Avaliações dos jogadores da Argentina contra a Argélia: Lionel Messi faz história ao igualar o recorde histórico de gols na Copa do Mundo com um hat-trick, enquanto os atuais campeões deixam sua marca de forma contundente

Foram 15 minutos iniciais tensos para a Argentina. Ironicamente, não foi a primeira vez que Messi marcou contra o goleiro da Argélia, Luca Zidane, mas o contra-ataque da Argentina, em grande parte bem executado, foi anulado aos cinco minutos, depois que um passe mal sincronizado de Lautaro Martínez o deixou em posição de impedimento. Momentos depois, a Argélia quase fez a Argentina pagar caro.

Os Fennecs partiram em contra-ataque, com Farès Chaïbi recebendo um passe de Ibrahim Maza antes de finalizar, passando por um atônito Emiliano Martínez. Mas as comemorações da Argélia também duraram pouco, já que o VAR determinou que Chaïbi também estava em impedimento aos oito minutos. Após dois alertas iniciais, ambas as equipes continuaram tentando, buscando o espaço que finalmente faria a diferença.

“Eles fizeram tudo o que podiam. Reagiram maravilhosamente no primeiro tempo”, disse o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, por meio de um tradutor.

Então Messi decidiu assumir o comando.

Rodrigo De Paul, companheiro de Messi no Inter de Miami, lançou uma bola em profundidade entre dois defensores argelinos para encontrar o atacante em plena corrida. Enquanto mais dois defensores se aproximavam, Messi abriu o ângulo e mandou a bola no canto superior direito. A Argentina abriu 1 a 0. Com isso, o veterano mágico acrescentou mais alguns marcos ao seu notável currículo.

“É difícil explicar. Ainda ficamos maravilhados com ele, mesmo vendo-o todos os dias”, disse Scaloni.

Até mesmo o técnico da Argélia, Vladimir Petković, dedicou um momento para reconhecer a genialidade de Messi, apesar de enfatizar que sua equipe jogou melhor do que o resultado indicou.

“A classe é permanente”, disse ele. “Não estamos falando de qualquer jogador de futebol. Ele tem oito Bolas de Ouro. Infelizmente, também demos a ele uma oportunidade nos primeiro e segundo gols. Ele tem o privilégio de ter toda a seleção argentina trabalhando para ele. A Argentina teve 10 chutes a gol, sete dos quais vieram de Messi.”

Foi a quinta Copa do Mundo em que Messi marcou um gol, coincidindo com o 20º aniversário de seu primeiro gol na Copa do Mundo. Ele e De Paul também se tornaram apenas a quinta dupla de jogadores da MLS a darem assistências um ao outro em um gol na Copa do Mundo, de acordo com a Opta. Os outros eram todos jogadores da seleção dos EUA. Foi também o 911º gol da carreira de Messi por clubes e pela seleção, e um que se destacará entre os demais.

“Ele tem sido o melhor há 20 anos. Não é preciso ser torcedor da Argentina para admirar o que ele fez aos 38 anos”, disse Scaloni.

Sua investida continuou no segundo tempo. Alexis Mac Allister chutou de longe, mas a bola foi bloqueada por Zidane; Messi, porém, estava lá para aproveitar o rebote. Messi completou seu primeiro hat-trick na Copa do Mundo graças a um passe oportuno de Nicolás González dentro da área, e o argentino finalizou com precisão com o pé esquerdo.

Apesar de a Argélia ter praticamente igualado a Argentina na posse de bola, seu ataque não conseguiu se desenvolver. A equipe teve sete chutes, mas nenhum deles foi no alvo.

O GOAL avalia os jogadores da Argentina no Kansas City Stadium...