Avaliações dos jogadores da Argentina contra a Espanha: Desta vez, não foi um conto de fadas! Lionel Messi passa despercebido na final da Copa do Mundo, enquanto a Albiceleste paga caro pelo cartão vermelho imprudente de Enzo Fernández

E assim eles esperaram, esperaram e esperaram. Aquele momento nunca chegou. Em vez disso, foi a Espanha que, finalmente, aproveitou sua chance, derrotando uma seleção argentina que nunca conseguiu reencontrar a garra que tantas vezes a levou à vitória.

Depois de não dar nenhum chute a gol nos primeiros 106 minutos, a Argentina finalmente teve que tirar a bola do fundo da própria rede. O gol saiu do pé de Ferran Torres, que furou uma defesa argentina exausta para marcar o gol da vitória na Copa do Mundo, garantindo que Messi e companhia saíssem dessa campanha mágica de mãos vazias devido à incapacidade de conjurar aquela magia mais uma vez.

A verdade é que eles nunca chegaram nem perto. A Espanha, como era de se esperar, dominou a posse de bola. A Argentina, como era de se esperar, se contentou em esperar pelo momento certo para atacar. Talvez tenham esperado demais, mas há uma chance igual de que tivessem ficado esperando a noite toda, pois nada parecia estar acontecendo.

Suas esperanças, na verdade, foram por água abaixo aos três minutos do tempo de acréscimo do segundo tempo, quando Enzo Fernández foi expulso por uma entrada desajeitada no meio-campo. Com seu segundo cartão amarelo, o meio-campista do Chelsea recebeu o cartão vermelho, deixando a Argentina perseguindo sombras que já não estava nem perto de alcançar, mesmo com o time completo. Naquele momento, eles não tinham registrado nenhum chute a gol. E assim permaneceu até o fim.

E então tudo acabou, em frustração, em decepção e, realisticamente, da maneira mais monótona possível para a Argentina. Esta é uma seleção que sempre imaginou um final de conto de fadas. A realidade, porém, foi muito mais fria, porque, na verdade, a Argentina nunca esteve nem perto disso.

A GOAL avalia os jogadores da Argentina em Nova Jersey...