Avaliações dos jogadores da Argentina contra a Espanha: A virada não veio! Lionel Messi desaparece na final da Copa do Mundo, enquanto a Albiceleste paga caro pelo cartão vermelho imprudente de Enzo Fernández

E assim eles esperaram, esperaram e esperaram, mas o gol nunca saiu. Em vez disso, foi a Espanha que aproveitou o momento, garantindo uma vitória por 1 a 0 sobre uma seleção argentina que não conseguiu reencontrar a chama que tantas vezes a levou à vitória

Depois de não ter dado nenhum chute a gol nos primeiros 106 minutos, a Argentina finalmente teve que tirar a bola do fundo da própria rede. O gol saiu do pé de Ferran Torres, que aproveitou o desvio de Nico Williams para mandar a bola para o fundo da rede, garantindo a vitória na Copa do Mundo e fazendo com que Messi e companhia saíssem da América do Norte de mãos vazias.

A verdade é que eles nunca chegaram nem perto. A Espanha, como era de se esperar, dominou a posse de bola. A Argentina, como era de se esperar, se contentou em esperar pelo momento certo para atacar. Talvez tenham esperado demais, mas é igualmente provável que tivessem ficado esperando a noite toda, pois nada parecia estar acontecendo.

Suas esperanças, na verdade, foram por água abaixo aos três minutos do tempo de acréscimo do segundo tempo, quando Enzo Fernández foi expulso por uma entrada desajeitada no meio-campo. Com seu segundo cartão amarelo, o meio-campista do Chelsea recebeu o cartão vermelho, deixando a Argentina correndo atrás de sombras que já não estava nem perto de alcançar, mesmo com o time completo. Naquele momento, eles não tinham dado nenhum chute a gol, e assim permaneceu até o fim.

E então tudo acabou, em frustração, em decepção e, realisticamente, da maneira mais monótona possível para a Argentina. Esta é uma seleção que sempre imaginou um final de conto de fadas. A realidade, porém, foi muito mais fria.

A GOAL avalia os jogadores da Argentina em Nova Jersey...