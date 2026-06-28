Avaliações dos jogadores da Argentina contra a Jordânia: Lionel Messi faz história na Copa do Mundo (novamente), enquanto Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez aliviam a pressão de marcar gols

Apesar da diferença de 72 posições no ranking da FIFA, a partida foi muito mais acirrada do que a Argentina gostaria — especialmente após o intervalo.

Lionel Messi havia marcado todos os cinco gols da Argentina antes da última partida da fase de grupos contra a Jordânia, mas com o ícone começando no banco, seus companheiros mostraram que podiam ajudar a carregar o peso do ataque.

A Argentina começou bem, e Giovani Lo Celso quase abriu o placar aos sete minutos, após finalizar uma jogada de passes bem elaborada, mas o meio-campista do Betis foi considerado impedido por uma diferença mínima. Ele não ficaria sem marcar por muito tempo. Com a Argentina mantendo quase 90% da posse de bola nos primeiros 14 minutos, Lo Celso cobrou uma falta e pareceu seguir os passos de seu companheiro de equipe, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, mandando um foguete que passou por Yazeed Abulaila.

Alguns argumentarão que o goleiro da Jordânia poderia ter se saído melhor, mas não havia como negar a qualidade do chute de Lo Celso — nem a importância de alguém além de Messi dar o tom do jogo. O domínio da Argentina no primeiro tempo continuou a partir daí, à medida que a equipe transformava sua vantagem considerável na posse de bola em uma sequência constante de oportunidades em jogadas ensaiadas. Em um de seus dois escanteios, os jogadores de Scaloni tiveram outra chance quando Marcos Senesi sofreu um pênalti ao tentar cabecear a bola. Lautaro Martínez converteu com calma aos 31 minutos, dando à Argentina uma vantagem de 2 a 0.

Ainda assim, a Argentina nunca conseguiu transformar totalmente esse controle inicial em uma noite tranquila, e a Jordânia ganhou força após o intervalo o suficiente para fazer a equipe de Scaloni se esforçar muito mais do que o esperado. O técnico da Jordânia, Jamal Sellami, colocou Mousa Tamari e Mahmoud Al Mardi em campo, e o primeiro causou impacto quase imediato. Com a Argentina aparentemente adormecida na defesa, a Jordânia partiu no contra-ataque, e Tamari finalizou para reduzir a diferença para 2 a 1.

Após 10 minutos de nervosismo da Albiceleste, Scaloni recorreu à sua carta na manga, colocando Messi em campo aos 60 minutos. E, como de costume, a lenda não decepcionou.

Após 20 minutos relativamente tranquilos, Messi recebeu uma falta e chutou rasteiro, com a bola deslizando para passar por Abulaila, restaurando a vantagem da Argentina. Com o gol, ele se tornou o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a marcar em sete jogos consecutivos. A Argentina também se tornou a primeira seleção, desde a seleção japonesa de 2010, a marcar em duas cobranças de falta em uma partida. Foi o suficiente para garantir uma fase de grupos perfeita para a equipe de Scaloni, que agora aguarda Cabo Verde em um ambiente que deve ser eletrizante em Miami.

O GOAL avalia os jogadores da Argentina em Dallas.