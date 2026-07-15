Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Messi Enzo Lautaro Argentina GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Notas dos jogadores da Argentina contra a Inglaterra: Lionel Messi faz mágica, Enzo Fernández domina o meio-campo e Lautaro leva a Albiceleste à final

Player ratings
Argentina
L. Messi
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Inglaterra x Argentina

A atual campeã saiu atrás no placar, mas reagiu no segundo tempo, venceu a Inglaterra por 2 a 1 e garantiu vaga em mais uma final de Copa do Mundo

Sempre que Lionel Messi se aproximava da bola, a torcida argentina em Atlanta prendia a respiração. Bastava um lampejo de espaço para o camisa 10 alimentar a expectativa de mais um lance genial. Com o passar do tempo e a desvantagem no placar, porém, a tensão tomou conta das arquibancadas, e a esperança passou a dar lugar ao receio de uma eliminação.

Mas essa Argentina parece ter se acostumado a desafiar o roteiro. Messi não foi o autor da grande mágica da noite, embora tenha sido decisivo mais uma vez. Como já aconteceu em outras ocasiões nesta Copa do Mundo, a atual campeã encontrou forças para reagir quando tudo parecia perdido.

Depois de sair atrás da Inglaterra aos 55 minutos, a Albiceleste buscou a virada nos minutos finais e venceu por 2 a 1, garantindo vaga na segunda final consecutiva de Copa do Mundo. Messi distribuiu as assistências dos dois gols, mas foram Enzo Fernández e Lautaro Martínez os protagonistas da classificação.

O primeiro a aparecer foi Enzo Fernández. Até então bem marcado pelo forte meio-campo inglês, o volante encontrou espaço e acertou um belo chute para deixar tudo igual. O gol incendiou a torcida argentina em Atlanta e mudou completamente o panorama da partida.

A pressão aumentou e, já nos acréscimos, veio o golpe definitivo. Messi encontrou Lautaro Martínez com um cruzamento preciso, e o centroavante apareceu livre para cabecear de perto e decretar a virada. Sem chances para Jordan Pickford, a Argentina confirmou a classificação para mais uma decisão mundial.

Não foi uma vitória tranquila — e talvez nem pudesse ser. Diante de uma Inglaterra intensa e competitiva, a Argentina precisou suportar a pressão antes de mostrar, mais uma vez, a força de um time acostumado a decidir. Agora, a atual campeã está a um passo de defender o título e escrever mais um capítulo histórico.

A GOAL avalia os jogadores da Argentina na vitória sobre a Inglaterra.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Goleiro e Defesa

    Emiliano Martínez (6/10):
    Praticamente não teve chances de evitar o gol da Inglaterra. Viveu uma partida tranquila até sofrer o gol, sendo pouco exigido ao longo dos 90 minutos.

    Nicolás Tagliafico (6/10):
    Foi o melhor dos dois laterais argentinos. A mudança da Inglaterra, com Morgan Rogers no lugar de Noni Madueke, não surtiu efeito pelo seu lado, já que quase não foi ameaçado.

    Lisandro Martínez (6/10):
    Recebeu um cartão amarelo necessário ainda no primeiro tempo, o que o obrigou a atuar com mais cautela. Tentou evitar o gol de Gordon com uma bicicleta na área, mas acabou deixando a defesa desorganizada na jogada decisiva.

    Cristian Romero (7/10):
    Também foi advertido com cartão amarelo no início da segunda etapa, mas isso não comprometeu sua atuação. Seguro durante a maior parte do jogo, voltou a mostrar solidez na defesa.

    Nahuel Molina (4/10):
    Falhou no gol da Inglaterra ao perder a movimentação de Gordon e ficar apenas observando a bola. Já vinha sofrendo com a pressão inglesa pelo lado direito desde o primeiro tempo e acabou sendo castigado.

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!
    • Publicidade
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Enzo Fernández (8/10):
    Marcou o gol da virada e mudou o rumo da partida. A Argentina precisava de um lance que incendiasse o jogo, e foi Enzo quem deu o impulso para a classificação.

    Alexis Mac Allister (7/10):
    Parou na trave em duas oportunidades e esteve perto de balançar as redes. Na segunda, a bola voltou para o gol decisivo da Argentina, o que coroou sua boa atuação.

    Leandro Paredes (6/10):
    Fez um jogo seguro na construção das jogadas e ajudou na marcação. Acabou substituído quando a Argentina buscou mais intensidade e presença ofensiva no meio-campo.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Giuliano Simeone (5/10):
    Cumpriu bem a função tática de abrir espaços para Messi e incomodou a marcação inglesa. Faltou, porém, maior qualidade nas decisões para criar perigo por conta própria.

    Julián Álvarez (5/10):
    Trabalhou bastante sem a bola e brigou o tempo todo com os zagueiros. Teve algumas boas oportunidades no segundo tempo, mas acabou ofuscado pelos companheiros no ataque.

    Lionel Messi (8/10):
    Mais uma vez foi decisivo. Participou do gol de Enzo Fernández com a assistência e, no lance da vitória, mostrou toda a sua genialidade ao encontrar Lautaro Martínez com um cruzamento preciso.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Nicolás González (7/10):
    Entrou bem e deu mais intensidade ao ataque argentino. Logo na primeira oportunidade exigiu grande defesa de Pickford e, mais tarde, desperdiçou outra boa chance de cabeça. Faltou apenas o gol para coroar a boa atuação.

    Gonzalo Montiel (6/10):
    Entrou nos minutos finais para ajudar a segurar o resultado e cumpriu seu papel sem grandes destaques.

    Nicolás Otamendi (6/10):
    Substituiu Lisandro Martínez para evitar riscos com o cartão amarelo e ajudou a manter a segurança defensiva nos minutos finais.

    Rodrigo De Paul (6/10):
    Entrou para dar mais intensidade ao meio-campo e cumpriu a missão. Brigou por todas as bolas e acabou advertido com cartão amarelo.

    Lautaro Martínez (9/10):
    O herói da classificação. Entrou para decidir e fez exatamente isso ao marcar o gol que colocou a Argentina na final da Copa do Mundo.

    Lionel Scaloni (8/10):
    Leu bem a partida e acertou nas mudanças. As substituições deram novo fôlego à equipe, que cresceu no momento decisivo e encontrou a virada para garantir a vaga na final.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG