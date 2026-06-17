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Lionel Messi (06.16.2026)GOAL

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Avaliações dos jogadores da Argentina contra a Argélia: Lionel Messi entra para a história ao empatar o recorde histórico de gols marcados em Copas do Mundo com um hat-trick na vitória esmagadora na estreia da defesa do título

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Especiais e Opinião
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Copa do Mundo
L. Messi
R. Mahrez

KANSAS CITY, Missouri — A Argentina começou a defesa do título da Copa do Mundo de forma um tanto tensa, mas então Lionel Messi lembrou a todos os 69.045 presentes no Kansas City Stadium que ele, de fato, ainda é Lionel Messi. O jogador de 38 anos anunciou sua chegada à Copa do Mundo de 2026 com um chute impressionante e, em seguida, marcou mais dois gols, garantindo à Argentina a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. Com isso, ele também entrou para os livros de recordes. Messi agora está empatado com Miroslav Klose no número de gols marcados em todas as edições da Copa do Mundo, com 16 gols, embora o alemão continue na liderança por ter disputado menos partidas.

Foram 15 minutos iniciais tensos para a Argentina. Ironicamente, não foi a primeira vez que Messi marcou contra o goleiro da Argélia, Luca Zidane, mas o contra-ataque da Argentina, em grande parte bem executado, foi anulado aos cinco minutos, depois que um passe mal sincronizado de Lautaro Martínez o deixou em posição de impedimento. Momentos depois, a Argélia quase fez a Argentina pagar caro.

Os Fennecs partiram para o contra-ataque, com Farès Chaïbi recebendo um passe de Ibrahim Maza antes de finalizar, passando por um atônito Emiliano Martínez. Mas a comemoração da Argélia também durou pouco, já que o VAR determinou que Chaïbi também estava em impedimento aos oito minutos. Após dois alertas iniciais, ambas as equipes continuaram tentando, buscando o espaço que finalmente faria a diferença.

Então Messi decidiu assumir o comando.

Rodrigo De Paul, companheiro de Messi no Inter de Miami, lançou uma bola em profundidade entre dois defensores argelinos para encontrar o atacante em plena corrida. Enquanto mais dois defensores se aproximavam, Messi se abriu e mandou o chute no canto superior direito. A Argentina abriu o placar por 1 a 0. Com isso, o veterano mágico acrescentou mais alguns marcos ao seu notável currículo.

Foi a quinta Copa do Mundo em que Messi marcou um gol, coincidindo com o 20º aniversário de seu primeiro gol na Copa do Mundo. Ele e De Paul também se tornaram apenas a quinta dupla de jogadores da MLS a darem assistência um ao outro em um gol na Copa do Mundo, segundo a Opta. Os outros eram todos jogadores da seleção dos EUA. Foi também o 911º gol da carreira de Messi por clubes e pela seleção, e um que se destacará entre os demais.

Sua investida continuou no segundo tempo. Alexis Mac Allister chutou de longe, mas a bola foi bloqueada por Zidane; Messi, porém, estava lá para aproveitar o rebote. Messi completou seu primeiro hat-trick em uma Copa do Mundo graças a um passe oportuno de Nicolás González dentro da área, com o argentino finalizando com precisão com o pé esquerdo.

Apesar de a Argélia ter praticamente igualado a Argentina na posse de bola, seu ataque não conseguiu se desenvolver. A equipe teve sete chutes, mas nenhum deles foi no alvo.

O GOAL avalia os jogadores da Argentina no Kansas City Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Goleiro e Defesa

    Emiliano Martínez (7/10):
    Não foi muito pressionado, mas esteve excelente na distribuição de bola. Sua tranquilidade com a bola ajudou a acalmar um pouco do nervosismo da Argentina nos primeiros 10 minutos, e seu passe longo aos 59 minutos acabou levando Messi a marcar seu segundo gol segundos depois.

    Facundo Medina (7/10):
    Os habilidosos pontas da Argélia foram, em grande parte, mantidos sob controle, e o empenho de Medina contribuiu para isso. Não contribuiu muito no ataque, mas também não precisou.

    Cristian Romero (7/10):
    Assim como grande parte da zaga, não foi realmente ameaçado, mas a Argélia não teve nenhum chute a gol, e Romero certamente fez sua parte.

    Lisandro Martínez (8/10):
    Trabalhou bem na defesa, afastando a bola quatro vezes, além de realizar duas desarmes e uma interceptação.

    Gonzalo Montiel (7/10):
    O craque do River Plate teve um primeiro tempo sólido, com cinco contribuições defensivas, mas foi substituído aos 46 minutos.

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  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Meio-campo

    Rodrigo De Paul (8/10):
    Mostrou a garra no meio-campo que lhe rendeu o apelido de “destruidor de Messi”. Ele também deu um passe brilhante para seu companheiro de longa data.

    Enzo Fernández (7/10):
    Preciso e organizado nos passes, manteve a circulação de bola e o ritmo da Argentina.

    Alexis Mac Allister (7/10):
    Foi o chute ousado do jogador do Liverpool que resultou no segundo gol de Messi, e ele teve uma atuação eficaz tanto no ataque quanto na defesa.

    Thiago Almada (6/10):
    Deu amplitude e um pouco de velocidade, mas nada além disso.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lionel Messi (10/10):
    O que mais há para dizer? Se ainda restavam dúvidas sobre se Messi é o maior jogador que o futebol já viu, elas foram dissipadas com uma atuação histórica. Ele empatou o recorde de Miroslav Klose, chegando a 17 gols em Copas do Mundo na carreira — agora precisa de apenas um gol para quebrar o recorde de gols de Miroslav Klose em Copas do Mundo — e de uma assistência para quebrar o recorde de assistências de Diego Maradona em Copas do Mundo (oito). Estamos testemunhando a história na Copa do Mundo de 2026.

    Lautaro Martínez (5/10):
    O craque da Inter, que substituiu Julián Álvarez, ainda em recuperação, não conseguiu se encontrar durante os 55 minutos em que esteve em campo. Muitas vezes, ele parecia indeciso entre passar a bola ou chutar e não proporcionou a saída necessária no ataque.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Reservas e Técnico

    Julian Alvarez (5/10):
    Ainda se recuperando de uma lesão, ele praticamente não teve participação durante toda a partida.

    Nicolas González (7/10):
    Entrou no lugar de Almada e teve impacto imediato, dando a assistência para o último gol de Messi.

    Nicolas Otamendi (6/10):
    Entrou para reforçar a defesa e cumpriu exatamente essa função.

    Nico Paz (6/10):
    Entrou para dar um novo fôlego à equipe e não decepcionou.

    Nahuel Molina (6/10):
    Entrou após a substituição de Montiel. Não contribuiu muito, mas também não foi um ponto fraco.

    Lionel Scaloni (8/10):
    Para ser justo, essa foi realmente a noite de Messi na terça-feira, mas o outro Lionel da Argentina fez substituições acertadas no segundo tempo, e sua equipe jogou de forma bastante serena após uns primeiros 10 minutos de ansiedade. Foi uma boa maneira de mostrar por que os atuais campeões mundiais continuam sendo um dos maiores favoritos da competição.

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