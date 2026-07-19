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Messi Enzo Fernandez Argentina GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Avaliações dos jogadores da Argentina contra a Espanha: Desta vez, não foi um conto de fadas! Lionel Messi passa despercebido na final da Copa do Mundo, enquanto a Albiceleste paga caro pelo cartão vermelho imprudente de Enzo Fernández

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Especiais e Opinião
Espanha x Argentina

À medida que o tempo passava e as sombras continuavam a tomar conta do campo em Nova Jersey, a Argentina continuava esperando. Certamente, o momento chegaria, certo? Sempre chega, certo? Nas duas últimas Copas do Mundo, sempre houve um momento mágico de Lionel Messi, e parecia sempre surgir quando a Argentina mais precisava.

E assim eles esperaram, esperaram e esperaram. Aquele momento nunca chegou. Em vez disso, foi a Espanha que, finalmente, aproveitou sua chance, derrotando uma seleção argentina que nunca conseguiu reencontrar a garra que tantas vezes a levou à vitória.

Depois de não dar nenhum chute a gol nos primeiros 106 minutos, a Argentina finalmente teve que tirar a bola do fundo da própria rede. O gol saiu do pé de Ferran Torres, que furou uma defesa argentina exausta para marcar o gol da vitória na Copa do Mundo, garantindo que Messi e companhia saíssem dessa campanha mágica de mãos vazias devido à incapacidade de conjurar aquela magia mais uma vez.

A verdade é que eles nunca chegaram nem perto. A Espanha, como era de se esperar, dominou a posse de bola. A Argentina, como era de se esperar, se contentou em esperar pelo momento certo para atacar. Talvez tenham esperado demais, mas há uma chance igual de que tivessem ficado esperando a noite toda, pois nada parecia estar acontecendo.

Suas esperanças, na verdade, foram por água abaixo aos três minutos do tempo de acréscimo do segundo tempo, quando Enzo Fernández foi expulso por uma entrada desajeitada no meio-campo. Com seu segundo cartão amarelo, o meio-campista do Chelsea recebeu o cartão vermelho, deixando a Argentina perseguindo sombras que já não estava nem perto de alcançar, mesmo com o time completo. Naquele momento, eles não tinham registrado nenhum chute a gol. E assim permaneceu até o fim.

E então tudo acabou, em frustração, em decepção e, realisticamente, da maneira mais monótona possível para a Argentina. Esta é uma seleção que sempre imaginou um final de conto de fadas. A realidade, porém, foi muito mais fria, porque, na verdade, a Argentina nunca esteve nem perto disso.

A GOAL avalia os jogadores da Argentina em Nova Jersey...

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Goleiro e Defesa

    Emiliano Martínez (9/10):

    Fez várias defesas, a maioria delas fáceis, mas todas cruciais. No entanto, não houve nada que ele pudesse fazer no gol, já que ficou impossibilitado de fazer a última defesa de que a Argentina precisava.

    Nicolás Tagliafico (8/10):

    Fez um trabalho magnífico marcando Lamine Yamal, que, de modo geral, não teve impacto na partida. Teve mais contribuições defensivas do que qualquer outro jogador em campo, e foi por isso que a Espanha praticamente parou de atacar por aquele lado.

    Lisandro Martínez (5/10):

    Levou um cartão amarelo bobo por uma falta a 60 jardas do gol. Momentos depois, foi forçado a sair de campo devido a uma lesão. Não foi assim que ele gostaria que as coisas tivessem acontecido.

    Cristian Romero (6/10):

    O segundo zagueiro central da Argentina a sair de campo com uma aparente lesão. Resistiu mais 26 minutos do que seu companheiro, mas, estranhamente, não teve muitos momentos defensivos decisivos.

    Gonzalo Montiel (7/10):

    Fez um trabalho defensivo muito importante, com destaque para um grande desarme que interrompeu um ataque perigoso da Espanha no início do segundo tempo. Minutos depois, foi substituído por Nahuel Molina.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campo

    Nico Gonzalez (5/10):

    Entrou no time titular depois de ajudar a virar o jogo contra a Inglaterra. Não fez quase nada antes de ser substituído no intervalo por Leandro Paredes, o mesmo jogador que ele havia substituído na partida anterior.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Cometeu várias faltas e teve algumas contribuições defensivas decentes, mas fez muito pouco para assumir o controle da partida.

    Enzo Fernández (3/10):

    Mereceu totalmente a expulsão. Já estava com um cartão amarelo e mesmo assim acertou Cubarsi com toda a força. O pior de tudo? Aquele primeiro cartão amarelo foi por reclamação! É preciso ser mais esperto, principalmente em uma final de Copa do Mundo.

    Rodrigo De Paul (5/10):

    Algumas boas jogadas pela direita, mas nada que realmente se destacasse, principalmente porque a Argentina nunca conseguiu fazer nada com a bola.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Julian Alvarez (5/10):

    Correu bastante, mas não contribuiu em absolutamente nada no ataque. Não foi totalmente culpa dele, dada a forma como a partida se desenrolou, mas Alvarez também não fez nada para mudar isso.

    Lionel Messi (5/10):

    A Espanha o tirou completamente do jogo. Ele raramente recebia a bola e, quando recebia, era frequentemente na linha lateral, sem ter para onde ir. Essa foi uma das atuações mais discretas de Messi que você já viu, o que é um mérito da habilidade da Espanha em direcioná-lo para as áreas que lhes convinham.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reservas e Técnico

    Nicolas Otamendi (7/10):

    Nunca é fácil entrar em campo logo no início, principalmente como zagueiro central. Fez uma ótima defesa em uma jogada da Espanha no início do segundo tempo. Não faltaram contribuições defensivas e salvou a Argentina algumas vezes.

    Leandro Paredes (6/10):

    Entrou em campo, recebeu um cartão amarelo e, a partir daí, ficou na corda bamba pelo resto da partida. Foi agressivo, às vezes até demais, mas nunca conseguiu recuperar a bola com essa abordagem.

    Nahuel Molina (5/10):

    A Espanha atacava frequentemente pelo seu lado depois que ele substituiu Montiel. No entanto, perdeu a marcação de Williams no gol da vitória.

    Facundo Medina (6/10):

    Entrou para dar estabilidade e fez um bom desarme rapidamente. No entanto, não foi tão útil quando a Argentina precisou se esforçar para empatar o jogo.

    Giuliano Simeone (3/10):

    Se perdeu no gol, o que simplesmente não pode acontecer. Depois, teve uma chance de empatar e chutou por cima.

    Marcos Senesi (6/10):

    Entrou em campo pouco antes do gol da vitória de Torres, o que imediatamente tornou sua presença menos útil.

    Lionel Scaloni (5/10):

    Sua equipe nunca teve o menor controle do jogo. Para ser justo, havia pouco que ele pudesse fazer para recuperá-lo, especialmente depois que Fernández foi expulso, mas não houve respostas táticas para o que a Espanha estava fazendo.