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Lionel Messi (06.16.2026)GOAL

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Avaliações dos jogadores da Argentina contra a Argélia: Lionel Messi faz história ao igualar o recorde histórico de gols na Copa do Mundo com um hat-trick, enquanto os atuais campeões deixam sua marca de forma contundente

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Argentina
L. Messi
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Argentina x Argélia

KANSAS CITY, Missouri — A defesa do título da Argentina na Copa do Mundo começou com um certo nervosismo, até que Lionel Messi lembrou a todos que ele é Lionel Messi. O jogador de 38 anos marcou três gols na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, diante de 69.045 torcedores no Kansas City Stadium. Com os três gols marcados, Messi também empatou com Miroslav Klose, ambos com 16 gols em Copas do Mundo, embora Klose tenha alcançado essa marca em menos partidas.

Foram 15 minutos iniciais tensos para a Argentina. Ironicamente, não foi a primeira vez que Messi marcou contra o goleiro da Argélia, Luca Zidane, mas o contra-ataque da Argentina, em grande parte bem executado, foi anulado aos cinco minutos, depois que um passe mal sincronizado de Lautaro Martínez o deixou em posição de impedimento. Momentos depois, a Argélia quase fez a Argentina pagar caro.

Os Fennecs partiram em contra-ataque, com Farès Chaïbi recebendo um passe de Ibrahim Maza antes de finalizar, passando por um atônito Emiliano Martínez. Mas as comemorações da Argélia também duraram pouco, já que o VAR determinou que Chaïbi também estava em impedimento aos oito minutos. Após dois alertas iniciais, ambas as equipes continuaram tentando, buscando o espaço que finalmente faria a diferença.

“Eles fizeram tudo o que podiam. Reagiram maravilhosamente no primeiro tempo”, disse o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, por meio de um tradutor.

Então Messi decidiu assumir o comando.

Rodrigo De Paul, companheiro de Messi no Inter de Miami, lançou uma bola em profundidade entre dois defensores argelinos para encontrar o atacante em plena corrida. Enquanto mais dois defensores se aproximavam, Messi abriu o ângulo e mandou a bola no canto superior direito. A Argentina abriu 1 a 0. Com isso, o veterano mágico acrescentou mais alguns marcos ao seu notável currículo.

“É difícil explicar. Ainda ficamos maravilhados com ele, mesmo vendo-o todos os dias”, disse Scaloni.

Até mesmo o técnico da Argélia, Vladimir Petković, dedicou um momento para reconhecer a genialidade de Messi, apesar de enfatizar que sua equipe jogou melhor do que o resultado indicou.

“A classe é permanente”, disse ele. “Não estamos falando de qualquer jogador de futebol. Ele tem oito Bolas de Ouro. Infelizmente, também demos a ele uma oportunidade nos primeiro e segundo gols. Ele tem o privilégio de ter toda a seleção argentina trabalhando para ele. A Argentina teve 10 chutes a gol, sete dos quais vieram de Messi.”

Foi a quinta Copa do Mundo em que Messi marcou um gol, coincidindo com o 20º aniversário de seu primeiro gol na Copa do Mundo. Ele e De Paul também se tornaram apenas a quinta dupla de jogadores da MLS a darem assistências um ao outro em um gol na Copa do Mundo, de acordo com a Opta. Os outros eram todos jogadores da seleção dos EUA. Foi também o 911º gol da carreira de Messi por clubes e pela seleção, e um que se destacará entre os demais.

“Ele tem sido o melhor há 20 anos. Não é preciso ser torcedor da Argentina para admirar o que ele fez aos 38 anos”, disse Scaloni.

Sua investida continuou no segundo tempo. Alexis Mac Allister chutou de longe, mas a bola foi bloqueada por Zidane; Messi, porém, estava lá para aproveitar o rebote. Messi completou seu primeiro hat-trick na Copa do Mundo graças a um passe oportuno de Nicolás González dentro da área, e o argentino finalizou com precisão com o pé esquerdo.

