Notas dos jogadores da Argentina contra a Inglaterra: Lionel Messi faz mágica, Enzo Fernández domina o meio-campo e Lautaro leva a Albiceleste à final

Sempre que Lionel Messi se aproximava da bola, a torcida argentina em Atlanta prendia a respiração. Bastava um lampejo de espaço para o camisa 10 alimentar a expectativa de mais um lance genial. Com o passar do tempo e a desvantagem no placar, porém, a tensão tomou conta das arquibancadas, e a esperança passou a dar lugar ao receio de uma eliminação.

Mas essa Argentina parece ter se acostumado a desafiar o roteiro. Messi não foi o autor da grande mágica da noite, embora tenha sido decisivo mais uma vez. Como já aconteceu em outras ocasiões nesta Copa do Mundo, a atual campeã encontrou forças para reagir quando tudo parecia perdido.

Depois de sair atrás da Inglaterra aos 55 minutos, a Albiceleste buscou a virada nos minutos finais e venceu por 2 a 1, garantindo vaga na segunda final consecutiva de Copa do Mundo. Messi distribuiu as assistências dos dois gols, mas foram Enzo Fernández e Lautaro Martínez os protagonistas da classificação.

O primeiro a aparecer foi Enzo Fernández. Até então bem marcado pelo forte meio-campo inglês, o volante encontrou espaço e acertou um belo chute para deixar tudo igual. O gol incendiou a torcida argentina em Atlanta e mudou completamente o panorama da partida.

A pressão aumentou e, já nos acréscimos, veio o golpe definitivo. Messi encontrou Lautaro Martínez com um cruzamento preciso, e o centroavante apareceu livre para cabecear de perto e decretar a virada. Sem chances para Jordan Pickford, a Argentina confirmou a classificação para mais uma decisão mundial.

Não foi uma vitória tranquila — e talvez nem pudesse ser. Diante de uma Inglaterra intensa e competitiva, a Argentina precisou suportar a pressão antes de mostrar, mais uma vez, a força de um time acostumado a decidir. Agora, a atual campeã está a um passo de defender o título e escrever mais um capítulo histórico.

A GOAL avalia os jogadores da Argentina na vitória sobre a Inglaterra.