismo da Albiceleste, Scaloni recorreu à sua carta na manga, colocando Messi em campo aos 60 minutos. E, como de costume, a lenda não decepcionou.

Após 20 minutos relativamente tranquilos, Messi recebeu uma falta e chutou rasteiro, com a bola deslizando para passar por Abulaila, restaurando a vantagem da Argentina. Com o gol, ele se tornou o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a marcar em sete jogos consecutivos. A Argentina também se tornou a primeira seleção, desde a seleção japonesa de 2010, a marcar em duas cobranças de falta em uma partida. Foi o suficiente para garantir uma fase de grupos perfeita para a equipe de Scaloni, que agora aguarda Cabo Verde em um ambiente que deve ser eletrizante em Miami.

O GOAL avalia os jogadores da Argentina em Dallas.

  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    Goleiro e Defesa

    Emiliano Martinez (6/10):

    Ele poderia até ter puxado uma cadeira de jardim para o gramado do Dallas Stadium, de tão pouco que teve que fazer no primeiro tempo. No segundo tempo, seja por complacência ou não, ele simplesmente foi vencido por Tamari.

    Exequiel Palacios (8/10):

    Aproveitou ao máximo uma rara chance como titular e teve sete intervenções defensivas impressionantes nos primeiros 45 minutos. Curiosamente, a maioria delas ocorreu no lado do campo da Jordânia, já que sua pressão ajudou a desencadear os contra-ataques da Argentina. A lateral direita tem sido um ponto fraco da Argentina até agora e, mesmo sendo contra a Jordânia, Palacios deu a Scaloni algo em que pensar.

    Nicolás Otamendi (6/10):

    Assim como Palacios, a incapacidade da Jordânia de avançar para o lado argentino do campo fez com que quase todos os esforços defensivos de Otamendi ocorressem na zona ofensiva. Mostrou-se sólido nos passes e no jogo aéreo no primeiro tempo, mas se descuidou no gol da Jordânia e foi punido.

    Marcos Senesi (7/10):

    Conseguiu o pênalti que resultou no gol de Martínez e, na prática, atuou como um meio-campista a mais para a Argentina. Acertou x por cento de seus passes.

    Nicolás Tagliafico (6/10):

    Em uma partida em que o foco estava fortemente no ataque, Tagliafico não contribuiu muito e não fez nada para impedir que a Jordânia marcasse.

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Leandro Paredes (6/10):

    Basicamente desempenhou o papel de Rodrigo De Paul. Teve muitas participações na jogada e foi incrivelmente preciso nos passes. Aumentou seu impacto no segundo tempo.

    Nico Paz (7/10):

    Há muitos rumores sobre uma possível transferência envolvendo o craque do Como, e ele deu mostras disso contra a Jordânia. Alinhado como camisa 10, Paz causou a maior parte do perigo pelo lado esquerdo do campo, driblando defensores e dando alguns passes decisivos.

    Giovani Lo Celso (8/10):

    QUE. COMBINADO. INCRÍVEL. Lo Celso entrou em campo com muita vontade, finalizando uma sequência incrível de passes e marcando aos sete minutos, antes de ver o gol ser anulado. Ele mais do que compensou isso menos de 14 minutos depois, acertando uma jogada ensaiada incrível para dar à Argentina seu primeiro gol.

    Giuliano Simeone (6/10):

    Deu amplitude e velocidade ao time, mas não teve grande impacto.

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    Ataque

    Julian Alvarez (5/10):

    Alvarez ainda parece estar afetado pela lesão que sofreu no final da temporada com seu clube. Seu toque esteve ruim a noite toda, e ele teve um desempenho lamentável na recepção de passes e nas jogadas de ligação. Ele compensou isso, um pouco, ajudando a Argentina a pressionar em todo o campo.

    Lautaro Martínez (8/10):

    Finalmente! Em sua nona partida na Copa do Mundo, o craque da Inter converteu um pênalti com força, e isso pareceu dar um novo ânimo ao jogador de 28 anos. Ele vai se arrepender dos três primeiros minutos, quando colocou Lo Celso em posição de impedimento em uma clara chance de gol, mas, no geral, foi eficaz em chegar à área e punir a defesa da Jordânia. Merecia mais do que um gol e, surpreendentemente, foi substituído por Messi no lugar de Alvarez.


  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    Reservas e Técnico

    Lionel Messi (9/10):

    Ficou quase discreto demais em sua primeira participação como reserva em uma Copa do Mundo desde 2006, mas seu único momento de magia mudou tudo. Então ele voltou a ser o Messi de sempre, o que foi o pior pesadelo de Jordan.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Fez o trabalho sujo necessário nos 30 minutos em que esteve em campo e foi preciso nos passes.

    Thiago Almada (6/10):

    Demonstrou dedicação e ritmo, mas não causou grande impacto.

    Valentin Barco (6/10):

    O jovem promissor fez sua estreia oficial pela Argentina na Copa do Mundo. Um grande momento para o jogador de 21 anos, que, fora isso, passou relativamente despercebido em campo.

    José López (N/A):

    Não teve tempo suficiente para causar impacto.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Deve estar furioso por ter sofrido um gol contra a Jordânia, especialmente da maneira como a Argentina sofreu o gol. No entanto, no geral, ele encontrou algumas respostas no ataque e, possivelmente, na defesa também.

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