Apesar de a Argélia ter praticamente igualado a Argentina na posse de bola, seu ataque não conseguiu se desenvolver. A equipe teve sete chutes, mas nenhum deles foi no alvo.

O GOAL avalia os jogadores da Argentina no Kansas City Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Goleiro e Defesa

    Emiliano Martínez (7/10):
    Não foi muito pressionado, mas esteve excelente na distribuição de bola. Sua tranquilidade com a bola ajudou a acalmar um pouco o nervosismo da Argentina nos primeiros 10 minutos, e seu passe longo aos 59 minutos acabou levando ao segundo gol de Messi, marcado segundos depois.

    Facundo Medina (7/10):
    Os habilidosos pontas da Argélia foram, em grande parte, mantidos sob controle, e o empenho de Medina contribuiu para isso. Não contribuiu muito no ataque, mas também não precisou.

    Cristian Romero (7/10):
    Assim como grande parte da defesa, não foi realmente ameaçado, mas a Argélia não teve nenhum chute a gol, e Romero certamente fez sua parte.

    Lisandro Martínez (8/10):
    Trabalhou bastante na defesa, afastando a bola quatro vezes, além de realizar duas entradas e uma interceptação.

    Gonzalo Montiel (7/10):
    O craque do River Plate teve um primeiro tempo sólido, com cinco contribuições defensivas, mas foi substituído aos 46 minutos como parte de uma decisão planejada.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Meio-campo

    Rodrigo De Paul (8/10):
    Mostrou a garra no meio-campo que lhe rendeu o apelido de “destruidor de Messi”. Ele também deu um passe brilhante para seu companheiro de longa data.

    Enzo Fernández (7/10):
    Preciso e organizado nos passes, manteve a circulação de bola e o ritmo da Argentina.

    Alexis Mac Allister (7/10):
    Foi o chute ousado do jogador do Liverpool que resultou no segundo gol de Messi, e ele teve uma atuação eficaz tanto no ataque quanto na defesa.

    Thiago Almada (6/10):
    Deu amplitude e um pouco de velocidade, mas nada além disso.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lionel Messi (10/10):
    O que mais há para dizer? Se ainda restavam dúvidas sobre se Messi é o maior jogador que o futebol já viu, elas foram dissipadas com uma atuação histórica. Ele empatou com Miroslav Klose no topo da lista de artilheiros da Copa do Mundo, conquistou sua 17ª vitória na Copa do Mundo e agora precisa de apenas mais um gol para se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do torneio. Ele também precisa de uma assistência para quebrar o recorde de assistências de Diego Maradona na Copa do Mundo. Estamos testemunhando a história na Copa do Mundo de 2026.

    Lautaro Martínez (5/10):
    O craque da Inter, que substituiu Julián Álvarez, ainda em recuperação, não conseguiu se encontrar durante os 55 minutos em que esteve em campo. Muitas vezes, ele parecia indeciso entre passar a bola ou chutar e não proporcionou a saída necessária no ataque.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Reservas e Técnico

    Julian Alvarez (5/10):
    Ainda se recuperando de uma lesão, ele praticamente não teve influência durante toda a partida.

    Nicolas González (7/10):
    Entrou no lugar de Almada e teve impacto imediato, dando a assistência para o último gol de Messi.

    Nicolas Otamendi (6/10):
    Entrou para reforçar a defesa e cumpriu exatamente essa função.

    Nico Paz (6/10):
    Entrou para dar um novo fôlego à equipe e não decepcionou.

    Nahuel Molina (6/10):
    Entrou após a substituição de Montiel. Não contribuiu muito, mas também não foi um ponto fraco.

    Lionel Scaloni (8/10):
    Para ser justo, essa foi realmente a noite de Messi na terça-feira, mas o outro Lionel da Argentina fez substituições acertadas no segundo tempo, e sua equipe jogou de forma bastante serena após uns primeiros 10 minutos de ansiedade. Foi uma boa maneira de mostrar por que os atuais campeões mundiais continuam sendo um dos maiores favoritos da competição.

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